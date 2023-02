Terremotos en Turquía y Siria: ¿han perdido los líderes occidentales sus valores o nunca han existido?

Escrito por – Elijah J. Magnier:

Un terremoto de magnitud 7,8 ha sacudido Turquía y Siria, dejando al menos trece mil muertos y decenas de miles de heridos, y se espera que el número de víctimas aumente, ya que innumerables personas están atrapadas bajo los escombros. Según los servicios de emergencia, las personas atrapadas bajo los escombros pueden sobrevivir entre 5 y 7 días desde la fecha del terremoto, dependiendo de las condiciones meteorológicas y de su ubicación. Más de 75 países han acudido en masa a Turquía para ofrecer todo tipo de ayuda, incluidos países como Armenia, Grecia y Suecia, profundamente enfrentados con el presidente Recep Tayyip Erdogan. Turquía, que en teoría está preparada para las catástrofes naturales, considera que la ayuda técnica y humana no está a la altura de la magnitud del desastre. Pero Occidente, con Estados Unidos y Europa a la cabeza, no ha enviado ayuda inmediata a Siria, que aún no ha salido de casi 12 años de guerra devastadora, está sometida a duras sanciones occidentales y carece incluso de una fracción de las capacidades de Turquía. ¿Han abandonado los líderes occidentales sus valores y antepuesto la política a la solidaridad humana, o estos valores siempre han sido flexibles?

El continente europeo acumuló su riqueza colonizando otros países y continentes. Los imperios portugués, español, británico, italiano, austrohúngaro, francés y alemán saquearon países para robar sus recursos naturales con el fin de devolver la riqueza al continente europeo y construir una industria y una economía fuertes.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el imperio estadounidense emergió en el continente europeo. Extendió su control y autoridad sobre el continente, donde cosechó el botín de guerra tras la derrota de Alemania. Tras el final de la Guerra Fría y la retirada de la Unión Soviética de la escena internacional, EEUU permaneció indiscutible en el trono mundial. Europa, con su mentalidad colonial, decidió unirse, con la esperanza de participar en el futuro botín que los Estados Unidos de América dejarían a sus leales aliados.

Occidente se ha hecho eco de las normas, alabando los derechos humanos y pidiendo cuentas a todos los que los violan. Parece una búsqueda noble, pero resulta ser una tapadera para declarar la guerra a cualquier país que no se someta a los dictados de Occidente. Tras fracasar en su intento de subyugar a los países “rebeldes” mediante guerras militares en Afganistán, Irak, Siria y Libia, y el intento de derrocar al gobierno iraní, Occidente ha recurrido a castigar a los pueblos mediante duras sanciones. Estas sanciones nunca han derrocado a un gobierno ni han cambiado sus acciones o políticas. El objetivo es poner al pueblo en contra de sus gobernantes y sustituirlos por otros más blandos -o más obedientes- a la política estadounidense.

De hecho, cuando el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, tomó posesión de su cargo, su departamento esbozó las instrucciones generales a seguir. “Utilizamos los derechos humanos sólo contra nuestros enemigos, como Rusia, China, Irán y Corea del Norte, no contra nuestros amigos”, reza un memorando filtrado enviado a Tillerson para orientar sus movimientos políticos. Con estas pocas líneas, los países occidentales resumen su verdadera política, que consiste en blandir el garrote pesado frente a los países rebeldes y hacer la vista gorda ante las violaciones de los derechos humanos en el caso de las naciones obedientes.

Los dirigentes del continente europeo han seguido las mismas pautas, como ha afirmado Josep Borrell, responsable de relaciones exteriores y vicepresidente del Alto Comisariado de la Unión Europea. “Europa es el jardín y el resto del mundo es el bosque”, dijo Borrell, revelando el enfoque racista-colonial de los europeos. Los dirigentes europeos creen que la población del continente es superior a la de cualquier otro país.

La observación final de Borrell es aún más sorprendente. Dijo que “la decisión de Europa de impedir que cualquier medio de comunicación ruso trabaje en el continente es una protección de la libertad de expresión”. António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, había aludido a la “necesidad de vigilar y combatir las noticias falsas en Internet”. Esto demuestra la sintonía entre los mensajes de la ONU y los eurócratas. Le están diciendo al mundo que la libertad de expresión -que Occidente lleva décadas glorificando y que afirma que le distingue de otro país que no respeta la libertad de expresión- consiste en restringirla.

Esto no es nada nuevo para Europa y Estados Unidos, que encarcelaron al periodista Julian Assange por un periodo que podría alcanzar los 175 años por filtrar películas y documentos relacionados con los crímenes de Estados Unidos contra civiles en la guerra de Irak. Assange también sacó a la luz los archivos políticos y de seguridad nacional de Estados Unidos, como hicieron los periodistas en el “Watergate” y en muchas otras primicias que los periodistas han destapado, ayudando a derribar a muchos líderes occidentales sin ser procesados.

Una vez más, el comportamiento y los valores de los dirigentes occidentales han quedado al descubierto en su gestión del terremoto que sacudió Turquía y Siria. Los principales medios de comunicación afirmaron falsamente que el presidente Bashar al Assad no permitía que la ayuda humanitaria llegara a las zonas de las provincias noroccidentales de Siria bajo ocupación turca, incluidos sus pasos fronterizos. La provincia de Idlib, bajo ocupación turca, y las provincias de Alepo, Hama, Homs y Latakia, controladas por el gobierno sirio, se vieron gravemente afectadas por el terremoto. Sólo el pasado mes de enero se permitió a la ONU entregar ayuda a la provincia septentrional de Idlib a través de Turquía, con el acuerdo del gobierno de Damasco y los miembros de la ONU. El New York Times admitió que la carretera estaba bloqueada desde el lado turco debido al impacto del terremoto y a la operación de rescate transfronteriza en la zona más afectada.

