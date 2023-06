Die Komplexität verstehen: Warum einige Gegner von US-Kriegen und Invasionen nicht auf der Seite der Ukraine stehen.

Von Elijah J. Magnier

Übersetzt von CHH

In dem anhaltenden Konflikt in Europa gibt es eine bemerkenswerte Spaltung unter denjenigen, die sich gegen US-Kriege, Invasionen und die Verantwortung des Pentagons und der US-Geheimdienste für den Sturz von Regimen in der ganzen Welt und die russische Besetzung eines Teils der Ukraine aussprechen. Zwar lehnen viele Menschen amerikanische Militärinterventionen und die damit verbundenen zerstörerischen Folgen entschieden ab, doch stehen nicht alle von ihnen in diesem speziellen Konflikt auf der Seite der Ukraine. Stattdessen haben einige Personen eine kontroverse Haltung eingenommen, indem sie das Vorgehen Russlands in der Ukraine entweder verteidigen oder nicht verurteilen. Dies wirft eine grundlegende Frage auf: Warum stellen sich diejenigen, die gegen US-Kriege sind, in dieser Situation nicht unbedingt auf die Seite der Ukraine?

Seit Februar 2022 hat Russland unter Verletzung internationaler Normen und der territorialen Souveränität ukrainisches Territorium besetzt und für dessen Annexion gekämpft. Diese russische Besetzung kann als unangenehmer Widerspruch für Gegner amerikanischer Kriege und der Geschichte des US-Militärs bei der Besetzung anderer Länder gesehen werden. Diese Haltung beruht nicht auf einer selektiven Anwendung des Völkerrechts oder von Resolutionen des Sicherheitsrats. Sie entspringt einer breiteren Enttäuschung über die Missachtung des Völkerrechts durch die Supermächte und ihre Fähigkeit, Rechtfertigungen für die Invasion anderer Staaten und die Ausdehnung ihres Einflusses über deren Grenzen hinaus zu finden. Diese Kriegshandlungen und Staatsstreiche haben zu erheblichen menschlichen Verlusten und Instabilität in verschiedenen Weltregionen geführt.

Kritiker von US-Militärinterventionen führen häufig Beispiele aus der Vergangenheit an, um ihre Argumente zu untermauern. Auch US-Politiker verwenden ähnliche Argumente, um die Präsidentschaft zu beanspruchen, tun aber genau dasselbe wie ihre Vorgänger, um die Macht des Establishments zu erhalten. So kritisierte der ehemalige Präsident Donald Trump seine Vorgängerin, Außenministerin Hillary Clinton, und wies darauf hin, dass sich die Stabilität im Nahen Osten während ihrer Amtszeit erheblich verschlechtert habe. Er verwies auf den Aufstieg von ISIS, die Unruhen in Libyen, die Kontrolle der Muslimbruderschaft über Ägypten, das Chaos im Irak und das Streben des Iran nach Atomwaffen. Trump argumentierte, dass diese Ergebnisse das Ergebnis des amerikanischen Interventionismus seien und betonte, dass die Kriege in der Region diese nur weiter destabilisiert hätten. Er kritisierte auch die Invasion des Irak unter falschem Vorwand und wies darauf hin, dass die Existenz von Massenvernichtungswaffen eine Lüge sei.

Trumps Äußerungen fanden auf der anderen Seite des Atlantiks ein Echo. Der ehemalige britische Premierminister Tony Blair, der sein Land in den Irak-Krieg geführt hat, gestand sein mea culpa. Zwei Jahrzehnte später hat Blair zugegeben, dass er einen Fehler gemacht hat und dass die Geheimdienste das Land in einen Irakkrieg geführt haben, der Hunderttausende von Zivilisten getötet hat. Doch die Frage ist: Wer zieht diese westlichen Führer zur Rechenschaft? Wer, wenn überhaupt, wird von diesen Top-Entscheidern jemals für ihren Massenmord und die Zerstörung von Nationen belangt werden, nur um die Solidarität aufrechtzuerhalten, auch wenn es sich um falsche Ziele handelt?

Die nachfolgenden Handlungen amerikanischer Regierungen, einschließlich der Präsidenten George Bush, Barack Obama und Donald Trump, haben den Eindruck verstärkt, dass die Vereinigten Staaten sich selbst über dem Gesetz sehen und sich der Rechenschaftspflicht entziehen. Diese Wahrnehmung wird durch die Unterstützung der US-Regierung für israelische Aktionen wie die Bombardierung Syriens, die Ermordung iranischer Wissenschaftler, die Aushungerung der Bevölkerung durch lähmende Sanktionen und die Besetzung von palästinensischem, libanesischem und syrischem Land noch verstärkt. In den Jahren seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben die Vereinigten Staaten im Einklang mit ihren Interessen gehandelt und versucht, ihren Einfluss weltweit auszuweiten, in erster Linie, um der Sowjetunion entgegenzutreten und ihre globale Führungsrolle zu behaupten.

