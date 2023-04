A guerra no Sudão decidirá o destino da África: Uma batalha mortal por influência e ouro

Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

Apelos regionais e internacionais fracassaram em deter os atuais combates entre o exército sudanês, liderado pelo tenente-general Abdel Fattah al-Burhan, e as Forças de Apoio Rápido, lideradas pelo chefe adjunto do Conselho de Soberania no poder, o tenente-general Muhammad Hamdan Dagalo, conhecido como Hemedti. Vários pequenos acordos de cessar-fogo, corredores humanitários e promessas de hospitais para interromper as hostilidades falharam em interromper os combates. É uma guerra aberta entre os aliados de ontem, e que se espera que se tornem inimigos de hoje, algo que provavelmente continuará mesmo que os combates parem. A solução está bloqueada pela sombra de dois poderosos exércitos de combate e milícias com armas suficientes, apoio político necessário e as conexões regionais e internacionais para impor um vencedor.

Nenhum país da região está interessado em continuar a instabilidade no Oriente Médio em um momento em que estão em andamento conversações para reunir os adversários de ontem e restabelecer as relações entre a Síria, o Irã e os Estados do Golfo. Como resultado, o Oriente Médio e a África precisam de um cessar-fogo imediato, racionalidade e respeito pela população civil. Há sérias preocupações de que o Sudão possa ser mergulhado numa guerra semelhante à da Síria, que dura há mais de uma década. Há também um sério risco de que a guerra no Sudão possa se alastrar aos países vizinhos, particularmente na volátil região do Sahel, na África.

A União Africana tentou aproximar-se de ambos os lados do conflito, mas ainda não conseguiu alcançar um avanço, sugerindo uma falta de vontade de ambos os lados para acabar com a guerra civil. A luta pelo controle do palácio presidencial e dos aeroportos impediu que delegações de paz do Quênia, Sudão do Sul e Djibuti chegassem ao inseguro aeroporto de Cartum. Apelos ao fim dos combates da Liga Árabe, do Conselho de Cooperação do Golfo, da Organização de Cooperação Islâmica, do Egito, do Reino da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, das Nações Unidas, da União Européia, dos Estados Unidos e da Rússia caíram em ouvidos moucos. Os ferozes combates abalaram várias partes da capital e bases militares no leste e no oeste. Ao mesmo tempo, edifícios oficiais como a televisão estatal e vários ministérios têm sido bombardeados e incendiados. Ambos os lados reivindicam a vitória sobre o outro, mas é muito cedo para dizer em que direção a guerra está indo. É verdade que o exército está mais bem equipado, com unidades mecanizadas e apoio aéreo, e é mais provável que tenha a vantagem no final. Mas se os combates continuarem, ambas as forças se esgotarão.

