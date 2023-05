Iran erklärt den Sieg über Israel und die USA von Damaskus und Beirut aus.

Subscribe to get access

In den langen Kriegsjahren hat Israel Syrien mehr als 1.500 Mal bombardiert, um “den Iran und seine Verbündeten aus der Levante zu vertreiben”. Der Besuch des iranischen Präsidenten Ibrahim Raisi hat jedoch bestätigt, dass die Präsenz des Iran in der Levante eine Realität ist, die akzeptiert werden muss. Der Iran sendet auch die eindeutige Botschaft, dass sich die Beziehungen nach der militärischen und ölbezogenen Unterstützung auf der Ebene von Bau, Handel, Wirtschaft und Infrastruktur entwickeln. Die Botschaft von Präsident Bashar al-Assad an die Welt lautet, dass er den Iran nicht ersetzen oder seine Achse aufgeben wird, unabhängig von einer künftigen regionalen oder westlichen Annäherung. Dies zeigt, dass die israelisch-westlichen Versuche und Ziele, den Iran aus Syrien zu vertreiben, gescheitert sind und dass der Iran eine mächtige Nation im Nahen Osten ist, die über ihre Unterstützung für einflussreiche nichtstaatliche Akteure und Organisationen hinaus Einfluss hat. Die iranisch-saudische Annäherung hat sich positiv auf den Nahen Osten ausgewirkt, indem sie eine neue positive Basis geschaffen hat, die Differenzen ordnet, gegenseitige Feindseligkeiten beendet und gemeinsam an der Beseitigung jeglicher Konfliktquellen arbeitet.

Gut informierte Quellen bestätigen, dass “der Besuch von Präsident Raeisi in Damaskus den Besuch von Außenminister Hussein Amir AbdelAllahian in Beirut ergänzt, wo er die Unterstützung des Irans für die Gleichung Armee-Volk-Widerstand von der libanesischen Hauptstadt aus ankündigte. Abdellahyans Besuch an der libanesischen Grenze zu Palästina war eine Botschaft an Israel, dass sich diese “Achse des Widerstands”, zu der auch der Iran gehört, aufgrund der gescheiterten israelisch-westlichen Kriege zu ihrer Besiegung und Vertreibung nun in Palästina und an der libanesischen und syrischen Grenze befindet. Folglich kam der Iran in den Libanon und nach Syrien, um den Sieg dieser “Achse des Widerstands” zu bestätigen und seine Ziele und seine statische Präsenz in verschiedenen Ländern des Nahen Ostens zu erreichen. Nach dem langen Krieg der USA, der 2003 im Irak begann und 2011 mit dem Krieg in Syrien endete, beseitigten die USA Saddam Hussein, einen der stärksten Feinde des Iran, und boten dem Iran die Gelegenheit, sich in Syrien niederzulassen und eine solide Basis zu schaffen”.

Bei seiner jüngsten Reise nach Damaskus hat der iranische Präsident seinem syrischen Amtskollegen Baschar al-Assad seine volle Unterstützung zugesagt. “Mein Besuch in diesem Land (Syrien) stellt zweifellos einen Wendepunkt in den iranisch-syrischen Beziehungen dar, dessen Auswirkungen sich auf die Beseitigung von Hindernissen und die Ausweitung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sowie auf deren (positive) Auswirkungen auf die Region beziehen”, so Raesi.

Eines der wichtigsten Abkommen, die zwischen den beiden Ländern unterzeichnet wurden, beschränkte sich nicht auf den Bau von Kraftwerken in Syrien durch den Iran, die Ausweitung der Kreditlinie, den Handel in Landeswährung und die Einrichtung von Banken zur Erleichterung von Finanztransaktionen. Es umfasste auch die Einrichtung einer Eisenbahnlinie zwischen Syrien, dem Irak und dem Iran für den Transport von Waren und Besuchern, die Erhöhung der Zahl der Pilger zu den heiligen Stätten im Iran und in Syrien und die Stärkung der Versorgungslinie zwischen der “Achse des Widerstands”. Der Präsident wurde von den Ministern für auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Erdöl, Straßen und Stadtentwicklung sowie Kommunikation begleitet.

Die Pläne Irans für Syrien werden die kulturellen, sozialen und verkehrstechnischen Verbindungen zwischen den beiden Ländern stärken. Dies käme den Ländern zugute, die am chinesischen Projekt “Gürtel und Straße” beteiligt sind, und würde die Lebensader und den Fluss dessen aufrechterhalten, was die “Achse des Widerstands” zwischen Iran, Irak, Syrien und Libanon benötigt. Andererseits bekräftigte der syrische Präsident, dass “der Iran nicht gezögert hat, Syrien zu unterstützen und das Leben seiner Berater angeboten hat, was das Wertvollste ist, was ein treuer Freund einem Verbündeten geben kann. Der Iran hat sich ebenso wie Syrien nicht von den Versuchungen beeinflussen lassen, uns im Stich zu lassen, was auch der Fall war, als der Iran angegriffen wurde”.

