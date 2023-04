La relativa calma prima della tempesta in Sudan, dove non c’è una soluzione immediata.

Scritto da – Elijah J. Magnier:

La battaglia in corso tra i due generali che si contendono il potere in Sudan è stata temporaneamente sospesa per consentire l’evacuazione di stranieri e civili in aree più sicure. Il conflitto è principalmente tra il capo dell’esercito e governante de facto, Abd al-Fattah al-Burhan, e il suo vice, il comandante delle Forze di supporto rapido, Muhammad Hamdan Dagalo, noto anche come “Hemedti”. Entrambi i generali hanno ampie connessioni regionali e internazionali e la loro lotta per il controllo ha attirato un notevole interesse e preoccupazione da parte dell’estero.

Il cessate il fuoco ha messo in pausa i combattimenti, consentendo ai combattenti di riposizionarsi e di pianificare la fase successiva se non verrà offerta una soluzione seria per porre fine all’escalation. Tuttavia, rimane la questione critica di quale Paese straniero sosterrà la guerra. Con tutte le prospettive di soluzione bloccate, è probabile che l’intensità del conflitto aumenti, aggiungendosi alla catastrofe sociale che ha inghiottito il Paese.