Unter diesem Gesichtspunkt geht es bei dem derzeitigen amerikanischen Engagement in der Ukraine um mehr als nur darum, den russischen Präsidenten Wladimir Putin daran zu hindern, die Kontrolle über ein paar tausend Kilometer zu erlangen. Es ist vielmehr eine Gelegenheit für die Vereinigten Staaten, ihre Führungsrolle in Europa unter dem politischen und militärischen Kommando der USA zu bekräftigen, wie Präsident Joe Biden sagte. Es ist auch eine strategische Entscheidung, Europa von Russland zu trennen und eine starke, geeinte westliche Botschaft an ein aufstrebendes China zu senden. Die USA haben jedoch nicht bedacht, dass die Verwicklung Russlands in einen langwierigen Krieg in der Ukraine zu einer Verwicklung Washingtons in einen kostspieligen und ungewissen Konflikt führen würde, insbesondere wenn die Ukraine einen hohen Preis dafür zahlen muss. Die Tatsache, dass die europäische Wirtschaft schwer gelitten hat oder dass die Infrastruktur der Ukraine zerstört wurde, beeinträchtigt die Wirtschaft, die Sicherheit und die Vorherrschaft der USA bisher nicht.

Deshalb ist es für die USA von Vorteil, wenn sie versuchen, den Krieg so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. US-Unterstaatssekretärin Victoria Nuland sagte, der Krieg könne “6 oder 16 Jahre” dauern, was zeigt, wer die wahren Entscheidungsträger sind, die den Krieg inszenieren und denen die Folgen egal sind. Kein Friedensabkommen ist für die USA attraktiv, solange Russland nicht vor Schmerz schreit.

In einer Rede vor afrikanischen Staats- und Regierungschefs legte Präsident Wladimir Putin Papiere vor, die vom Hauptvermittler, dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, unterzeichnet waren. Aus diesen Dokumenten ging hervor, dass ein achtzehn Paragraphen umfassender Friedensvertragsentwurf für April 2022 vereinbart worden war. Die Vereinbarung beinhaltete den Rückzug Russlands aus den Außenbezirken Kiews und die Rückgabe gepanzerter Fahrzeuge im Gegenzug für die Verpflichtung der Ukraine, keine NATO-Mitgliedschaft anzustreben, sondern Sicherheitsgarantien von mehreren Ländern zu erhalten. Obwohl ein solches Abkommen für die Ukraine eine Demütigung hätte bedeuten können, hat der Stolz in der Politik und bei der Rettung des Lebens von Hunderttausenden von Menschen Vorrang. Die Ukraine kämpft hauptsächlich mit ukrainischen Männern (und ein paar tausend Söldnern), aber alle militärischen Pläne und Waffen kommen aus dem Westen, der das Land regiert. Die ukrainische Führung ist nicht stolz darauf, ein Vasallenstaat der USA zu sein und eine Generation auf dem Schlachtfeld zu opfern, um Friedensgespräche am Verhandlungstisch zu verschieben. So enden alle Kriege, ganz gleich, wie lange es dauert.

Doch der Druck des Westens, der durch den Besuch des britischen Premierministers Boris Johnson in Kiew deutlich wurde, forderte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenski ausdrücklich auf, die Verhandlungen einzustellen. Der ehemalige israelische Premierminister Naftali Bennet, der an den ukrainisch-russischen Verhandlungen beteiligt war, erklärte, dass es “eine legitime Entscheidung des Westens war, den Druck auf Putin aufrechtzuerhalten”. Er gab zu, dass er als Vermittler fungierte, betonte aber, dass alle seine Aktionen “bis ins Detail mit den Vereinigten Staaten, Deutschland und Frankreich abgestimmt” waren. Ziel des Westens sei es, den Konflikt aufrechtzuerhalten.

Die jüngsten Entwicklungen in diesem Konflikt, bei dem die erste Offensive der ukrainischen Armee die Erfahrungen der russischen Armee in der Anfangsphase widerspiegelt, haben erhebliche internationale Auswirkungen. Die angreifenden Streitkräfte benötigen 4-5 Mal mehr Truppen als die Verteidiger. Wenn die ukrainische Speerspitze zusammenbricht und die russischen Streitkräfte sich als widerstandsfähig erweisen, wäre dies für die USA und ihre Verbündeten ein Verlust auf dem Schlachtfeld. Der Befehlshaber der Gemeinsamen Streitkräfte der USA, Mark Milley, erklärte, dass 60.000 Ukrainer in 33 Ländern auf drei Kontinenten ausgebildet worden seien. Mit ihrem Gegenangriff hat die ukrainische Armee jedoch ihre Speerspitze, die russischen Verteidigungslinien, geschwächt, was für die USA und ihre Verbündeten ebenfalls ein Verlust auf dem Schlachtfeld bedeutet.

