Der Krieg im Sudan wird über das Schicksal Afrikas entscheiden: Ein tödlicher Kampf um Einfluss und Gold.

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Regionale und internationale Appelle konnten die anhaltenden Kämpfe zwischen der sudanesischen Armee unter der Führung von Generalleutnant Abdel Fattah al-Burhan und den schnellen Eingreiftruppen unter der Führung des stellvertretenden Vorsitzenden des regierenden Souveränitätsrates, Generalleutnant Muhammad Hamdan Dagalo, genannt Hemedti, nicht beenden. Mehrere kurze Waffenstillstandsvereinbarungen, humanitäre Korridore und Zusagen von Krankenhäusern, die Feindseligkeiten einzustellen, haben die Kämpfe nicht beendet. Es ist ein offener Krieg zwischen den Verbündeten von gestern, von denen erwartet wird, dass sie zu Feinden von heute werden, der wahrscheinlich weitergehen wird, selbst wenn die Kämpfe aufhören. Die Lösung wird durch den Schatten zweier mächtiger Kampfarmeen und Milizen blockiert, die über genügend Waffen, die notwendige politische Unterstützung und die regionalen und internationalen Verbindungen verfügen, um einen Sieger zu erzwingen.

Kein Land in der Region hat ein Interesse daran, dass die Instabilität im Nahen Osten anhält, während gleichzeitig Gespräche geführt werden, um die Gegner von gestern zusammenzubringen und die Beziehungen zwischen Syrien, Iran und den Golfstaaten wiederherzustellen. Der Nahe Osten und Afrika brauchen daher einen sofortigen Waffenstillstand, Rationalität und Respekt vor der Zivilbevölkerung. Es besteht die ernste Sorge, dass der Sudan in einen ähnlichen Krieg verwickelt werden könnte wie Syrien, der schon mehr als ein Jahrzehnt andauert. Es besteht auch die ernste Gefahr, dass der Krieg im Sudan auf die Nachbarländer übergreift, insbesondere auf die unbeständige Sahelzone in Afrika.

Die Afrikanische Union hat versucht, beide Seiten des Konflikts zu erreichen, konnte aber noch keinen Durchbruch erzielen, was darauf hindeutet, dass auf beiden Seiten keine Bereitschaft besteht, den Bürgerkrieg zu beenden. Kämpfe um die Kontrolle des Präsidentenpalastes und der Flughäfen haben eine Friedensdelegation aus Kenia, Südsudan und Dschibuti daran gehindert, den unsicheren Flughafen von Khartum zu erreichen. Aufrufe zur Beendigung der Kämpfe seitens der Arabischen Liga, des Golf-Kooperationsrates, der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, Ägyptens, des Königreichs Saudi-Arabien, der Vereinigten Arabischen Emirate, der Vereinten Nationen, der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten und Russlands sind auf taube Ohren gestoßen. Heftige Kämpfe haben verschiedene Teile der Hauptstadt und Militärbasen im Osten und Westen erschüttert. Gleichzeitig sind offizielle Gebäude wie das staatliche Fernsehen und mehrere Ministerien unter Beschuss geraten. Beide Seiten beanspruchen den Sieg für sich, aber es ist noch zu früh, um zu sagen, in welche Richtung sich der Krieg entwickelt. Es stimmt, dass die Armee besser ausgerüstet ist, über mechanisierte Einheiten und Luftunterstützung verfügt, und es ist wahrscheinlicher, dass sie am Ende die Oberhand behalten wird. Aber wenn die Kämpfe weitergehen, werden beide Kräfte erschöpft sein.

Viele Studenten saßen ohne Lebensmittel und medizinische Versorgung fest, und viele Zivilisten flohen aus ihren Häusern, nachdem sie in die Kämpfe geraten waren, während in mehreren Gebieten Strom und Wasser abgeschaltet waren. Die medizinische Versorgung begann zu versiegen, und einige Krankenhäuser wurden geschlossen, weil sie nicht mehr funktionieren konnten. Nach nur wenigen Tagen der Kämpfe hat sich die Lage noch weiter zugespitzt: Hunderte von Menschen wurden getötet und Tausende verletzt. Diese Situation erfordert einen vorübergehenden Waffenstillstand, um die Verteilung lebenswichtiger Güter und die Rückkehr der belagerten Zivilisten in ihre Häuser zu ermöglichen. Damit wird jedoch das eigentliche Problem nicht gelöst. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, strategische Orte kontrollieren zu wollen. Beide behaupten, dass sie Demokratie und Ordnung wiederherstellen und die Macht an eine zivile Regierung übergeben wollen. Doch der Streit geht weit darüber hinaus.

Die Spannungen zwischen den beiden mächtigsten militärischen Führern des Sudan finden vor dem Hintergrund des eingeleiteten Prozesses der Sicherheits- und Armeereform und ihrer gegensätzlichen Visionen für die Verwaltung und Sicherheit des Landes und seines Reichtums statt. Als ob es für das Schicksal der Milizen noch einer besseren Lösung bedurft hätte, schlug Al-Burhan einen Zeitrahmen von zwei Jahren für die Integration der schnellen Eingreiftruppen in die Armee vor, während Hemedti auf zehn Jahren bestand. Das Rahmenabkommen sieht die Bildung einer zivilen Regierung und den Ausschluss der militärischen Institutionen von der politischen Einmischung vor, um sicherzustellen, dass die ausländische Hilfe in die Entwicklung des Sudan fließt, der sich in einer schweren Wirtschaftskrise befindet.

