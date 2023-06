Subscribe to get access

bevor sie das Gelände betraten, so dass sie ihre Operation präzise durchführen und ohne Verluste verlassen konnten. Anschließend flohen sie in Fahrzeugen, die in der Nähe des Geländes warteten, nach Ostsyrien.

Die Quellen glauben, dass solche Operationen darauf abzielen, Verwirrung unter den russischen Streitkräften zu stiften und die Botschaft zu vermitteln, dass sie weltweit angegriffen werden können. Diese Vorfälle sollen zeigen, dass ihre Gegner über fortschrittliche nachrichtendienstliche Fähigkeiten verfügen, die Dreistigkeit besitzen, russische Bewegungen zu überwachen und in der Lage sind, Aufträge gegen sie auszuführen, einschließlich der Ermordung ihrer Offiziere.

Obwohl es nicht viele Quellen gibt, die diese spezifische Operation bestätigen, deuten verschiedene Informationen auf ein bedeutendes Ereignis in der Gegend von Khan Shaykhun in dieser Woche hin, was zu erhöhter Alarmbereitschaft und Verwirrung unter den russischen Streitkräften führte. Es ist wichtig zu wissen, dass die syrische Gesellschaft aus Individuen mit unterschiedlichen Zugehörigkeiten besteht, einschließlich pro-Damaskus und oppositioneller Kräfte. Die Vereinigten Staaten und Israel haben viele Einzelpersonen als integralen Bestandteil ihres nationalen Sicherheitsapparats eingesetzt und ihnen die Durchführung von Sicherheitsoperationen gegen Ziele in Syrien ermöglicht. Dieser Einsatz von Syrern wurde durch die Verlegung bestimmter Personen, einschließlich der Weißhelme, nach Israel im Jahr 2018 vor dem Einmarsch der syrischen Armee in den Süden veranschaulicht.

Während des gesamten Krieges gab es in Syrien mehrere Sicherheitsvorfälle, die sich gegen die militante libanesische Gruppe Hisbollah und iranische Revolutionsgardisten richteten. Bei diesen gezielten Angriffen wurden ausgeklügelte Sprengsätze, Scharfschützenangriffe und Gruppen eingesetzt, die an Klingenwaffen und Schalldämpfern ausgebildet und ausgerüstet waren. Einigen dieser Gruppen ist es sogar gelungen, Israel zu infiltrieren, was zu einer Verlagerung der Operationen nach Südsyrien führte.

Auch in Russland gab es Sabotageaktionen wie Selbstmorddrohnen, die auf Moskau, den Kreml und die Grenzstadt Belgorod abzielten, sowie Versuche, bewaffnete Gruppen in russisches Gebiet einzuschleusen. Diese Operationen zielen offenbar darauf ab, den Kreml abzulenken und zu verwirren und seine angebliche Unfähigkeit zu entlarven, das Land zu schützen, während seine Streitkräfte in der Ukraine engagiert sind.

In Ermangelung glaubwürdiger Beweise lassen die fehlenden Vorbereitungen für eine groß angelegte Militäroperation, wie sie in der Ukraine diskutiert wird und an der Zehntausende von Soldaten beteiligt sind, Zweifel an der Durchführbarkeit und Unmittelbarkeit eines solchen Angriffs aufkommen. Die Aufstellung von Truppen, der Aufbau der Logistik und der Transport von Truppen und Munition an die Frontlinien hinterlassen Spuren, die die Nachrichtendienste durch menschliche und elektronische Überwachung entdecken können. Es gibt jedoch keine konkreten Beweise oder Anzeichen für die notwendigen Vorbereitungen, einschließlich vorbereitender Bombardierungen, des Baus von Straßen oder der Beseitigung von Hindernissen für den Durchmarsch der Truppen. Dies deutet darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit eines unmittelbar bevorstehenden Großangriffs entweder unrealistisch oder zumindest nicht sehr hoch ist.

Folglich könnte sich der laufende verdeckte Krieg, den die Vereinigten Staaten gegen Russland im Ausland und auf russischem Territorium führen, durch diese verdeckten Operationen entfalten. Diese Sabotageakte und gezielten Tötungen könnten den versprochenen Krieg darstellen, den Amerika offen unterstützt und an der Seite der Ukraine vorbereitet hat. Präsident Wladimir Putin hat davon abgesehen, unkonventionelle Waffen einzusetzen, die verheerende Folgen für Russlands Freunde haben und einen Putsch gegen Moskau auslösen könnten.

Ohne saubere Kriege sind alle Konflikte von Natur aus schmutzig und zerstörerisch. Aber dieser Krieg hat die bisherigen Grenzen überschritten, die festgelegten roten Linien überschritten und steht ständig am Rande des Abgrunds. Es gibt keine Anzeichen für eine Deeskalation, was ihn gefährlicher macht als jeden früheren Konflikt.

Während diese verdeckten Operationen fortgesetzt werden, scheint sich der angebliche ukrainische Angriff in Sabotageakte gegen Russland zu verwandeln. Zwar gibt es kaum Beweise, aber die Muster von Attentaten, Drohnenangriffen und gezielten Tötungen russischer Offiziere in verschiedenen Teilen der Welt deuten auf ein kalkuliertes Bestreben hin, die russischen Streitkräfte zu destabilisieren und zu verunsichern. Diese Aktionen stellen die Fähigkeit des Kremls in Frage, seine Interessen zu schützen und gleichzeitig in der Ukraine engagiert zu bleiben. Ob dieser verdeckte Krieg weiter eskalieren wird oder ob es Aussichten auf eine Deeskalation gibt, ist nach wie vor ungewiss, so dass die internationale Gemeinschaft die sich entwickelnden Ereignisse mit Argusaugen verfolgt.