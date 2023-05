L’Iran dichiara la vittoria su Israele e gli Stati Uniti da Damasco e Beirut.

Subscribe to get access

Durante i lunghi anni di guerra, Israele ha bombardato la Siria più di 1.500 volte per “espellere l’Iran e i suoi alleati dal Levante”. Tuttavia, la visita del Presidente iraniano Ibrahim Raisi ha confermato che la presenza dell’Iran nel Levante è una realtà che deve essere accettata. L’Iran ha anche inviato un messaggio forte: le relazioni si stanno sviluppando a livello edilizio, commerciale, economico e infrastrutturale dopo il sostegno militare e petrolifero. Il messaggio del presidente Bashar al-Assad al mondo è che non si sostituirà all’Iran né abbandonerà il suo asse, indipendentemente da qualsiasi futuro riavvicinamento regionale o occidentale. Ciò dimostra il fallimento dei tentativi e degli obiettivi israelo-occidentali di espellere l’Iran dalla Siria e che l’Iran è una potente nazione mediorientale che gode di influenza al di là del suo sostegno ad influenti attori e organizzazioni non statali. Il riavvicinamento irano-saudita ha avuto un impatto positivo sul Medio Oriente, creando una nuova base positiva, organizzando le differenze, interrompendo le ostilità reciproche e lavorando insieme per eliminare qualsiasi fonte di conflitto.

Fonti ben informate confermano che “la visita del Presidente Raeisi a Damasco è complementare alla visita del Ministro degli Esteri Hussein Amir AbdelAllahian a Beirut, dove ha annunciato il sostegno dell’Iran all’equazione esercito-popolo-resistenza dalla capitale libanese. La visita di Abdellahyan al confine libanese con la Palestina è stata un messaggio a Israele: questo “asse della resistenza”, compreso l’Iran, è ora in Palestina e ai confini libanesi e siriani a causa del fallimento delle guerre israelo-occidentali per sconfiggerlo ed espellerlo. Di conseguenza, l’Iran è venuto in Libano e in Siria per confermare la vittoria di questo “asse della resistenza”, raggiungendo i suoi obiettivi e la sua presenza statica in diversi Paesi del Medio Oriente. Dopo la lunga guerra statunitense iniziata in Iraq nel 2003 e terminata con la guerra siriana nel 2011, gli Stati Uniti hanno rimosso Saddam Hussein, uno dei più forti nemici dell’Iran, e hanno offerto all’Iran l’opportunità di stabilirsi in Siria e di creare una solida base”.

Durante il suo recente viaggio a Damasco, il Presidente iraniano ha espresso il suo pieno sostegno al suo omologo siriano, Bashar al-Assad. “Senza dubbio, la mia visita in questo Paese (la Siria) rappresenta un punto di svolta nelle relazioni irano-siriane, e il suo impatto ruota attorno alla rimozione degli ostacoli e all’espansione della cooperazione economica tra i due Paesi, nonché al suo effetto (positivo) sulla regione”, ha dichiarato Raesi.

Uno degli accordi più importanti firmati tra i due Paesi non si limitava alla costruzione di centrali elettriche in Siria da parte dell’Iran, all’ampliamento della linea di credito, allo scambio commerciale in valuta locale e alla creazione di banche per facilitare le transazioni finanziarie. Tra gli accordi firmati vi è anche la creazione di una ferrovia tra Siria, Iraq e Iran per il trasporto di merci e visitatori, l’aumento del numero di pellegrini nei luoghi santi in Iran e Siria e il rafforzamento della linea di rifornimento tra l'”asse della resistenza”. Il Presidente era accompagnato dai ministri degli Affari esteri, della Difesa, del Petrolio, delle Strade e dello Sviluppo urbano e delle Comunicazioni.

