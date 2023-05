Elecciones en Turquía: EE.UU. espera con impaciencia la caída o el regreso de Erdogan

Subscribe to get access

Turquía ha mantenido relaciones con Estados Unidos, a pesar de graves desacuerdos. En 2016, Turquía sufrió un intento de golpe de Estado, del que el presidente Erdogan culpó a un clérigo afincado en Estados Unidos llamado Fethullah Gulen, principalmente a raíz del apoyo de la embajada estadounidense en Ankara a la “revolución”. Tras el fallido intento de golpe de Estado, Erdogan acordó con el presidente ruso Vladimir Putin la compra del sistema ruso de misiles antiaéreos S-400 por 2.500 millones de dólares. Sin embargo, esta decisión desencadenó sanciones contra la industria de defensa estadounidense. Estados Unidos temía que la plataforma rusa permitiera a Moscú recabar información sobre su caza F-35, que Turquía ha encargado y está ayudando a construir.

Muchos expertos creen que Erdogan subestimó la voluntad de Estados Unidos de imponer sanciones en materia de defensa y consideró que no podía simplemente abandonar el S-400 sin dañar su reputación. Esta situación ha provocado tensiones en las relaciones entre Turquía y Estados Unidos.

Turquía también ha tenido conflictos con Francia por la intervención turca en Libia y con Grecia y Chipre por los recursos energéticos y las fronteras marítimas en el Mediterráneo oriental. Más recientemente, Erdogan bloqueó los esfuerzos de Suecia (aprobó la adhesión de Finlandia) para ingresar en la OTAN, acusando a los países nórdicos de dar cobijo a “organizaciones terroristas” kurdas.

Refugiados sirios:

Para muchos sirios en Turquía hay pocas diferencias entre el gobierno y la principal coalición de la oposición. Ambos han prometido expulsar a los refugiados sirios del país y han intensificado su retórica hostil contra los inmigrantes y los solicitantes de asilo. Los sirios de nacionalidad turca con derecho a voto se enfrentan a una elección poco alentadora, y los que pueden votar serán un bloque significativo. Aunque Erdogan y el candidato de la oposición Kemal Kilicdaroglu han anunciado planes similares para la repatriación voluntaria de sirios, los votantes sirios siguen viendo a Erdogan como el menor de dos males. Erdogan ha sido el único partido gobernante que ha establecido comunicación directa con los ciudadanos sirios con doble nacionalidad para animarles a votar a su partido, el “Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP)”. La seguridad de los sirios en Turquía es ahora incierta, independientemente de quién gane las elecciones. Muchos votantes sirios no están satisfechos con ninguno de los dos candidatos presidenciales y podrían votar a candidatos independientes. Los votantes sirios se consideran un bloque importante en las próximas elecciones parlamentarias, ya que la cuestión de la migración se ha convertido en una fuerza impulsora de la política turca.

Poder interno:

Las elecciones presidenciales en Turquía son un momento crucial en la historia del país. Es una batalla entre dos candidatos y visiones diferentes para el futuro del país y sus alianzas internacionales. El resultado de las elecciones repercutirá en Turquía y en toda la región, así como en el mundo, cuyos líderes estarán muy atentos para ver quién sale victorioso.

Las elecciones presidenciales de Turquía se celebrarán con tres candidatos en la lista tras la retirada de Muharram Ince: Recep Tayyip Erdogan, Kemal Kilicdaroglu (líder del Partido Republicano del Pueblo – CHP, de centro-izquierda) y Sinan Ogan (Partido del Movimiento Nacionalista, de extrema derecha). La oposición criticó el orden final de los candidatos en la lista, que dicen que se hizo deliberadamente para favorecer a Erdogan. Según los sondeos, se espera que Erdogan obtenga en torno al 40-45% de los votos, el mismo porcentaje que Kilicdaroglu. Se espera que Ogan reciba sólo el 2-5% de los votos. Las elecciones presidenciales se consideran más importantes que las parlamentarias porque la mayoría de los poderes se concentran ahora en manos del presidente. Si nadie gana en la primera vuelta, los resultados de las elecciones parlamentarias podrían influir en los candidatos presidenciales en la segunda vuelta, el 28 de mayo.

Un total de 26 partidos concurren a las elecciones, incluidas cuatro alianzas principales. La coalición pública representa a los partidos en el poder, entre ellos el Partido de la Justicia y el Desarrollo y el Partido del Movimiento Nacional. La oposición está representada por dos alianzas principales: la Alianza Nacional, que incluye al Partido Popular Republicano y al Partido del Bien, y la Coalición Trabajo y Libertad, formada por el Partido Kurdo de Izquierda Verde y el Partido de los Trabajadores Turcos. La pequeña Alianza Ata también está formada por los partidos Victoria y Justicia.

Erdogan se presenta por tercera vez a las elecciones presidenciales con el lema “el hombre adecuado en el momento adecuado”. Promete salarios más altos y exenciones fiscales. Dirige críticas y amenazas a la oposición, de la que afirma que está aliada con el “terrorismo kurdo” y el “terrorismo” de Fethullah Gulen y que conspira con Occidente para hacer más pequeña a Turquía y robarle su “independencia”. El candidato de la oposición turca, Kemal Kılıçdaroğlu, del Partido Republicano del Pueblo (CHP), ha hecho campaña con promesas de reforma y desmantelamiento del sistema de control que Erdogan ha construido a lo largo de dos décadas.

La economía, razón clave de los anteriores éxitos de Erdogan, está ausente de su actual campaña, y las preocupaciones de los ciudadanos se centran en sus condiciones de vida. La oposición promete un cambio del sistema presidencialista al parlamentario. Kilicdaroglu cuenta con el apoyo del mayor grupo kurdo, los votantes del Partido Democrático de los Pueblos Kurdos, lo que podría ayudarle a ganar. Los sondeos de opinión sugieren que podría obtener hasta el 70% de los votos kurdos, frente al 20% del Presidente Erdogan. Las deserciones del partido de Erdogan, como las de Ahmed Davutoglu y Ali Babacan, fundadores de los partidos Futuro y Democracia y Progreso, también podrían perjudicar las posibilidades de Erdogan.

Los candidatos rivales presentan las elecciones como una guerra entre el movimiento islámico representado por Erdogan y el movimiento laico representado por Kilicdaroglu. Si Kilicdaroglu gana, Turquía podría ver un giro hacia la secularización y alejarse de la islamización del Estado. La victoria de Kilicdaroglu sería también una victoria histórica, ya que una persona de la minoritaria secta aleví sería presidente de la república en un país donde la mayoría es suní. Los alevíes han sido históricamente discriminados y excluidos de los puestos influyentes de la sociedad. La presidencia de Kilicdaroglu sería un paso importante para romper este tabú y aumentar la inclusividad en la sociedad turca.

Una de las principales cuestiones en juego en las elecciones es la posibilidad de cambiar el sistema de gobierno de Turquía de presidencialista a parlamentario. La oposición ha hecho hincapié en este punto en sus promesas de campaña, afirmando que el sistema actual concentra demasiado poder en manos del presidente. En cambio, un sistema parlamentario distribuiría el poder de forma más equitativa. Las elecciones son una oportunidad para cambiar la autoridad y el propio sistema. Si Erdogan pierde, existe la posibilidad de una política exterior que favorezca a Estados Unidos y Occidente en lugar de mantener un equilibrio entre Occidente, por un lado, y Rusia e Irán, por otro. La batalla por el poder en Turquía no será fácil y sus consecuencias, si Erdogan pierde, cambiarán toda la dinámica en Oriente Medio y el continente europeo.