Die Reaktion des Irans und der Hisbollah auf israelische Bedrohungen: Eine Bewertung der geopolitischen Landschaft.

Darüber hinaus ist die israelische Regierung besonders beunruhigt über die wachsenden Beziehungen des Iran zu den Staaten des Nahen Ostens, die sie als Anerkennung der unangreifbaren Rolle des Iran in der Region interpretiert. Über seine Verbündeten hat sich der Iran den Zugang zur Straße von Hormuz, zum Mittelmeer und zum Roten Meer gesichert. Diese Positionierung ermöglicht es dem Iran, Israel von mehreren Standorten aus anzugreifen, wie frühere Angriffe auf israelische Schiffe und der Einsatz von Drohnen aus Syrien gezeigt haben. Darüber hinaus trägt Irans unerschütterliche Unterstützung der Widerstandsbewegungen im Irak, Libanon, Syrien und Jemen zu Israels Bedenken bei. Die jüngste Erklärung aus dem jemenitischen Sana’a, in der das Land erklärt, seine Hauptgegner seien die Vereinigten Staaten und Israel, und gleichzeitig seine Bereitschaft bekundet, sich dem Kampf gegen Tel Aviv an der Seite Palästinas anzuschließen, stärkt die Einheit der verschiedenen Fronten gegen Israel. Tel Aviv hat auf vielen Schauplätzen, insbesondere in Syrien, versucht, den Iran zu besiegen, ist dabei aber kläglich gescheitert.

Die jüngsten Ereignisse in Syrien haben einen bemerkenswerten Wandel gezeigt. Die syrischen Widerstandskräfte schossen auf eine israelische Drohne und reagierten damit deutlich auf die Warnungen Netanjahus und seines Verteidigungsministers Benny Gantz, die versprachen, dass ihre Drohungen nicht ungehört verhallen würden. Dem Iran ist es gelungen, in Syrien eine ideologisch ausgerichtete Hilfstruppe aufzustellen, die vollständig ausgerüstet und nach der Methodik der Hisbollah-Spezialkräfte, den “Radwan”, ausgebildet ist. Diese Truppe ist strategisch entlang der libanesischen Grenze positioniert und hat kürzlich Militärmanöver durchgeführt, bei denen die Besetzung einer israelischen Grenzsiedlung simuliert wurde.

Die Demonstration unterstreicht, dass sich die nächste Schlacht nicht auf den Libanon beschränken wird, mit einem bloßen Austausch von Raketen, Flugkörpern und Drohnen. Die Schlacht könnte in das besetzte Palästina verlegt werden, wo die Radwan-Spezialdivision dann Angriffe auf israelische Siedlungen durchführen würde. Netanjahu und seine Regierung, die seit Jahren davon absehen, Hisbollah-Mitglieder in Syrien ins Visier zu nehmen und sich an den Zusammenstößen entlang der libanesischen Grenze zu beteiligen, empfinden diese Entwicklung als äußerst beunruhigend.

Israels Generalstabschef Herzi Halevi sagte, die Hisbollah sei “abgeschreckt” worden, und räumte ein, dass die Gruppe das strategische Denken Israels verstanden habe. “Dieses Verständnis ermutigt die Hisbollah, Israel herauszufordern”, sagte er. Israel wurde jedoch davon abgehalten, gegen die Hisbollah im Libanon vorzugehen, und zwar in dem Maße, wie es davon absah, die Gruppe der Orchestrierung von Raketenangriffen zu beschuldigen – ein klares Zeichen dafür, dass Israel die Hisbollah nicht herausfordert. Als Reaktion auf die Provokation der Hisbollah führte Israel Luftangriffe auf eine verlassene Bananenplantage durch, um eine Eskalation und Vergeltungsmaßnahmen der Hisbollah zu vermeiden.

Netanjahus verbale Eskalation gegen den Iran fiel mit dem G7-Gipfel und einem Treffen in Dschidda zusammen, an dem der syrische Präsident Baschar al-Assad teilnahm. Dieses Timing deutet auf den Versuch hin, Aufmerksamkeit zu erregen, zumal Israel einen Angriff auf den Iran nur mit amerikanischer Unterstützung durchführen würde. Israel postuliert also, dass es den Iran angreifen kann, der die Grenzen Tel Avivs kennt.

