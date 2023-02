Iran en Israël: De aan) en tegenaanvallen blijven doorgaan en zullen niet ophouden

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Iran en Israël hebben geen andere keuze dan op verschillende fronten klappen uit te delen, want de ideologische oorlog is wagenwijd open en zal naar verwachting niet snel voorbij zijn. Veel landen in het Midden-Oosten hebben geleerd van Israëls oorlogszuchtige methode van preventieve aanvallen. Zij hebben geconcludeerd dat het noodzakelijk is een strategie van afschrikking op te leggen om Israëlische excessen te voorkomen. Iran en de Libanese Hezbollah slaan inderdaad terug om te voorkomen dat Tel Aviv de soevereiniteit van naburige of nabijgelegen landen schendt, zoals het met Irak heeft gedaan en sinds enkele jaren met Syrië.

Gedurende vele jaren heeft Tel Aviv de veiligheid van Iran geschonden door Iraanse wetenschappers te vermoorden, aanslagen binnen Iran op te zetten en onder verschillende voorwendsels en slogans systematische en doelbewuste onrust met het Westen te organiseren. De laatste Israëlische operaties waren drone-aanvallen op de gebouwen van het Iraanse ministerie van Defensie, waarbij lichte schade werd aangericht, waarop Iran in volle zee reageerde. Iran is sterk genoeg geworden om terug te slaan.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...