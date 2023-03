Gaan de Verenigde Staten en Israël oorlog voeren met Iran?

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Alle militaire opties blijven op tafel. Met deze zin houden Amerikaanse verantwoordelijken hun oorlogsopties open, om de mogelijkheid van het plannen van een aanval op Iran niet te ontkennen en hun tegenstander voortdurend alert te houden. Bijna alle presidenten hebben deze zin bij verschillende gelegenheden gebruikt gedurende de vele Amerikaanse regeringen sinds de “Islamitische Republiek” in Iran aan de macht kwam. Bovendien heeft Israël herhaaldelijk laten weten bereid te zijn een militaire aanval tegen Iran uit te voeren om te voorkomen dat het land het Russische S-400 luchtverdedigingssysteem aanschaft of kernwapens verwerft.

Deze dreiging van Israëlische oorlogsvoorbereidingen tegen Iran valt samen met het bezoek aan Israël van de commandant van de Joint Forces, generaal Mark Milley, gevolgd door de Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin. Die bezoeken van Amerikaanse topmilitairen vallen samen met persberichten dat Tel Aviv om Amerikaanse militaire medewerking heeft verzocht bij een aanval op Iran om te voorkomen dat dat land kernwapens in handen krijgt. Kan Israël, alleen of in samenwerking met de VS, een oorlog tegen Iran beginnen of zelfs zijn kernreactor aanvallen? Wat zijn de gevolgen van een militaire actie in het Midden-Oosten?

Het is niet nieuw dat Israël onder leiding van premier Benjamin Netanyahu de stem verheft tegen Iran en, zoals het altijd doet, dreigt met een preventieve militaire aanval. Dankzij deze doctrine kan Israël ongestraft buurlanden aanvallen en het internationaal recht schenden. In het verleden verscheen Netanyahu op het podium van de Verenigde Naties met tekeningen waarin hij beweerde dat Iran dicht bij de productie van een kernbom was zonder dat Teheran het vereiste niveau van militaire nucleaire capaciteit had bereikt.