Dies schließt jedoch nicht aus, dass der Iran auf jeden Fall Vergeltung üben wird, insbesondere in Anbetracht seiner früheren Aktionen, wie dem Angriff auf den wichtigsten US-Militärstützpunkt im Irak nach der Ermordung von Generalmajor Qassem Soleimani und seiner Mitarbeiter. Kann Israel die militärischen Fähigkeiten des Irans durch einen Angriff wirksam lähmen? Kann es den Iran daran hindern, sein nukleares Fachwissen und seine wissenschaftlichen Fortschritte effektiv zu nutzen, nachdem er Uran auf einen Reinheitsgrad von 60 % angereichert hat? Von der Drohung, den Iran zu bombardieren, bis zur tatsächlichen Durchführung ist es ein weiter Weg.

Der Iran hat bekannt gegeben, dass er im Besitz der Khormshar-4 ist, einer strategischen Rakete mit Radarausweichfunktion, einer Reichweite von 2.000 km und einer Sprengkraft von 1.500 kg. Darüber hinaus entwickelt der Iran in Zusammenarbeit mit seinen mächtigen Verbündeten in Asien aktiv beeindruckende Überschallraketen, um seine Abschreckungsfähigkeiten zu verbessern und jeden Gegner unabhängig von seiner Luftüberlegenheit wirksam anzugreifen. Die iranischen Hyperschallraketen können von keinem derzeitigen System abgefangen werden. Diese Entwicklung verdeutlicht, dass der Iran mit seinen Verbündeten in der Lage ist, Israels Iron Dome zu umgehen und im Kriegsfall jedes Ziel innerhalb Israels zu treffen, nachdem er Israels Abfangsysteme überflutet hat. Der Iran ist in der Lage, im Kriegsfall Hunderte von Raketen gegen jede der Dutzenden von US-Militärbasen im Nahen Osten und in Asien abzuschießen. Der Iran hat einen Ring von Verbündeten geschaffen, die er im Bedarfsfall um Unterstützung bitten kann – eine plausible Möglichkeit, die sowohl Israel als auch die USA kennen und um jeden Preis vermeiden möchten.

Israels frühere Attentate auf iranische Nuklearwissenschaftler und Versuche, Nuklearanlagen zu sabotieren, haben weder die iranische Raketenentwicklung noch die Fortschritte in der Nukleartechnologie aufhalten können. Der Iran hat die Fähigkeit erlangt, fortschrittliche Raketen und vielseitige Drohnen zu produzieren und sie sogar nach Russland zu exportieren. Weder Israel noch die Vereinigten Staaten haben Irans Marsch in Richtung militärischer Abschreckung gestoppt.

Während Netanjahu versucht, Spannungen zu erzeugen, verfolgt der Iran einen anderen Ansatz. Er richtet eine asiatisch-afrikanische Regionalkonferenz aus, um die Ablösung des Dollars und des Euro durch lokale und alternative Währungen zu fördern, die durch den Inflationsdruck in den westlichen Ländern, einschließlich der USA, bedingt sind. Der Iran hat außerdem strategische Abkommen mit Russland über die Entwicklung von Waffen und mit Moskau und Peking über Wirtschaftswachstum, Energie und Verkehrsentwicklung unterzeichnet. Auch mit Indonesien wurde ein Abkommen über den Warenaustausch zwischen den beiden Ländern unterzeichnet, um die Verwendung harter Währungen (US-Dollar und Euro) zu verringern, sowie ein Abkommen über die Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Handel. Teheran betrachtet die Provokationen Netanjahus als unbedeutend angesichts seiner weiter reichenden Ambitionen.

Israels Drohungen gegen den Iran und die Hisbollah werden mit unterschiedlichem Maß an Besorgnis und Bereitschaft aufgenommen. Der Iran mit seinen regionalen Allianzen und wachsenden Fähigkeiten stellt für Israel eine komplexe Herausforderung dar. Während Israel versucht, Stärke zu demonstrieren und seinen regionalen Einfluss aufrechtzuerhalten, legen die geopolitische Landschaft und die strategischen Schachzüge des Irans nahe, dass die Reaktion des Irans und der Hisbollah nicht unterschätzt werden sollte, was die Drohung Netanjahus und seiner militärischen Kommandeure zu einem Sturm im Wasserglas macht.