Als der russische Angriff auf ukrainisches Territorium begann, zogen sich die meisten Botschaften in Kiew in Erwartung eines raschen und überwältigenden Sieges des Kremls zurück. Den Vereinigten Staaten wurde jedoch bald klar, dass die russische Armee nicht darauf vorbereitet und ausgerüstet war, einen Krieg in einem so riesigen und feindlichen Gebiet zu führen und sich einem erbitterten Widerstand zu stellen. Die von den USA angeführten ukrainischen Streitkräfte, die seit 2014 für den Kampf gegen die russische Armee ausgebildet wurden und mit modernen Kriegstaktiken vertraut sind, deckten schwerwiegende Schwachstellen in den logistischen Versorgungslinien des russischen Militärs auf. Die USA ergriffen die Gelegenheit, sicherten der Ukraine ihre uneingeschränkte Unterstützung zu und versprachen, sie in den westlichen Block aufzunehmen, sobald Russland besiegt sei. Da weder die USA noch Russland es sich leisten können, den Krieg zu verlieren, bleibt die Befürchtung, dass Washington entschlossen ist, Russland zum Einsatz unkonventioneller Waffen zu zwingen.

In den ersten Wochen vor dem Krieg reagierten die USA schnell und richteten in Ramstein (Deutschland) eine Operationszentrale ein, um die Kriegsanstrengungen zu überwachen und zu leiten, und planten, alle Handels- und Energieverbindungen zwischen Europa und Russland zu kappen. Die amerikanische Diplomatie leistete unermüdliche Arbeit, um die europäischen Staats- und Regierungschefs, die zuvor gegenüber Präsident Wladimir Putin misstrauisch gewesen waren, davon zu überzeugen, ihre Ressourcen hinter den USA zu bündeln und eine entschiedene Haltung gegenüber Russland einzunehmen. Die USA versprachen ihren europäischen Partnern, den ehemaligen Kolonialherren, dass ein Nachkriegs-Russland ähnlich umgestaltet werden würde wie nach der sowjetischen Invasion in Afghanistan 1979. Sie versicherten ihnen, dass Russland in Provinzen aufgeteilt, Putin abgelöst und eine der rohstoffreichsten Regionen der Welt aufgeteilt werden würde. Die Aussicht, die Kriegsbeute zu teilen, lockte die europäischen Nationen, die jahrelang unter der wirtschaftlichen Belastung durch die COVID-19-Pandemie gelitten hatten und ihre Wirtschaft wieder ankurbeln wollten. Obwohl viele in den ersten Kriegsmonaten zögerten, überzeugte die schlechte Leistung der russischen Armee in der Anfangsphase die europäischen Nationen, sich zusammenzuschließen, da niemand bei der Aufteilung des russischen Kuchens außen vor bleiben wollte.

Der Krieg verlief jedoch weder für die USA noch für Russland wie geplant. US-Präsident Joe Biden fasste seine Absichten kurz und bündig zusammen: "Es geht nicht um die Ukraine. Es geht um Osteuropa. Es geht um die NATO." Diese Aussage deutet darauf hin, dass die USA bereit sind, alles zu tun, um den Krieg fortzusetzen, und dass sie sogar eine nukleare Antwort Russlands begrüßen würden, um die 75 Prozent der Nationen zu mobilisieren, die sich geweigert haben, Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Die USA wollen ihre Vorherrschaft über Europa, das ihrer Kontrolle entgleitet, wieder geltend machen, wie Biden erklärte. Europa – so erklärte der französische Präsident Emanuel Macron – wolle die NATO auflösen und seine eigene Armee haben, trotz der Hunderte von US-Militärstützpunkten, die seit dem Zweiten Weltkrieg über den Kontinent verteilt sind. Als die USA begannen, Waffen an die Ukraine zu liefern, taten sie dies auf der Grundlage des genauen Bedarfs auf dem Schlachtfeld und der Effektivität der russischen Streitkräfte, wie es von den Militärs von 50 Nationen in Ramstein geplant wurde, unter Verwendung aller verfügbaren elektronischen und menschlichen Geheimdienstquellen. Die USA behaupten, den Krieg von Ramstein aus zu führen, und Victoria Nuland bestätigte vor einigen Tagen, dass sich ihr Land seit vier bis fünf Monaten auf einen Gegenangriff vorbereitet. Diese Erklärung bestätigt, dass die USA zwar den ukrainischen Streitkräften oder den