I piani dell’Iran per la Siria aumenteranno i collegamenti culturali, sociali e di trasporto tra i due Paesi. Ciò andrebbe a beneficio dei Paesi coinvolti nel progetto cinese “Belt and Road” e manterrebbe la linea di vita e il flusso di ciò che serve all'”Asse della Resistenza” tra Iran, Iraq, Siria e Libano. D’altra parte, il Presidente siriano ha affermato che “l’Iran non ha esitato a sostenere la Siria e ha offerto la vita dei suoi consiglieri, che è la cosa più preziosa che un amico leale possa dare a un alleato”. L’Iran, come la Siria, non si è fatto influenzare da tutte le tentazioni di abbandonarci, che hanno fatto la stessa cosa quando l’Iran è stato attaccato”.

La dimostrazione di forza iraniana in Libano e Siria è la continuazione dell’accordo irano-saudita di cui si è avuto testimonianza nella regione, che ha portato a un vero e proprio riavvicinamento tra i due Paesi più potenti del Medio Oriente. Questa nuova situazione ha portato alla chiusura di due stazioni satellitari di Ansar Allah-Houthi, finanziate dall’Iran, a Beirut, che coprivano la guerra in Yemen. La mossa iraniana è stata seguita da un’analoga decisione saudita di chiudere i centri media che criticano l’Iran e invocano un cambio di regime nella “Repubblica islamica”.

Inoltre, il ritorno di Damasco alla Lega degli Stati Arabi dopo 12 anni è il più significativo indicatore di ottimismo in una situazione in cui i Paesi mediorientali si sforzano di non avere problemi. L’Arabia Saudita ha forzato la mano a Qatar, Kuwait e Marocco, che fino all’ultimo si erano opposti al ritorno della Siria nella Lega Araba, nonostante la minaccia statunitense di imporre sanzioni agli arabi se avessero violato le sanzioni unilaterali e illegali dell’Occidente secondo le “leggi di Cesare”.

Le fonti confermano che “la competizione distruttiva per l’influenza tra Iran e Arabia Saudita si è calmata, e gli interessi economici degli Stati si sono trasformati in una competizione economica. La costruzione di ponti di cooperazione è sul tavolo, sostituendo la precedente competizione in espansione per l’influenza, e la lotta per procura non è più una priorità”.

La visita di Raesi è anche un colpo significativo alla normalizzazione con Israele. Dal cuore della capitale siriana Damasco, la leadership iraniana ha annunciato il suo sostegno alla causa e alla resistenza palestinese. La causa palestinese è una ferma convinzione iraniana, non solo una questione politica o una sfera di influenza. Raeisi ha sottolineato che “la resistenza in Libano e a Gaza è più forte che mai”. È un chiaro messaggio all’entità sionista che occupa la Palestina e staziona ai confini del Libano e della Siria. In questo modo, il Presidente iraniano sottolinea che Israele non è riuscito ad attaccare e indebolire l'”Asse della Resistenza”, che è cresciuto in forza e partnership.

Lo sviluppo economico-culturale-militare tra Siria e Iran preoccupa Israele e ridicolizza l'”invincibile esercito (israeliano)”. Conferma che l’Iran sta consolidando la sua presenza popolare e militare e ricostruirà ciò che la guerra ha distrutto in Siria, come ha promesso il Presidente iraniano dalla capitale siriana.

La guerra USA-Israele contro questo asse non è riuscita a indebolirlo, a fermare la fornitura di armi a Hezbollah in Libano e a impedire la presenza iraniana in Siria. Raeisi è venuto a celebrare questa vittoria e il fallimento dell’asse di ostilità USA-Israele. Di conseguenza, il riavvicinamento siro-arabo-iraniano ha trionfato in un momento in cui Israele sta affrontando gravi turbolenze interne. Inoltre, gli Stati Uniti sono in piena crisi finanziaria (il loro debito ha raggiunto i 31,4 trilioni di dollari) e non sono riusciti a spezzare il potere della Russia e a distruggere la sua economia. I Paesi arabi e l’Iran hanno trovato l’equilibrio necessario per organizzare le dispute, porvi fine e seppellire l’ascia di guerra. Tuttavia, non è mai esclusa una reazione negativa da parte degli Stati Uniti per rovinare questo riavvicinamento, perché Washington non è abituata ad ammettere la propria sconfitta e ad osservare la riduzione della propria egemonia senza reagire in modo distruttivo.