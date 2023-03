Brüssel – Geschrieben von Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Wie führende Vertreter des Pentagons erklärten, bereitet sich Amerika darauf vor, die Spannungsschwelle für eine mögliche Konfrontation mit China zu erhöhen. Der Kongress hat den vorgeschlagenen Verteidigungshaushalt in Höhe von 842 Milliarden Dollar genehmigt, um die Waffen für den künftigen Konflikt zu modernisieren, der sich aus dem strategischen Wettbewerb der USA mit Peking ergibt. Dieser neue Haushalt enthält zusätzliche 9 Milliarden Dollar, um die militärischen Fähigkeiten im Pazifik und im Chinesischen Meer auszubauen und sich auf einen Krieg vorzubereiten, “wenn es nötig ist” – wie der Vorsitzende der gemeinsamen Stabschefs, General Mark Milley, sagte – und um “Amerika an die erste Stelle zu setzen”. Die USA sind jedoch aus mehreren Gründen noch lange nicht bereit, China zu konfrontieren: Erstens gibt es keine überzeugenden Argumente für eine Konfrontation, die Washington seinen Partnern und der amerikanischen Bevölkerung vorlegen kann. Zweitens hat China keine feindliche militärische Haltung gegenüber den USA eingenommen. Infolgedessen spiegelt das laute Geschrei der USA ihre Angst vor einem Zusammenschluss der chinesischen Rüstungsindustrie mit Russland zu einem Zeitpunkt wider, da die russischen Streitkräfte trotz der Zusammenarbeit und Unterstützung von mehr als 40 von den USA geführten Ländern auf dem Kampfgebiet in der Ukraine vorrücken.

Insbesondere die russischen Fortschritte auf dem ukrainischen Gefechtsfeld sind langsam, aber stetig, seit der Kreml beschlossen hat, die Zahl der Opfer unter seinen regulären Streitkräften zu verringern, um die Schlacht – als vorauseilende Speerspitze – an Wagners Vertragskräfte zu übergeben. Die reguläre Armee im Hintergrund unterstützt jedoch die Streitkräfte Wagners, deren Aufgabe sich auf die Stabilisierung und Aufrechterhaltung der Fronten beschränkt. Diese vom Verteidigungsministerium unter Vertrag genommenen Hilfstruppen werden von den großen Armeen wie den USA eingesetzt, wobei die Organisation “Black Water” (umbenannt in Xe Service und später Academi) im Irak, in Syrien und anderen Ländern der Welt im Einsatz ist.

Aus diesem Grund sucht Moskau die Hilfe von Wagners Streitkräften, denn das impulsive Schlachtfeld kann von einer überschaubaren Truppe mit Erfahrung in der urbanen Kriegsführung bewältigt werden, insbesondere in Bakhmont und den Städten, die zur Erreichung der angekündigten Ziele folgen sollen. Der Einsatz von Auftragnehmern verringert die Verluste der regulären Armee und vermeidet den Zorn der russischen Bevölkerung, wenn ihre weniger erfahrenen Kinder auf dem Schlachtfeld getötet werden. Russland nutzt die reguläre Armee für Befestigungen, Feuerunterstützung aus der Ferne, logistische Unterstützung und medizinische Hilfe für die Wagner-Gruppe. Die Vertragskräfte holen sich im Bedarfsfall auch Unterstützung von der russischen Luftwaffe. Die NATO-Länder haben jedoch eine Reihe von Flugabwehrraketen bereitgestellt, um die russische Luftwaffe zu neutralisieren. Russland setzt hauptsächlich Aufklärungs- und Selbstmorddrohnen, Langstrecken-Präzisionsraketen und Artilleriebeschuss ein.

Russland rekrutiert Hunderttausende neuer Freiwilliger und professioneller Auftragnehmer, da die Kämpfe intensiv bleiben und ein baldiges Ende nicht abzusehen ist. Präsident Wladimir Putin hat interne Ressentiments vermieden, indem er nicht zu mehr Wehrpflichtigen aufgerufen hat, obwohl die Russen darauf bestanden haben, den Krieg trotz der Nordatlantikvertragsorganisation (NATO) fortzusetzen. Um die Konfrontation mit dem Westen zu verschärfen, kündigte Putin an, taktische Atomwaffen nach Weißrussland zu schicken, “wie es die USA auf dem europäischen Kontinent tun”, so der russische Präsident. Putin bezieht sich damit auf die Stationierung von mehr als 100 Atomsprengköpfen in Belgien, Deutschland, Italien, den Niederlanden und der Türkei durch die USA.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...