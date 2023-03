Een jaar na de titanenstrijd in Oekraïne: Resultaten en geleerde lessen (2/4)

Brussel door Elijah J. Magnier –

Vertaald door – Francis J.

Het afgelopen jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest die de Russische en Amerikaanse kant niet hadden voorzien. Poetin had niet verwacht dat Oekraïne fel en met een coherent zelfvertrouwen zou vechten, bereid om alles op te offeren, en Poetin was ervan overtuigd dat de bezetting van Kiev gemakkelijk zou zijn. De Amerikaanse president Joe Biden verwachtte niet dat de Russische economie op de been zou blijven en de voorspelling van de Amerikaanse regering dat de verpletterende nederlaag van Moskou na maandenlange oorlog onvermijdelijk zou zijn is niet uitgekomen. De Russische president had niet verwacht Europa zo snel te verliezen. De Europese groep, geleid door Duitsland en Frankrijk, stelde zich vijandig op en besloot geld en wapens aan Oekraïne te leveren. De permanente vertegenwoordiger van Rusland bij de Verenigde Naties, Vassily Nebenzia, zei: “Rusland en de Europese Unie hebben geen betrekkingen meer.”

