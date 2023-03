Werden Amerika und Israel gegen den Iran in den Krieg ziehen?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Alle militärischen Optionen bleiben auf dem Tisch. Mit diesem Satz halten sich die US-Beamten ihre Kriegsoptionen offen, um die Möglichkeit eines geplanten Angriffs auf den Iran nicht zu leugnen und den Gegner in ständiger Alarmbereitschaft zu halten. Fast alle Präsidenten haben diesen Satz bei verschiedenen Gelegenheiten während der vielen US-Administrationen seit der Machtübernahme durch die “Islamische Republik” im Iran verwendet. Darüber hinaus hat Israel wiederholt seine Stimme erhoben und seine Bereitschaft bekundet, einen Militärschlag gegen den Iran zu führen, um das Land am Erwerb des russischen Luftabwehrsystems S-400 oder am Erwerb von Atomwaffen zu hindern. Diese Androhung israelischer Kriegsvorbereitungen gegen den Iran fällt mit dem Besuch des Befehlshabers der Joint Forces, General Mark Milley, in Israel zusammen, dem ein Besuch des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin folgte. Diese Besuche hochrangiger US-Militärs fallen mit Presseberichten zusammen, wonach Tel Aviv die USA um militärische Zusammenarbeit bei einem Angriff auf den Iran gebeten hat, um diesen an der Erlangung von Atomwaffen zu hindern. Kann Israel allein oder in Zusammenarbeit mit den USA einen Krieg gegen den Iran führen oder gar dessen Atomreaktor angreifen? Welche Folgen hätte ein militärisches Vorgehen im Nahen Osten?

Es ist nichts Neues, dass Israel, angeführt von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, seine Stimme gegenüber dem Iran erhebt und mit einem militärischen Präventivschlag droht, wie es das immer tut. Diese Doktrin erlaubt es Israel, Nachbarländer anzugreifen und ungestraft gegen das Völkerrecht zu verstoßen. In der Vergangenheit trat Netanjahu auf dem Podium der Vereinten Nationen mit Zeichnungen auf, in denen er behauptete, dass der Iran kurz davor stehe, eine Atombombe herzustellen, ohne dass Teheran das erforderliche Maß an militärischer Nuklearfähigkeit erreicht habe.

Die jüngsten Nachrichten über Spuren, die auf einen Anteil von 83,7 Prozent reinem Uran hinweisen, haben jedoch mehrere Parteien dazu veranlasst, Alarm zu schlagen, auch wenn diese Spuren nicht auf eine Produktionslinie hinweisen, die auf 90 Prozent zusteuert. In der militärischen Nukleartechnik benötigt man 25 Kilogramm 90-prozentiges Uran, um eine Bombe zu bauen. Viele Länder im Nahen Osten und im Westen, darunter auch Europa, sind sehr besorgt darüber, dass der Iran militärische Nuklearfähigkeiten erlangt. Dennoch wurde wenig getan, um zu dem Atomabkommen zurückzukehren.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...