Rédigé par – Elijah J. Magnier :

Des drones ont frappé le Kremlin et d’autres dépôts de pétrole sur le territoire russe dans une tentative des États-Unis de déplacer le combat à l’intérieur de la Russie au lieu de le maintenir confiné à l’arène ukrainienne. Cette escalade fait craindre un affrontement direct entre Moscou et Washington. Est-ce un risque inconsidéré pour les États-Unis de pousser Moscou à un conflit direct avec Washington ? Les États-Unis semblent bien conscients des dangers de l’escalade et prennent des risques calculés pour atteindre leurs objectifs, à savoir défier davantage la Russie. En outre, les forces armées de Moscou peuvent causer des dommages importants à l’Ukraine sans avoir recours à des armes non conventionnelles ou à des attaques directes contre les États-Unis.

Le président Vladimir Poutine n’est pas étranger aux risques de confrontation et d’escalade calculée avec les États-Unis. Il ne fait aucun doute que la Russie n’a pas la capacité militaire d’affronter les États-Unis et ses 30 autres alliés de l’OTAN dans le cadre d’une confrontation classique, à moins d’une guerre nucléaire. Le Kremlin n’a pas l’intention d’envoyer ses soldats dans une confrontation classique avec l’Occident et ses alliés.

L’Amérique a une longue expérience de la guerre, a occupé de nombreuses villes et possède les armes pour le faire. À l’inverse, la Russie sait pertinemment qu’elle ne fait pas le poids face à l’armée américaine et qu’elle ne dispose pas d’une armée capable d’affronter l’OTAN, une coalition de 31 pays, dans le cadre d’une guerre classique. Par conséquent, toute guerre contre la Russie, dans laquelle l’arme nucléaire serait le premier mot, détruirait plusieurs pays ou capitales, qui seraient anéantis avec leurs populations.

Ce scénario de guerre nucléaire n’est pas à l’ordre du jour car l’attaque de Moscou n’a fait que porter atteinte au prestige de la Russie et a visé le drapeau flottant sur le Kremlin. Cette attaque indique délibérément que le drone a été envoyé de l’intérieur de la Russie et qu’il n’a pas parcouru des centaines de kilomètres pour atteindre le cœur de la capitale russe et survoler les bâtiments russes les plus protégés. Il s’agit d’un message concernant les alliés des États-Unis en Russie, ce qui n’est pas nouveau puisque les deux superpuissances – comme beaucoup d’autres pays – ont des failles de sécurité permanentes entre les pays. Toutes les grandes nations se livrent à un certain niveau d’espionnage et de renseignement.

Par conséquent, ces attaques ne devraient pas provoquer de réponse nucléaire de la part de la Russie, car les failles de sécurité entre les États-Unis et la Russie sont tolérées. Si ces attaques portent atteinte au prestige de la Russie, à son drapeau et à ses réserves de pétrole, elles ne nécessitent pas de réponse nucléaire ni de confrontation plus large.

Il est important de noter que les attaques de drones sont loin d’être menées par l’Ukraine, qui n’a pas la capacité militaire d’affronter la Russie. Elles s’inscrivent au contraire dans une stratégie américaine plus large visant à distraire la Russie et à lui porter un coup, quel que soit le résultat calculé. Le conflit ukrainien se déroule sur la base allemande de Ramstein, avec la participation de 50 autres pays, comme l’a annoncé le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin. Les États-Unis ont une longue tradition de guerre et d’occupation de villes et disposent de la puissance militaire nécessaire pour le faire. Toutefois, une confrontation semi-directe avec la Russie permet aux États-Unis d’avoir une idée très précise des capacités militaires russes. Néanmoins, Moscou a bien fait de réformer son armée, de s’armer pour la guerre moderne et de faire la distinction entre ses alliés et ses adversaires.

La Russie ne peut répondre aux attaques de drones qu’en bombardant l’Ukraine, afin que les dirigeants de Kiev ressentent l’ampleur des dommages que leur a infligés la gestion de la bataille par le Pentagone. Moscou peut bombarder l’Ukraine de manière douloureuse. Elle peut aussi répondre à l’Amérique sur d’autres théâtres, en Syrie ou en Iran, en Amérique latine ou ailleurs, en fournissant à ces pays des armes de pointe que les États-Unis redoutent. Par conséquent, on ne s’attend pas à ce que le Kremlin réponde en bombardant la Maison Blanche ou en utilisant des armes non conventionnelles. Cela signifie que la Russie a l’espace nécessaire pour résister aux coups des États-Unis sans être dissuadée et poussée à prendre des mesures non calculées ou précipitées pour détourner l’attention de la défaite de l’armée ukrainienne et de la perte d’appétit de l’Europe pour la poursuite de la guerre.

Par sa fermeté et sa confrontation avec l’Occident, la Russie a créé une faille dans l’hégémonie américaine sur le monde qui dure depuis plus de 75 ans. Avec les pays du BRICS et plusieurs autres nations anti-américaines, Moscou a commencé à diversifier ses options financières et ses échanges monétaires dans des monnaies autres que le dollar américain. En effet, la Russie et la Chine portent un coup sévère à la domination économique du dollar en soutenant le yuan, dont la valeur a commencé à augmenter au détriment de l’euro et de la livre sterling.

En outre, l’incapacité de l’Amérique à vaincre la Russie en Ukraine dès les premiers mois de la guerre et son intransigeance militaire et économique face aux pays les plus puissants du monde occidental ont contribué à affaiblir la monnaie européenne.

En outre, l’incapacité de l’Amérique à vaincre la Russie en Ukraine au cours des premiers mois de la guerre et son intransigeance militaire et économique face aux pays les plus puissants du monde occidental ont collectivement conduit à l’affaiblissement des rangs européens. Dès le début de la guerre, les nations européennes ont pensé qu’elles devaient s’unir contre la Russie pour partager leurs ressources naturelles puisque la défaite était garantie. Les États occidentaux de l’UE ont accepté à contrecœur le sabotage du gazoduc russe – considéré comme la future artère de l’Allemagne, de son économie et de son industrie – dans l’espoir de vaincre Moscou.

Toutefois, la victoire de la Russie ne réside pas dans la lente progression naturelle de ses forces sur le sol ukrainien, mais dans l’échec des objectifs déclarés de l’Amérique, à savoir éliminer Poutine et endommager gravement l’économie russe. Par conséquent, on ne s’attend pas à ce que Moscou réponde au défi américain en frappant Washington avec un niveau d’escalade plus élevé en réponse à la tentative de frapper le Kremlin. Au contraire, la poursuite de la guerre suffit à la Russie pour attaquer l’alliance occidentale et son unité, et pour continuer ses frappes militaires et économiques contre l’Ukraine (en l’empêchant d’exporter des céréales et du blé), qui est considérée comme le perdant direct le plus important de la guerre et qui paie un prix très élevé pour sa décision de rejoindre le camp occidental. Malheureusement, le conflit en cours entre la Russie et les États-Unis a placé de petits pays comme l’Ukraine dans une situation complexe et incertaine.

On ne sait pas s’il restera beaucoup de territoire ukrainien si la guerre se poursuit pendant de nombreuses années et si Kiev ne s’assoit pas rapidement à la table des négociations. Tel est le sort des petits pays qui luttent entre deux grandes puissances. Pour l’Ukraine, la question n’est pas de savoir s’il faut négocier avec la Russie, mais quand. Il semble que la décision n’ait jamais été sous le contrôle de l’Ukraine.

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...