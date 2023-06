Subscribe to get access

settimana dello scorso mese di maggio. Un gruppo di forze speciali altamente addestrate e sconosciute ha sfondato il perimetro di filo spinato che proteggeva le truppe russe. Gli aggressori si sono infiltrati con successo nel complesso, prendendo di mira e uccidendo diversi ufficiali russi. La forza d’attacco, che secondo le stime era composta da sei membri delle forze speciali, si è ritirata rapidamente dopo essere stata coperta da altri quattro membri che sono rimasti indietro per far esplodere gli esplosivi, distogliendo l’attenzione dall’obiettivo primario di portare a termine l’uccisione mirata e garantire la fuga sicura degli aggressori”.

Fonti in Siria indicano che “gli aggressori hanno disattivato le telecamere di sorveglianza prima di entrare nel complesso, consentendo loro di portare a termine l’operazione con precisione e di andarsene senza subire vittime. Sono poi fuggiti verso la Siria orientale a bordo di veicoli che li attendevano nei pressi del sito”.

Le fonti ritengono che tali operazioni siano finalizzate a seminare confusione tra le forze russe e a inviare il messaggio che esse possono essere prese di mira in tutto il mondo. Questi incidenti intendono dimostrare che gli avversari hanno capacità di intelligence avanzate, l’audacia di monitorare i movimenti russi e la capacità di compiere missioni contro di loro, compreso l’assassinio dei loro ufficiali.

Nonostante la mancanza di fonti multiple che confermino questa specifica operazione, diverse informazioni convergono nell’indicare un evento significativo nell’area di Khan Shaykhun in quella particolare settimana, che ha portato a una maggiore allerta e confusione tra le forze russe. È importante notare che la società siriana comprende individui con affiliazioni diverse, comprese le forze pro-Damasco e quelle di opposizione. Gli Stati Uniti e Israele hanno utilizzato molti individui come parte integrante del loro apparato di sicurezza nazionale, consentendo loro di condurre operazioni di sicurezza contro obiettivi all’interno della Siria. Questo utilizzo dei siriani è stato esemplificato dal trasferimento di individui specifici, tra cui i Caschi Bianchi, in Israele nel 2018, prima dell’incursione dell’esercito siriano nel sud del Paese.

Nel corso della guerra, la Siria ha assistito a diversi incidenti di sicurezza che hanno avuto come obiettivo il gruppo militante libanese Hezbollah e gli ufficiali delle Guardie rivoluzionarie iraniane. Questi attacchi mirati hanno coinvolto ordigni esplosivi sofisticati, attacchi di cecchini e gruppi addestrati ed equipaggiati con armi da taglio e silenziatori. Alcuni di questi gruppi sono persino riusciti a infiltrarsi in Israele, provocando allarme e costringendo a spostare le operazioni nel sud della Siria.

Anche la Russia ha subito operazioni di sabotaggio, come i droni suicidi che hanno preso di mira Mosca, il Cremlino e la città di confine di Belgorod, e tentativi di infiltrazione di gruppi armati nel territorio russo. Queste operazioni sembrano progettate per distrarre e confondere il Cremlino e mettere in luce la sua presunta incapacità di proteggere il Paese mentre le sue forze sono impegnate in Ucraina.

In assenza di prove credibili, la mancanza di preparativi commisurati a un’operazione militare su larga scala come quella di cui l’Ucraina sta discutendo, che coinvolge decine di migliaia di truppe, mette in dubbio la fattibilità e l’immediatezza di un simile attacco. L’accumulo di forze, la creazione di una logistica e il trasporto di truppe e munizioni al fronte lasciano tracce che i servizi di intelligence possono rilevare attraverso la sorveglianza umana ed elettronica. Tuttavia, non ci sono prove o indicazioni concrete dei preparativi necessari, compresi i bombardamenti preliminari, la costruzione di strade o la rimozione degli ostacoli al passaggio delle truppe. Ciò suggerisce che la probabilità di un imminente attacco su larga scala è irrealistica o quantomeno non vicina.

Di conseguenza, la guerra segreta che gli Stati Uniti stanno conducendo contro la Russia all’estero e sul territorio russo potrebbe svolgersi attraverso queste operazioni segrete. Questi sabotaggi e omicidi mirati potrebbero rappresentare la guerra promessa che l’America ha apertamente sostenuto e preparato a fianco dell’Ucraina. Il Presidente Vladimir Putin si è astenuto dall’utilizzare armi non convenzionali che potrebbero avere conseguenze devastanti per gli amici della Russia e scatenare un colpo di stato contro Mosca.

Senza guerre pulite, tutti i conflitti sono intrinsecamente sporchi e distruttivi. Ma questa guerra in corso ha superato i limiti precedenti, ha oltrepassato le linee rosse stabilite ed è costantemente sull’orlo del baratro. Non mostra segni di attenuazione, il che la rende più pericolosa di qualsiasi altro conflitto precedente.

Mentre queste operazioni segrete continuano, il presunto attacco ucraino sembra trasformarsi in operazioni di sabotaggio contro la Russia. Sebbene le prove concrete siano scarse, lo schema di assassinii, attacchi di droni e uccisioni mirate di ufficiali russi in vari angoli del mondo suggerisce uno sforzo calcolato per destabilizzare e mettere in difficoltà le forze russe. Queste azioni mettono in discussione la capacità del Cremlino di proteggere i propri interessi rimanendo impegnato in Ucraina. Non si sa se questa guerra segreta si intensificherà ulteriormente o se ci sono prospettive di attenuazione, e questo lascia la comunità internazionale con il fiato sospeso mentre monitora da vicino gli eventi in corso.