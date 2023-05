Subscribe to get access

Israel hat einen “großen Krieg” vermieden: Die “Achse des Widerstands” stand kurz vor einem Angriff.

Bereitschaft der Hisbollah bestätigte, die von den Erfordernissen des Kampfes diktierte Verantwortung zu übernehmen, und sandte damit eine Botschaft an Verbündete und Gegner gleichermaßen. Informierten Quellen zufolge sollte Nasrallahs Rede in erster Linie eine klare Botschaft an die israelische Regierung senden, dass diese Achse keines ihrer Mitglieder im Kampf allein lassen werde.

Normalerweise können lokale, israelische und internationale Nachrichtendienste die Kommunikation und die Vorbereitungen der Achse des Widerstands verfolgen, wenn sich die Kräfte vor Ort bewegen und die lokale und grenzüberschreitende Kommunikation intensiviert wird. Obwohl die Achse des Widerstands mit einem verschlüsselten Kommunikationssystem ausgestattet ist, das auf veränderten Codes und variablen Sprungwellen beruht, um zu verhindern, dass Nachrichten entschlüsselt werden, war die Intensität des Datenverkehrs ein deutlicher Hinweis auf Kampfvorbereitungen. Darüber hinaus können die Bewegungen der Kämpfer und ihre Kampfvorbereitungen über Satelliten und die Bewegungen moderner Drohnen verfolgt werden, um die Bereitschaft der Kämpfer im Libanon, in Syrien, im Irak und im Jemen zum Abschuss ihrer Raketen gegen Israel zu bestätigen.

Die Achse des Widerstands versuchte nicht, die Kriegsvorbereitungen zu verbergen, da sie den Feind darüber informieren sollten, was er zu erwarten hat und wie groß die Feuerkraft sein wird, wenn kein zufriedenstellender Waffenstillstand erreicht wird. Wenige Stunden später teilte der israelische Premierminister den ägyptischen und katarischen Unterhändlern mit, dass er bereit sei, die Feindseligkeiten und Attentate im Gazastreifen entsprechend den Forderungen des Islamischen Dschihad einzustellen. Die israelische Entscheidung führte zu einer Deeskalation.

Der Quelle zufolge hat der gemeinsame Operationsraum der Achse des Widerstands Offiziere aus allen Mitgliedern integriert und verfügt bereits über eine operative Struktur. Er setzt sich aus Offizieren zusammen, die das Einsatzgebiet studieren, eine Liste von Zielen erstellen, Informationen sammeln und die Koordination zwischen den Führern der Achse über die Grenzen hinweg sicherstellen. Alle Mitglieder stellen ihre Fähigkeiten dem Begünstigten zur Verfügung, der sich mit dem Feind einlässt, um die Angriffe mit der örtlichen Einsatzzentrale zu koordinieren. Diese operative Struktur, die von der Hisbollah im Laufe der Zeit verfeinert wurde, ermöglicht eine wirksame Kommunikation und Koordinierung bei Konfrontationen. Der Gemeinsame Operationsraum der Achse des Widerstands hat Erfahrungen gesammelt, die ihm geholfen haben, den Kommunikationsmechanismus trotz israelischer Einmischung durch die Auseinandersetzung mit dem Feind zu entwickeln. Er hat auch sein Fachwissen durch Live-Militärmanöver erweitert, indem er von Israels Iron-Dome-Systemen gelernt hat und wie er Israel in der nächsten unvermeidlichen Schlacht entgegentreten kann.

Israel ist immer mehr von Palästina und dem Gazastreifen beherrscht, da es sich mit einer neuen Realität konfrontiert sieht, die der von 1967 ähnelt, als die Araber einen gescheiterten gemeinsamen Angriff auf Israel starteten, um die gestohlenen Gebiete zurückzuerobern. In Anbetracht der sich verändernden Landschaft und der verbesserten Fähigkeiten seiner Gegner hat sich Israel zunehmend mit Palästina und dem Gazastreifen befasst.

Israel hat den Gazastreifen vor Jahrzehnten verlassen, und der palästinensische Widerstand hatte keine Waffe, mit der er hätte drohen können. Heute jedoch verfügt der palästinensische Widerstand über ein Waffenarsenal und einen gemeinsamen internen und externen Operationsraum, der alle Mitglieder vereint, die sich der Unterstützung der palästinensischen Sache und der Rückeroberung ihrer gestohlenen Gebiete verschrieben haben. Die historischen Erfahrungen Israels, insbesondere der Verlust der Abschreckung gegenüber der Hisbollah, haben das Land gezwungen, sich auf die nächste unvermeidliche Schlacht vorzubereiten.

Die Geschichte bestätigt, dass Netanjahu seine Versprechen, Verträge und Verpflichtungen nicht aufrichtig einhält, zumal er an der Spitze einer Regierung steht, in der er keine Mehrheit hat. Er muss sich den extremistischen Mitgliedern seiner Regierung beugen, die ihn in den Kampf gezogen haben, um die Abschreckung wiederherzustellen, die Israel gegenüber der Hisbollah und in der jüngsten Schlacht um Jerusalem verloren hat.

Angesichts seiner unsicheren Position innerhalb der Regierung und der möglichen rechtlichen Konsequenzen bleiben jedoch Zweifel an der Aufrichtigkeit Netanjahus, seine Versprechen und Verpflichtungen einzuhalten. Sollte seine Regierung bedroht sein, könnte Netanjahu auf eine Politik der Attentate außerhalb des Gazastreifens zurückgreifen. Infolgedessen bereiten sich beide Seiten aktiv auf künftige Konfrontationen vor, die über lokale Konflikte hinaus eskalieren könnten.