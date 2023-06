Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Irans Ankündigung der Al-Fatah, einer im eigenen Land entwickelten ballistischen Hyperschallrakete mit einer Reichweite von 1.400 Kilometern, stellt einen wichtigen Meilenstein dar. Mit einer Geschwindigkeit von Mach 13-15, d.h. etwa 15.000 Kilometern pro Stunde, kann die Al-Fatah ihre Geschwindigkeit während des Fluges ändern, was ein Abfangen praktisch unmöglich macht. Mit dieser Errungenschaft gehört der Iran zu einer exklusiven Gruppe von Ländern, zu denen auch Russland, China und Nordkorea gehören, die über diese Spitzentechnologie verfügen – etwas, das bisher vielen europäischen Ländern vorenthalten blieb.

Russland hat jahrelang ein heikles Gleichgewicht im Nahen Osten aufrechterhalten und davon abgesehen, den Iran mit modernen Raketen zu versehen, um Amerika und Israel nicht zu provozieren. Diese Zurückhaltung änderte sich jedoch Mitte 2022, kurz nach dem Ausbruch des russisch-westlichen Konflikts in der Ukraine. Zu diesem Zeitpunkt ebnete ein wegweisendes Abkommen über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich zwischen Iran und Moskau den Weg für die Lieferung tausender iranischer Drohnen an Moskau – ein Geschäft, über das ich zuerst berichtet hatte – und die Unterstützung des Baus einer Drohnenfabrik in Russland. Die Entscheidung des Kremls, sich auf den Iran einzulassen, rührte von der Erkenntnis her, dass er allein kämpfte. Der Iran war das einzige Land, das unerschütterlich an seiner militärischen Unterstützung festhielt und keine Angst vor amerikanischen und westlichen Sanktionen hatte. Die Entschlossenheit des Irans, aufrecht zu stehen, Russland zu unterstützen und die USA herauszufordern, obwohl er seit der Revolution von 1979 über 3.800 Sanktionen erdulden muß. Teheran hat sein Engagement für seine Freunde unter Beweis gestellt, indem es trotz langjähriger Widrigkeiten standhaft geblieben ist.

Der Besitz von Hyperschallraketen durch den Iran stellt einen beispiellosen Qualitätssprung dar und ist ein Beweis für die enge Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Iran. Es ist eine klare Botschaft an die Vereinigten Staaten, die in der Umgebung der “Islamischen Republik” eine bedeutende Militärpräsenz unterhalten, dass der Iran über fortschrittliche Abschreckungsfähigkeiten verfügt, die seine Interessen in Asien schützen und den US-Verbündeten Israel bedrohen könnten.

Die Botschaft an Israel ist zwingend. Indem Russland den Iran in die Lage versetzt hat, Raketen zu erwerben, die Tel Avivs gepriesenem Abwehrsystem Iron Dome entgehen können, hat es Israels Fähigkeit, iranische Raketen abzufangen, effektiv neutralisiert. Diese Entwicklung stellt eine große Herausforderung für Israel dar, das sich nun mit der Aussicht auf mögliche Angriffe auf seinen Boden konfrontiert sieht, sollte es iranische Atomanlagen angreifen. Der Iran hat bereits seine Kühnheit unter Beweis gestellt, indem er im Jahr 2020 Ain al-Assad, den größten US-Militärstützpunkt im Irak, angegriffen hat – als Reaktion auf die Ermordung von Generalmajor Qassem Soleimani durch den damaligen Präsidenten Donald Trump.

Der Iran verfügt somit über mehrere mächtige Abschreckungsinstrumente:

1. Er profitiert von soliden Verbündeten im Nahen Osten, die bereit sind, in den Krieg zu ziehen, um die “Achse des Widerstands” zu verteidigen, die Teheran aufgebaut hat.

2. Sein Drohnenarsenal hat sich als äußerst wirksam erwiesen, indem es der ukrainischen Armee und ihren westlichen Waffen während des Konflikts in der Ukraine Schaden zufügte und Russland letztlich half, die Kontrolle über das Schlachtfeld wiederzuerlangen.

3. Die iranischen Raketenfähigkeiten haben ihr Potenzial und ihre Wirksamkeit durch erfolgreiche Angriffe auf ISIS-Stützpunkte in Syrien, Mudschaheddin-Khalq-Stützpunkte in Irak und sogar einen israelischen Mossad-Stützpunkt in Kurdistan-Irak unter Beweis gestellt.

Indem der Iran seine Verbündeten mit fortschrittlichen und präzisen Raketen ausstattet, hat er ein Gleichgewicht aus Terror und Abschreckung geschaffen, das Israels Freiheit einschränkt, im Libanon und in Syrien militärisch gegen die Hisbollah vorzugehen, da es eine schnelle und robuste Reaktion befürchtet.

Russland hat seine Verwicklung in das iranische Raketenprogramm nicht öffentlich zugegeben, da der Iran wiederholt versucht hat, die Lieferung seiner Drohnen an Moskau zu bestreiten. Dennoch sprechen Russlands Maßnahmen Bände über seine Entschlossenheit, Missstände anzusprechen und markieren einen neuen strategischen Ansatz gegenüber Teheran. Der Kreml hat seine Türen für ein Land (Iran) geöffnet, das auch unter den schwierigsten Umständen standhaft geblieben ist, die Drohungen der USA und Europas ignoriert und eine unerschütterliche Überzeugung bewiesen hat, die sich von westlichen Einschüchterungen nicht einschüchtern lässt.

Die russische Botschaft würde bei den maßgeblichen Parteien in Washington und Tel Aviv Widerhall finden, alle verbleibenden roten Linien auslöschen und den Weg für eine noch nie dagewesene Zukunft der russisch-iranischen Zusammenarbeit ebnen. Diese Partnerschaft, die durch die Erfüllung von Vereinbarungen geschmiedet wurde, wird wahrscheinlich weitere überraschende Entwicklungen hervorbringen, die nachhaltige Auswirkungen haben könnten. Wenn sich der Staub gelegt hat, werden die Kosten für die Erfüllung des Abkommens immer deutlicher zutage treten, die geopolitische Landschaft umgestalten und möglicherweise die Machtdynamik in der Region verändern.

Angesichts des strategischen Schachzugs Russlands beobachtet die Welt mit angehaltenem Atem, wie sich die Folgen des iranischen Besitzes von Hyperschallraketen entfalten. Mit fortschrittlichen Waffen und einem unerschütterlichen Engagement für seine Interessen ist der Iran in der Lage, seine Souveränität zu schützen und die traditionelle Machtdynamik im Nahen Osten herauszufordern. Da die Spannungen weiterhin hoch sind und die Einsätze weiter steigen, rückt die sich entwickelnde russisch-iranische Allianz in den Mittelpunkt des internationalen Interesses, wobei die potenziellen Auswirkungen weit über die Grenzen der beiden Länder hinausreichen.