Die iranische Machtdemonstration im Libanon und in Syrien ist eine Fortsetzung des iranisch-saudischen Abkommens in der Region, das zu einer echten Annäherung zwischen den beiden mächtigsten Ländern des Nahen Ostens geführt hat. Diese neue Situation führte zur Schließung zweier vom Iran finanzierter Ansar Allah-Houthi-Satellitenstationen in Beirut, die über den Krieg im Jemen berichteten. Dem iranischen Schritt folgte ein ähnlicher saudischer Beschluss zur Schließung von Medienzentren, die den Iran kritisieren und einen Regimewechsel in der “Islamischen Republik” fordern.

Darüber hinaus ist die Rückkehr von Damaskus in die Liga der Arabischen Staaten nach 12 Jahren der wichtigste Indikator für Optimismus in einer Situation, in der die Länder des Nahen Ostens keine Probleme anstreben. Saudi-Arabien zwang Katar, Kuwait und Marokko, die sich bis zur letzten Minute gegen die Rückkehr Syriens in die Arabische Liga ausgesprochen hatten, trotz der Drohung der USA, Sanktionen gegen die Araber zu verhängen, falls sie gegen die einseitigen und illegalen westlichen Sanktionen nach “Cäsars Gesetzen” verstoßen.

Die Quellen bestätigen, dass “der zerstörerische Wettbewerb um Einfluss zwischen Iran und Saudi-Arabien sich beruhigt hat und die wirtschaftlichen Interessen der Staaten zu einem wirtschaftlichen Wettbewerb geworden sind. An die Stelle des früheren, sich ausweitenden Wettbewerbs um Einfluss ist der Bau von Brücken der Zusammenarbeit getreten, und der Stellvertreterkrieg hat keine Priorität mehr.

Der Besuch von Raesi ist auch ein bedeutender Schlag gegen die Normalisierung der Beziehungen zu Israel. Aus dem Herzen der syrischen Hauptstadt Damaskus verkündete die iranische Führung ihre Unterstützung für die palästinensische Sache und den Widerstand. Die palästinensische Sache ist eine feste iranische Überzeugung und nicht nur eine politische Frage oder eine Einflusssphäre. Raeisi betonte, dass “der Widerstand im Libanon und im Gazastreifen stärker ist als je zuvor”. Dies ist eine klare Botschaft an das zionistische Gebilde, das Palästina besetzt hält und an den Grenzen des Libanon und Syriens stationiert ist. Damit unterstreicht der iranische Präsident, dass es Israel nicht gelungen ist, die “Achse des Widerstands” anzugreifen und zu schwächen, die an Stärke und Partnerschaft gewonnen hat.

Die wirtschaftlich-kulturell-militärische Entwicklung zwischen Syrien und Iran beunruhigt Israel und macht die “unbesiegbare (israelische) Armee” lächerlich. Sie bestätigt, dass der Iran seine populäre und militärische Präsenz konsolidiert und das, was der Krieg in Syrien zerstört hat, wieder aufbauen wird, wie der iranische Präsident in der syrischen Hauptstadt versprochen hat.

Der Krieg der USA und Israels gegen diese Achse hat es nicht geschafft, sie zu schwächen, die Waffenlieferungen an die Hisbollah im Libanon zu stoppen und die iranische Präsenz in Syrien zu verhindern. Raeisi kam, um diesen Sieg und das Scheitern der amerikanisch-israelischen Achse der Feindschaft zu feiern. Damit hat die syrisch-arabisch-iranische Annäherung in einer Zeit triumphiert, in der Israel mit schweren inneren Unruhen konfrontiert ist. Darüber hinaus befinden sich die USA in einer Finanzkrise (ihre Schulden belaufen sich auf 31,4 Billionen Dollar) und haben es nicht geschafft, die Macht Russlands zu brechen und seine Wirtschaft zu zerstören. Die arabischen Länder und der Iran haben das nötige Gleichgewicht gefunden, um Streitigkeiten zu organisieren, sie zu beenden und das Kriegsbeil zu begraben. Dennoch ist eine negative Reaktion der USA, die diese Annäherung stören könnte, nie ausgeschlossen, denn Washington ist es nicht gewohnt, seine Niederlage einzugestehen und den Abbau seiner Hegemonie zu beobachten, ohne destruktiv zu reagieren.