russischen Separatisten die Schuld geben, aber innerhalb Russlands eine aktive Kampagne führen und mehrere Ziele in verschiedenen russischen Städten angreifen. Die USA setzen auf einen Guerillakrieg, diesmal durch ukrainische Stellvertreter und nicht durch Dschihadisten, wie sie es in den 1980er Jahren in Afghanistan getan haben. Ziel ist es, Russland im eigenen Land zu demütigen, es tiefer in einen potenziellen Sumpf an den Binnen- und Grenzfronten zu ziehen und die russischen Streitkräfte so lange wie möglich in der Ukraine zu halten, auch wenn die USA ihre Ziele nach 15 Monaten nicht erreicht haben. In der Tat behauptete der amerikanische Vier-Sterne-General Christopher Cavoli, kommandierender General der US-Armee in Europa und Afrika, dass sich die russischen Bodentruppen während des Konflikts verschlechtert hätten. Allerdings seien sie jetzt stärker als zu Beginn des Krieges. Dies deutet darauf hin, dass Russland eine größere Armee für eine längere Schlacht vorbereitet, möglicherweise an mehreren Fronten, falls erforderlich, oder um seine arktischen Grenzen zu schützen, zumal Finnland der NATO beigetreten ist und Schweden voraussichtlich folgen wird, sobald die Türkei zugestimmt hat. General Cavoli wies auch darauf hin, dass “die russische Luftwaffe 80 Flugzeuge verloren hat, aber immer noch über 1.000 Jagdflugzeuge und Jagdbomber verfügt, und die Marine nur ein Schiff verloren hat”. Die für den Krieg gegen Russland verantwortlichen US-Befehlshaber können nicht leugnen, was Celeste Wallander, die stellvertretende US-Verteidigungsministerin für internationale Angelegenheiten, bei einer gemeinsamen Anhörung des Streitkräfteausschusses des Repräsentantenhauses betonte. In ihrer Antwort auf eine Frage des Abgeordneten Joe Courtney räumte Wallander ein, dass “Russland über strategische Fähigkeiten verfügt, einschließlich einer Luftwaffe, Cyberfähigkeiten, Unterwasserfähigkeiten … Wir sollten ihre militärischen Fähigkeiten nicht unterschätzen, denn die Folgen einer Fehleinschätzung sind zu gravierend.” Trotz dieser Erkenntnis haben US-Befehlshaber und Politiker es vermieden, offen über die Tatsache zu sprechen, dass Russland sich immer auf seine nukleare Abschreckung verlassen wird und es nicht tolerieren wird, diesen Krieg zu verlieren, wenn seine konventionelle Militärmacht geschwächt wird. Doch diese Tatsache kümmert das Weiße Haus wenig, das der Ukraine und ihren westlichen Verbündeten genügend Abfangjäger zur Verfügung gestellt hat, um eine russische Luftwaffe lahmzulegen, die im Verhältnis zu ihren enormen Fähigkeiten weit weniger aktiv erscheint. Die USA und ihre Verbündeten haben zugesagt, der Ukraine 48 F-16-Kampfjets zur Verfügung zu stellen, die in einer Konfrontation mit der russischen Luftwaffe keine entscheidende Rolle spielen würden. Diese Tatsache sollte Moskau nicht an den Rand des Kontrollverlusts treiben und auch Präsident Putin nicht einschüchtern. Die Frage bleibt: Wie weit sind die USA bereit zu gehen? Werden sie die Ukraine mit Bomben mit abgereichertem Uran bewaffnen, um Russland zu provozieren, sein Atomwaffenarsenal einzusetzen? Bislang hat nichts den russischen Präsidenten aus seiner Komfortzone gedrängt. Doch Russlands Toleranz hat Grenzen, und diesen Krieg gegen die von den USA angeführte 50-Nationen-Koalition zu verlieren, ist für keine der beiden Seiten eine Option, die den Einsatz dieses Konflikts auf ein gefährliches Niveau hebt. Inwieweit die USA den Konflikt eskalieren werden, bleibt unklar. Die Möglichkeit, Russland in einen langwierigen Mehrfrontenkrieg hineinzuziehen, und der mögliche Einsatz von nuklearer Abschreckung schaffen eine prekäre Situation, die für beide Seiten erhebliche Risiken birgt. Die Welt beobachtet den weiteren Verlauf des Konflikts mit angehaltenem Atem und ist sich der potenziell katastrophalen Folgen dieser Konfrontation bewusst, bei der viel auf dem Spiel steht, und des Potenzials für Fehler, die unbeabsichtigte Folgen haben könnten.

