Bruxelles – Scritto da Elijah J. Magnier:

Il Presidente del Parlamento Europeo, Charles Michel, ha affermato che ci sono leader europei che sono più in sintonia con il Presidente francese Emmanuel Macron per raggiungere l’autonomia strategica europea lontano dal controllo degli Stati Uniti. Macron ha detto che l’Europa deve allontanarsi dall’influenza degli Stati Uniti e diventare più indipendente. Questa ammissione di sudditanza europea ha creato un turbine nei corridoi pro-USA e nei media occidentali fedeli all’egemonia e al dominio unilaterale degli Stati Uniti. Le parole di Michel, tuttavia, riflettono il desiderio dell’Europa di evitare di allinearsi con il perdente della guerra tra Stati Uniti e Russia in Ucraina e il desiderio del Vecchio Continente di mantenere aperta la linea di ritorno per le relazioni con la Russia. Quando sarà il momento, e la guerra sarà finita, Mosca non esiterà ad accogliere il ‘figliol prodigo’ dell’Europa a condizioni diverse.

Il Presidente francese non avrebbe detto che l’Europa non dovrebbe essere trascinata in “guerre che non sono le nostre” se non avesse capito che i venti soffiavano nella direzione opposta ai piani degli Stati Uniti in Ucraina. Dopo aver trascinato l’Europa in una guerra costosa che ha destabilizzato l’economia e il benessere dell’Europa, la leadership globale di Washington ha iniziato a vacillare quando la Russia è avanzata sul campo di battaglia. Inoltre, l’Europa non ha chiesto a gran voce alla NATO e all’amministrazione statunitense di battere i tamburi di guerra di fronte alla Cina. La maggior parte dei leader europei non vorrebbe unirsi a una nuova campagna di guerra, nonostante la loro appartenenza all’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (NATO), guidata dagli Stati Uniti, che si dice stia pianificando di estendere le sue attività militari al Mar Cinese.

La guerra che gli Stati Uniti hanno deciso di intraprendere in Ucraina – dopo aver ignorato il consiglio di diplomatici, accademici ed esperti di non provocare la Russia in uno scontro – avrà un impatto significativo sul dominio statunitense. Dopo tutto, è naturale che l’Europa raddoppierà la sua cieca sottomissione agli Stati Uniti una volta che la battaglia sarà finita a favore della Russia. I leader militari statunitensi hanno previsto che “l’Ucraina non sarà in grado di riconquistare tutto il territorio perduto quest’anno”. Altri leader occidentali hanno affermato che “l’Ucraina non sarà in grado di riprendere il controllo della Crimea”, che la Russia ha occupato nel 2014.

Il Generale Mark Milley, Comandante dello Stato Maggiore degli Stati Uniti, è stato tra coloro che non si aspettavano una vittoria dell’Ucraina. Tuttavia, ha chiesto una fornitura continua di armi all’Ucraina, pronta a combattere fino all’ultimo ucraino. Questi segnali hanno aperto la strada a un cambiamento delle precedenti affermazioni occidentali, secondo le quali la guerra sarebbe terminata solo con la sconfitta della Russia e la restituzione all’Ucraina di tutte le sue terre.

Vale la pena notare che la Francia – considerata uno dei principali Paesi industrializzati in Europa, insieme a Germania e Italia – ha iniziato ad adottare un approccio diverso alla guerra tra Stati Uniti e Russia. Macron ha rifiutato di inviare altre armi e munizioni all’Ucraina. Questo potrebbe benissimo significare che c’è un preludio ai colloqui che l’Europa vuole avere come parte diretta nella guerra a causa del fattore geografico e che i suoi interessi le impongono di iniziare a inviare segnali meno ostili e meno bellicosi alla Russia.

Mosca non esclude un cambiamento nella politica dell’Europa, ma porrà fine alla guerra solo dopo aver imposto le sue condizioni a un’Ucraina sconfitta. Non è escluso che una delle condizioni di Mosca possa essere la partecipazione di Paesi come la Cina e il Brasile, così come di rappresentanti delle Nazioni Unite, in qualità di garanti nei negoziati quando arriverà il momento di porre fine alle operazioni militari. I ponti di fiducia tra la Russia e l’Occidente sono stati gravemente danneggiati e non sono necessariamente essenziali per la ripresa degli scambi e del commercio.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...