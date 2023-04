Brüssel – Geschrieben von Elijah J. Magnier:

Übersetzt von HH

Der Präsident des Europäischen Parlaments, Charles Michel, sagte, dass es europäische Führungspersönlichkeiten gibt, die eher mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron übereinstimmen, um europäische strategische Autonomie weg von der Kontrolle der USA zu erreichen. Macron hat gesagt, Europa müsse sich vom Einfluss der USA entfernen und unabhängiger werden. Dieses Eingeständnis der europäischen Unterwürfigkeit hat in den pro-amerikanischen Korridoren und den westlichen Medien, die der einseitigen Hegemonie und Dominanz der USA treu sind, einen Wirbelsturm ausgelöst. Die Äußerungen Michels spiegeln jedoch den Wunsch Europas wider, sich nicht mit dem Verlierer des amerikanisch-russischen Krieges in der Ukraine zu verbünden, und den Wunsch des alten Kontinents, sich die Rückkehr zu den Beziehungen zu Russland offen zu halten. Wenn die Zeit gekommen ist und der Krieg vorbei ist, wird Moskau nicht zögern, den “verlorenen Sohn” Europas unter anderen Bedingungen wieder in seinen Reihen aufzunehmen.

Der französische Präsident hätte nicht gesagt, dass Europa nicht in “Kriege hineingezogen werden sollte, die nicht die unseren sind”, wenn er nicht erkannt hätte, dass der Wind in der Ukraine in die entgegengesetzte Richtung der US-Pläne weht. Nachdem Europa in einen kostspieligen Krieg hineingezogen wurde, der die europäische Wirtschaft und das Wohlergehen Europas destabilisierte, geriet die globale Führungsrolle Washingtons ins Wanken, als Russland auf dem Schlachtfeld vorrückte. Außerdem hat Europa nicht danach gerufen, dass die NATO und die US-Regierung angesichts Chinas die Kriegstrommeln rühren sollen. Die meisten europäischen Staats- und Regierungschefs würden sich trotz ihrer Mitgliedschaft in der von den USA geführten militärischen Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO), die angeblich eine Ausweitung ihrer militärischen Aktivitäten auf das Chinesische Meer plant, nicht an einem neuen Kriegseinsatz beteiligen wollen

Der Krieg, zu dem sich die USA in der Ukraine entschlossen haben – nachdem sie den Rat von Diplomaten, Akademikern und Experten ignoriert hatten, Russland nicht zu einem Kampf zu provozieren -, wird die Vorherrschaft der USA erheblich beeinträchtigen. Schließlich ist es nur natürlich, dass Europa seine blinde Unterwürfigkeit gegenüber den USA verdoppeln wird, sobald die Schlacht zu Gunsten Russlands entschieden ist. Führende US-Militärs haben vorausgesagt, dass “die Ukraine nicht in der Lage sein wird, ihr gesamtes verlorenes Territorium in diesem Jahr zurückzugewinnen”. Andere westliche Führer haben gesagt, dass “die Ukraine nicht in der Lage sein wird, die Kontrolle über die Krim zurückzugewinnen”, die Russland 2014 besetzt hat.

General Mark Milley, Befehlshaber der US-Generalstabschefs, gehörte zu denjenigen, die nicht mit einem Sieg der Ukraine rechneten. Dennoch forderte er eine kontinuierliche Lieferung von Waffen an die Ukraine, bereit, bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen. Diese Anzeichen ebneten den Weg für eine Änderung früherer westlicher Behauptungen, dass der Krieg erst mit der Niederlage Russlands und der Rückgabe aller ukrainischen Gebiete an die Ukraine enden würde.

Es ist erwähnenswert, dass Frankreich – das neben Deutschland und Italien zu den führenden Industrieländern Europas zählt – begonnen hat, eine andere Haltung zum amerikanisch-russischen Krieg einzunehmen. Macron hat sich geweigert, mehr Waffen und Munition an die Ukraine zu liefern. Dies könnte sehr wohl bedeuten, dass es ein Vorspiel zu den Gesprächen gibt, die Europa als direkter Beteiligter am Krieg aufgrund des geografischen Faktors führen möchte, und dass seine Interessen es erfordern, zu beginnen, weniger feindselige und weniger kriegerische Signale an Russland zu senden.

Moskau würde eine Änderung der europäischen Politik nicht ausschließen, aber den Krieg erst beenden, wenn es einer besiegten Ukraine seine Bedingungen auferlegt hat. Es ist nicht ausgeschlossen, dass eine der Bedingungen Moskaus die Teilnahme von Ländern wie China und Brasilien sowie von Vertretern der Vereinten Nationen als Garanten an den Verhandlungen über die Beendigung der militärischen Operationen sein könnte. Die Brücken des Vertrauens zwischen Russland und dem Westen sind schwer beschädigt und für die Wiederaufnahme von Handel und Gewerbe nicht unbedingt notwendig.

