Bruselas – Escrito por Elijah J. Magnier:

El presidente del Parlamento Europeo, Charles Michel, afirmó que hay líderes europeos que están más en sintonía con el presidente francés Emmanuel Macron para lograr la autonomía estratégica europea lejos del control estadounidense. Macron ha dicho que Europa debe alejarse de la influencia estadounidense y ser más independiente. Esta admisión del servilismo europeo creó un torbellino en los corrillos pro-estadounidenses y en los medios de comunicación occidentales leales a la hegemonía y el dominio unilateral de EEUU. Sin embargo, lo que dijo Michel refleja el deseo de Europa de evitar alinearse con el perdedor de la guerra ruso-estadounidense en Ucrania y el deseo del Viejo Continente de mantener abierta la línea de retorno para las relaciones con Rusia. Cuando llegue el momento, y la guerra haya terminado, Moscú no dudará en acoger al “hijo pródigo” de Europa en otros términos.

El presidente francés no habría dicho que Europa no debe verse arrastrada a “guerras que no son las nuestras” si no se hubiera dado cuenta de que los vientos soplan en dirección contraria a los planes estadounidenses en Ucrania. Tras arrastrar a Europa a una costosa guerra que desestabilizó su economía y su bienestar, el liderazgo mundial de Washington empezó a tambalearse a medida que Rusia avanzaba en el campo de batalla. Además, Europa no ha estado clamando para que la OTAN y la administración estadounidense hagan sonar los tambores de guerra frente a China. La mayoría de los dirigentes europeos no querrían sumarse a una nueva campaña bélica, a pesar de su pertenencia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), organización militar liderada por Estados Unidos, de la que se dice que está planeando extender sus actividades militares al Mar de China.

La guerra que EEUU ha decidido librar en Ucrania -después de ignorar el consejo de diplomáticos, académicos y expertos de no provocar a Rusia a una lucha- tendrá un impacto significativo en el dominio estadounidense. Después de todo, es natural que Europa redoble su ciego servilismo a EEUU una vez que la batalla haya terminado a favor de Rusia. Los líderes militares estadounidenses han pronosticado que “Ucrania no podrá recuperar todo su territorio perdido este año”. Otros líderes occidentales han dicho que “Ucrania no podrá recuperar el control de Crimea”, que Rusia ocupó en 2014.

El general Mark Milley, comandante del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., fue uno de los que no esperaban la victoria de Ucrania. No obstante, pidió un suministro continuo de armas a Ucrania, dispuesta a luchar hasta el último ucraniano. Estas señales allanaron el camino para un cambio en las anteriores afirmaciones occidentales de que la guerra sólo terminaría con la derrota de Rusia y la restitución a Ucrania de todas sus tierras.

Cabe destacar que Francia -considerada uno de los principales países industrializados de Europa, junto con Alemania e Italia- ha empezado a adoptar un enfoque diferente respecto a la guerra ruso-estadounidense. Macron se ha negado a enviar más armas y municiones a Ucrania. Esto podría muy bien significar que hay un preludio a las conversaciones que Europa quiere mantener como parte directamente interesada en la guerra debido al factor geográfico y que sus intereses exigen que empiece a enviar señales menos hostiles y menos beligerantes a Rusia.

Moscú no descartaría un cambio en la política europea, pero sólo pondrá fin a la guerra tras imponer sus condiciones a una Ucrania derrotada. No se descarta que una de las condiciones de Moscú sea la participación de países como China y Brasil, así como de representantes de las Naciones Unidas, como garantes en las negociaciones cuando llegue el momento de poner fin a las operaciones militares. Los puentes de confianza entre Rusia y Occidente han quedado gravemente dañados y no son necesariamente esenciales para la reanudación de los intercambios y el comercio.

