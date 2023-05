Subscribe to get access

Cependant, la guerre ne s’est pas déroulée comme prévu pour les États-Unis et la Russie. Le président américain Joe Biden a résumé ses intentions de manière succincte : « Il ne s’agit pas de l’Ukraine. Il s’agit de l’Europe de l’Est. Il s’agit de l’OTAN. » Cette déclaration suggère que les États-Unis sont prêts à tout pour poursuivre la guerre et qu’ils accueilleraient même favorablement une réponse nucléaire de la Russie pour rallier les 75 % de pays qui ont refusé d’imposer des sanctions à la Russie. Les États-Unis voulaient réaffirmer leur domination sur l’Europe – comme l’a déclaré Biden – qui était en train d’échapper à leur contrôle. L’Europe – comme l’a déclaré le président français Emmanuel Macron – prévoyait démanteler l’OTAN et créer sa propre armée, malgré les centaines de bases militaires américaines disséminées sur le continent depuis la Seconde Guerre mondiale.

Lorsque les États-Unis ont commencé à fournir des armes à l’Ukraine, ils l’ont fait en réponse à des besoins précis sur le champ de bataille et à l’efficacité des forces russes, comme prévu par les militaires de 50 pays à Ramstein, en utilisant toutes les sources de renseignement électroniques et humaines disponibles. Les États-Unis prétendent diriger la guerre depuis Ramstein, et Victoria Nuland a confirmé il y a quelques jours que son pays se prépare à une contre-attaque depuis quatre à cinq mois.

Cette déclaration confirme que, tout en accusant les forces ukrainiennes ou les séparatistes russes, les États-Unis ont mené une campagne active à l’intérieur de la Russie, en frappant de multiples cibles dans différentes villes russes. Les États-Unis ont recours à la guérilla, cette fois par l’intermédiaire de mandataires ukrainiens plutôt que de djihadistes, comme ils l’ont fait en Afghanistan dans les années 1980. L’objectif est d’humilier la Russie à l’intérieur du pays, de l’entraîner plus profondément dans un bourbier potentiel sur les fronts intérieurs et frontaliers, et de maintenir les forces russes en Ukraine aussi longtemps que possible, même si, après 15 mois, les États-Unis n’ont pas atteint leurs objectifs.

En effet, le général américain Christopher Cavoli, commandant de l’armée américaine en Europe et en Afrique, a déclaré que les forces terrestres russes s’étaient détériorées au cours du conflit. Toutefois, elles sont aujourd’hui plus importantes qu’au début de la guerre. Cela suggère que la Russie se prépare à grossir son armée en vue d’une bataille prolongée, sur plusieurs fronts s’il le faut, ou pour protéger ses frontières arctiques, d’autant plus que la Finlande a rejoint l’OTAN et que la Suède devrait faire de même une fois que la Turquie aura donné son accord. Le général Cavoli a également noté que « l’armée de l’air russe a perdu 80 avions, mais dispose encore de 1 000 chasseurs et chasseurs-bombardiers, tandis que la marine n’a perdu qu’un seul navire ».

Les commandants américains responsables de la guerre contre la Russie ne peuvent pas nier ce que Celeste Wallander, secrétaire adjointe à la défense pour les affaires internationales, a souligné lors d’une audition commune de la commission des forces armées de la Chambre des représentants. En réponse à une question du député Joe Courtney, elle a reconnu que « la Russie conserve des capacités stratégiques, notamment une force aérienne, des cybercapacités, des capacités sous-marines (…) Nous ne devons pas sous-estimer ses capacités militaires, car les conséquences d’un mauvais calcul sont trop importantes. »

Malgré cette reconnaissance, les commandants et les politiciens américains se sont abstenus de discuter ouvertement de la réalité : la Russie s’appuiera toujours sur sa force de dissuasion nucléaire et ne tolérera pas de perdre cette guerre si sa puissance militaire conventionnelle est affaiblie. Mais ce fait ne préoccupe guère la Maison-Blanche, qui a fourni à l’Ukraine et à ses alliés occidentaux suffisamment d’intercepteurs pour paralyser une armée de l’air russe qui semble bien moins active que ses vastes capacités ne le laissent entrevoir. Les États-Unis et leurs alliés ont promis de fournir à l’Ukraine 48 avions de combat F-16, qui ne changeraient pas la donne dans une confrontation avec l’armée de l’air russe. Cette réalité ne devrait pas pousser Moscou à perdre le contrôle, ni intimider le président Poutine.

La question demeure : Jusqu’où les États-Unis sont-ils prêts à aller? Armeront-ils l’Ukraine de bombes à l’uranium appauvri pour inciter la Russie à utiliser son arsenal nucléaire? Jusqu’à présent, rien n’a poussé le président russe à sortir de sa zone de confort. Mais la tolérance de la Russie a des limites, et perdre cette guerre entre la Russie et la coalition de 50 pays dirigée par les États-Unis est une option qu’aucune des deux parties n’est prête à envisager, ce qui porte les enjeux de ce conflit à un niveau dangereux.

L’ampleur de l’escalade du conflit par les États-Unis reste incertaine. La possibilité d’entraîner la Russie dans une guerre prolongée sur plusieurs fronts et le recours éventuel à la dissuasion nucléaire créent une situation précaire qui comporte des risques importants pour les deux parties. Alors que le conflit se poursuit, le monde entier retient son souffle, conscient des conséquences potentiellement catastrophiques de cette confrontation aux enjeux élevés et du potentiel d’erreurs qui pourraient avoir des conséquences imprévisibles.