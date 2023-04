Europese stemmen verzetten zich tegen het Amerikaanse leiderschap omdat het de overwinning niet garandeert.

Brussel – Geschreven door Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

De voorzitter van het Europees Parlement, Charles Michel, zei dat er Europese leiders zijn die meer op één lijn zitten met de Franse president Emmanuel Macron om Europese strategische autonomie te bereiken, weg van de Amerikaanse controle. Macron heeft gezegd dat Europa zich moet losmaken van de invloed van de VS en onafhankelijker moet worden. Deze erkenning van Europese onderdanigheid zorgde voor een wervelstorm in de pro-Amerikaanse wandelgangen en westerse media die trouw zijn aan eenzijdige Amerikaanse hegemonie en dominantie. Wat Michel zei, weerspiegelt echter de wens van Europa om zich niet op één lijn te stellen met de verliezer van de Amerikaans-Russische oorlog in Oekraïne en de wens van het oude continent om de terugweg voor betrekkingen met Rusland open te houden. Wanneer het moment daarvoor is aangebroken en de oorlog voorbij is, zal Moskou niet aarzelen om Europa’s “verloren zoon” op andere voorwaarden te verwelkomen.

De Franse president zou niet hebben gezegd dat Europa niet moet worden meegesleurd in “oorlogen die niet de onze zijn” als hij zich niet had gerealiseerd dat de wind in de tegenovergestelde richting waaide van de Amerikaanse plannen in Oekraïne. Na Europa te hebben meegesleurd in een geldverslindende oorlog die Europa’s economie en welzijn destabiliseerde, begon het mondiale leiderschap van Washington te wankelen toen Rusland op het slagveld oprukte. Bovendien stond Europa niet te trappelen om de NAVO en de Amerikaanse regering op de oorlogstrom te laten slaan tegen China. De meeste Europese leiders willen zich niet aansluiten bij een nieuwe oorlogscampagne, ondanks hun lidmaatschap van de door de VS geleide militaire Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), die naar verluidt van plan is haar militaire activiteiten uit te breiden tot de Chinese Zee.

De oorlog die de VS besloten hebben te voeren in Oekraïne – na het advies van diplomaten, academici en deskundigen om Rusland niet te provoceren tot een gevecht te hebben genegeerd – zal een aanzienlijke impact hebben op de Amerikaanse dominantie. Het ligt immers voor de hand dat Europa zijn blinde onderdanigheid aan de VS zal verdubbelen zodra de strijd in het voordeel van Rusland is gestreden. Amerikaanse militaire leiders hebben voorspeld dat “Oekraïne dit jaar niet al zijn verloren grondgebied zal kunnen herwinnen”. Andere westerse leiders hebben gezegd dat “Oekraïne niet in staat zal zijn de controle over de Krim terug te krijgen”, die Rusland in 2014 bezette.

Generaal Mark Milley, commandant van de Amerikaanse Joint Chiefs of Staff, behoorde tot degenen die niet verwachtten dat Oekraïne zou winnen. Toch riep hij op tot een voortdurende levering van wapens aan Oekraïne, klaar om tot de laatste Oekraïner te vechten. Deze signalen maakten de weg vrij voor een verandering in eerdere westerse beweringen dat de oorlog alleen zou eindigen met de nederlaag van Rusland en het terugwinnen van al zijn gebieden door Oekraïne.

Opmerkelijk is dat Frankrijk – dat samen met Duitsland en Italië als een van de leidende industrielanden in Europa wordt beschouwd – een andere benadering van de Amerikaans-Russische oorlog is gaan hanteren. Macron heeft geweigerd meer wapens en munitie naar Oekraïne te sturen. Dit zou heel goed kunnen betekenen dat er een opmaat is voor de besprekingen die Europa als directe belanghebbende in de oorlog wil voeren vanwege de geografische factor en dat zijn belangen vereisen dat het minder vijandige en minder oorlogszuchtige signalen aan Rusland gaat afgeven.

Moskou sluit een wijziging van het beleid van Europa niet uit, maar zal de oorlog pas beëindigen nadat het zijn voorwaarden heeft opgelegd aan een verslagen Oekraïne. Het is niet uitgesloten dat een van de voorwaarden van Moskou de deelname is van landen als China en Brazilië, alsmede vertegenwoordigers van de Verenigde Naties, als garanten bij de onderhandelingen wanneer het tijd is om de militaire operaties te beëindigen. De banden van het vertrouwen tussen Rusland en het Westen zijn ernstig beschadigd.

