Bruxelles – Rédigé par Elijah J. Magnier :

Le président du Parlement européen, Charles Michel, a déclaré que certains dirigeants européens sont plus en phase avec le président français Emmanuel Macron pour parvenir à une autonomie stratégique européenne loin du contrôle américain. M. Macron a déclaré que l’Europe devait s’éloigner de l’influence américaine et devenir plus indépendante. Cet aveu de soumission européenne a créé un tourbillon dans les couloirs pro-américains et les médias occidentaux fidèles à l’hégémonie et à la domination unilatérales des États-Unis. Les propos de Michel reflètent toutefois le désir de l’Europe d’éviter de s’aligner sur le perdant de la guerre américano-russe en Ukraine et le désir du Vieux Continent de maintenir ouverte la ligne de retour pour les relations avec la Russie. Le moment venu, lorsque la guerre sera terminée, Moscou n’hésitera pas à accueillir le “fils prodigue” de l’Europe dans d’autres conditions.

Le président français n’aurait pas dit qu’il ne fallait pas entraîner l’Europe dans “des guerres qui ne sont pas les nôtres” s’il n’avait pas compris que les vents soufflaient dans la direction opposée aux plans américains en Ukraine. Après avoir entraîné l’Europe dans une guerre coûteuse qui a déstabilisé l’économie et le bien-être de l’Europe, le leadership mondial de Washington a commencé à vaciller à mesure que la Russie avançait sur le champ de bataille. En outre, l’Europe n’a pas réclamé à cor et à cri que l’OTAN et l’administration américaine battent les tambours de la guerre face à la Chine. La plupart des dirigeants européens ne souhaitent pas participer à une nouvelle campagne de guerre, malgré leur appartenance à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), dirigée par les États-Unis, qui envisagerait d’étendre ses activités militaires à la mer de Chine.

La guerre que les États-Unis ont décidé de mener en Ukraine – après avoir ignoré les conseils des diplomates, des universitaires et des experts de ne pas provoquer la Russie – aura un impact significatif sur la domination américaine. Après tout, il est naturel que l’Europe redouble sa soumission aveugle aux États-Unis une fois que la bataille sera terminée en faveur de la Russie. Les chefs militaires américains ont prédit que “l’Ukraine ne sera pas en mesure de regagner tous les territoires perdus cette année”. D’autres dirigeants occidentaux ont déclaré que “l’Ukraine ne sera pas en mesure de reprendre le contrôle de la Crimée”, que la Russie a occupée en 2014.

Le général Mark Milley, commandant de l’état-major interarmées des États-Unis, fait partie de ceux qui ne s’attendent pas à une victoire de l’Ukraine. Il a néanmoins appelé à une fourniture continue d’armes à l’Ukraine, prête à se battre jusqu’au dernier Ukrainien. Ces signes ont ouvert la voie à un changement dans les affirmations occidentales antérieures selon lesquelles la guerre ne se terminerait qu’avec la défaite de la Russie et la restitution à l’Ukraine de toutes ses terres.

Il convient de noter que la France, considérée comme l’un des principaux pays industrialisés d’Europe, avec l’Allemagne et l’Italie, a commencé à adopter une approche différente de la guerre américano-russe. Macron a refusé d’envoyer davantage d’armes et de munitions à l’Ukraine. Cela pourrait bien signifier qu’il y a un prélude aux discussions que l’Europe veut avoir en tant que partie prenante directe à la guerre en raison du facteur géographique et que ses intérêts l’obligent à commencer à envoyer des signaux moins hostiles et moins belliqueux à la Russie.

Moscou n’exclut pas un changement dans la politique de l’Europe, mais ne mettra fin à la guerre qu’après avoir imposé ses conditions à une Ukraine vaincue. Il n’est pas exclu que l’une des conditions de Moscou soit la participation de pays tels que la Chine et le Brésil, ainsi que de représentants des Nations unies, en tant que garants dans les négociations lorsque le moment sera venu de mettre fin aux opérations militaires. Les ponts de confiance entre la Russie et l’Occident ont été gravement endommagés et ne sont pas nécessairement essentiels à la reprise des échanges et du commerce.

