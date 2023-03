Brussels par Elijah J. Magnier –

L’année écoulée a été marquée par de nombreux événements auxquels les parties russe et américaine ne s’attendaient pas. Poutine ne s’attendait pas à ce que l’Ukraine se batte avec acharnement et une foi cohérente, prête à tout sacrifier, et Poutine croyait que l’occupation de Kiev serait facile. Le président américain Joe Biden ne s’attendait pas à ce que l’économie russe reste debout et à ce que l’administration américaine prédise que la défaite écrasante de Moscou après des mois de guerre serait inévitable. Le président russe ne s’attendait pas à perdre l’Europe si rapidement. Le groupe européen, dirigé par l’Allemagne et la France, a adopté une position hostile et a décidé de donner de l’argent et des armes à l’Ukraine jusqu’à ce que le représentant permanent de la Russie auprès des Nations unies, Vassily Nebenzia, déclare : “La Russie et l’Union européenne n’ont plus de relations”.