“Es irónico y contraproducente que nos acerquemos a un gobierno (sirio) que ha brutalizado a su pueblo durante 12 años”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Ted Price. Un diplomático occidental confirmó que “el objetivo es conseguir que el pueblo sirio culpe a su presidente de la negativa de los países occidentales a proporcionar ayuda”. Una vez más, el hecho de que Estados Unidos y la UE culpen al gobierno sirio de la falta de ayuda humanitaria es una campaña de desinformación para encubrir la falta de respeto de los dirigentes europeos por los valores básicos. Estos líderes necesitan desinformar al pueblo europeo, que ha sido educado en los valores de los derechos humanos y que tiene una enorme brecha entre ellos y sus líderes.

Estos funcionarios europeos tienen que entender que, en caso de guerra o catástrofe natural, el foco y la atención de la gente se dirigen primero a tranquilizar su estado físico y personal. Después, los que siguen vivos en la zona más afectada buscan a sus familiares directos, incluidos hijos, esposas y padres que vivían con ellos exactamente en el mismo lugar y que probablemente quedaron sepultados bajo los escombros. El siguiente paso es buscar lo que queda de sus pertenencias personales y ver si es posible salvar algún objeto de valor, ya que el terremoto golpeó a la gente en plena noche, a las 3:30 de la madrugada, sin previo aviso. A continuación, los supervivientes deberán ser conducidos a un refugio adecuado con calefacción y alojamiento nocturno, o a un lugar donde esperar a que pasen las próximas semanas. El siguiente paso es encontrar comida para los miembros supervivientes de la familia y después averiguar el destino del resto, incluidos hermanos y parientes, para comprobar su estado si viven lejos. Después del shock inicial y de darse cuenta de que su estancia temporal en una tienda de campaña o en un refugio seleccionado no es temporal, es probable que el gobierno tarde mucho tiempo en encontrar una solución adecuada para reconstruir sus hogares.

Debido a la magnitud de la destrucción, podrían pasar muchas semanas antes de que se retiren los escombros. Nadie prestará atención a la política nacional o internacional. La atención se centrará en el apoyo social del Estado para la reconstrucción, o en intentar asimilar el desastre y encontrar soluciones para los que han sobrevivido. Muchas familias han quedado destrozadas, algunos han muerto o resultado heridos, habrá que atender a los menores que se han quedado solos y decenas de miles de personas necesitarán atención médica continua. La carga para los gobiernos turco y sirio será enorme.

A la gente no se le ocurrirá culpar a sus dirigentes de las consecuencias de una catástrofe natural, pero tendrá mucha rabia hacia otros que tienen la oportunidad de ayudar pero deciden no hacerlo. En el caso de Siria, un país agotado por años de sanciones de la UE y Estados Unidos, las consecuencias son más dolorosas para la población que para el gobierno turco, que recibe ayuda de todo el mundo.

En teoría, las sanciones excluyen la ayuda médica y los medicamentos. Sin embargo, Europa y Estados Unidos han impedido que la ayuda médica llegue a varios países sancionados, incluso durante el Covid-19, e impiden que la ayuda humanitaria llegue a Siria, acusando al gobierno sirio de la falta de humanidad de Occidente. Incluso después de que Naciones Unidas reconociera que la carretera hacia el norte de Siria había sido cortada por Turquía, que sufrió daños en este paso fronterizo concreto, Occidente sigue distanciándose de las devastadoras consecuencias del terremoto en Siria.

Sin embargo, el gobierno sirio ha hecho un llamamiento a todos, amigos y enemigos, para que ayuden al pueblo sirio. Los aeropuertos de Alepo y Damasco están abiertos a cualquiera que desee entregar ayuda humanitaria. Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Irak, Irán, Rusia, China, Argelia y Túnez han enviado numerosos aviones, y varios países como Arabia Saudí, India y Pakistán han acordado ayudar. Pero Siria necesita más de 800.000 millones de dólares para reconstruir el país devastado por la guerra. Las riquezas petrolíferas y gasísticas de Siria están siendo robadas por Estados Unidos, que está estacionado en el noreste de Siria, controlado por los kurdos, que se niegan a ayudar a sus conciudadanos sin la aprobación de Estados Unidos. Se han registrado varios centenares de réplicas de terremotos en Siria, que han causado daños en edificios ya dañados.

La humanidad alabada por los líderes occidentales está ausente en las circunstancias catastróficas más oscuras de una catástrofe natural. Decenas de hospitales han quedado destruidos, miles de personas han perdido la vida, familiares y pertenencias, y se han quedado sin cobijo. Esto no es suficiente para conmover a los líderes occidentales, que enviaron armas por valor de 100.000 millones de dólares para apoyar una guerra en Ucrania, pero impidieron con migajas apoyar la supervivencia de quienes no perdieron la vida en el terremoto. Esta es una peligrosa señal de que los líderes occidentales han perdido sus valores fundamentales y de que el doble rasero es el nuevo valor absoluto revelado por los recientes acontecimientos. Los líderes de Occidente están desconectados de los valores en los que creen los europeos y los occidentales.

Países que no se proclaman democráticos han demostrado ser más humanos que los países occidentales a la hora de ayudar a países que se enfrentan a catástrofes naturales. Las acciones revelan los verdaderos valores de las naciones y que el doble rasero es el verdadero lema de los países que reivindican la civilización, la humanidad, la democracia, la libertad y la preocupación por los derechos humanos.

