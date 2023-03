Un año después del choque de titanes en Ucrania: Resultados y lecciones aprendidas (3)

Bruselas por Elijah J. Magnier:

La afirmación del presidente Joe Biden de que Rusia no incluiría en sus objetivos las cuatro provincias ucranianas anunciadas por el presidente Vladimir Putin y que la guerra duraría “años” ya no es factible. El ejército ruso ha consolidado varios frentes y avanza con paso firme sobre la ciudad de Bajmut para no agotar su ejército y controlar el escenario de la guerra elegido por el Kremlin, no por Ucrania y la OTAN. No es imposible que el plan estadounidense de agotar al ejército ruso se haya vuelto contra la OTAN, donde el Kremlin parece estar agotando los arsenales de armas estratégicas y la economía occidentales.

Es posible que, dependiendo de la actuación de los ejércitos ruso y ucraniano en el campo de batalla, Rusia se plantee ampliar sus operaciones a la ciudad de Odesa para cerrar la única salida de Ucrania al Mar Negro. Supongamos que Occidente sigue apoyando a Ucrania con el envío de más armas. En ese caso, es poco probable que Rusia deje de exprimir la industria armamentística y la economía de Occidente a medida que aumente la inflación en Europa. Así que, desde un punto de vista militar, es lógico que Rusia no permita que el ejército ucraniano aglomere sus fuerzas al ser rearmado por la OTAN y ataque las defensas rusas. Por lo tanto, los militares rusos seguirán avanzando y enfrentándose al enemigo para agotar sus recursos humanos e infraestructurales.

Para ello, las nuevas fuerzas rusas deben hacerse primero con el control total de las zonas restantes de Lugansk, más del cuarenta por ciento de Donetsk y lo que queda de Zaporizhzhya y Kherson. Rusia aún tiene muchas tierras que arrebatar si los ucranianos siguen luchando hasta el último hombre por la gloria del dominio de la OTAN y Estados Unidos, como reveló el presidente Zelensky. Cabe destacar que el presidente ucraniano ha cambiado su lenguaje, diciendo a Occidente que sus hombres luchan por su bienestar y por la hegemonía estadounidense, un comentario que nunca había compartido abiertamente, aunque su ministro de Defensa ha expresado la misma opinión en las últimas semanas.