Ein solches Ergebnis (der Westen verliert den Krieg) hat tiefgreifende Auswirkungen auf die westliche Ordnung. Es stellt das Konzept des Unilateralismus in Frage, zu dem sich viele europäische Staats- und Regierungschefs in letzter Zeit bekannt haben, und zeigt die Grenzen auf, die mächtigen Ländern gesetzt sind, wenn sie ihren Willen durchsetzen wollen, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden. Diese Erkenntnis ermutigt Länder, die unter dem amerikanischen Schutzschirm aufgewachsen sind, ihr Schweigen zu brechen und die Vereinigten Staaten als Hauptverantwortliche für die Verletzung des Völkerrechts zu beschuldigen, ohne Russland von seinem Handeln in der Ukraine freizusprechen.

Wer der Ukraine nicht beisteht, will den Vereinigten Staaten eine notwendige Lektion erteilen und sie für ihre zerstörerische Politik und dafür, dass sie sich über alle Gesetze stellen, zur Verantwortung ziehen. Sie wird dazu aufrufen, eine neue Weltordnung – und nicht eine westliche – zu schaffen und das Völkerrecht verbindlich zu respektieren, weit entfernt von einer amerikanischen Auslegung des Völkerrechts, die auf die Politik Washingtons zugeschnitten ist. Dieses Ziel ist mit einem hohen Preis verbunden, den die Ukraine zu zahlen bereit ist. Wie die osteuropäischen Länder hat sich Kiew nach der Perestroika und dem Ende des Warschauer Paktes beeilt, dem westlichen Bündnis beizutreten, um seine Lebensbedingungen zu verbessern und die Unterstützung der westlichen Staaten, insbesondere der Europäischen Union, zu erhalten. Der Preis, ein Freund der USA zu sein, ist hoch.

Ein Sieg der USA in der Ukraine würde die Ausweitung der globalen Vorherrschaft, die Möglichkeit weiterer Putsche, die Bestrafung von Einzelpersonen und Nationen, die Vorbereitung weiterer Konflikte, insbesondere mit China, und die fortgesetzte Verletzung des Völkerrechts bedeuten. Aus diesen Gründen haben sich die meisten Länder, die unter unfairer amerikanischer Kontrolle stehen, nicht der US-Allianz zur Bestrafung Russlands angeschlossen. Dies beweist, dass diese Länder entweder die Niederlage Amerikas oder das Entstehen einer multipolaren Welt wollen, die sie von der Demütigung, der Beherrschung, dem Töten und der Bestrafung derjenigen befreien kann, die sich der Politik der Vereinigten Staaten widersetzen. Das ultimative Ziel ist es, die USA davon abzuhalten, die natürlichen Ressourcen anderer Länder zu stehlen, in Frieden zu leben und eine Ära der Kriege zu beenden, die die Welt erschöpft haben.

Die Folgen dieses Konflikts wirken sich nicht nur auf die Ukraine, sondern auf die gesamte geopolitische Landschaft aus. Der Verlust der Ukraine an den russischen Einfluss hätte erhebliche Auswirkungen auf Europa und würde die Einheit und Sicherheit der NATO und der Europäischen Union in Frage stellen. Er würde die Glaubwürdigkeit des Engagements des Westens für den Schutz der Souveränität und der territorialen Integrität seiner Verbündeten untergraben. Das Versäumnis, Russlands Annexion der Krim im Jahr 2014 zu verhindern, hat den etablierten Normen westlicher Ordnung und Dominanz bereits einen Schlag versetzt. Europa würde auch erfahren, dass seine manipulative Politik zu einem Staatsstreich in der Ukraine im Jahr 2014 beigetragen hat, was zeigt, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs gegen internationale Gesetze und Vereinbarungen verstoßen, seine Doppelmoral entlarven und jegliches Vertrauen anderer Nationen in den Kontinent zerstören würde.

Die selektive Anwendung von Grundsätzen und Vereinbarungen, wie die Missachtung der Minsk-1/2-Abkommen oder die Ablehnung russischer Friedensvorschläge, wirft Fragen zur Glaubwürdigkeit und Legitimität des westlichen Handelns auf. Dies schürt die Skepsis der Gegner von US-Kriegen und -Invasionen, die den Ukraine-Konflikt als ein weiteres Beispiel für die Manipulation internationaler Normen durch mächtige Länder zur Durchsetzung ihrer Interessen betrachten.

Darüber hinaus ist der Konflikt in der Ukraine zu einem Schlachtfeld für umfassendere geopolitische Ambitionen geworden. Die Vereinigten Staaten unter der Regierung Biden sehen die Situation als Chance, ihre Führungsrolle in Europa zu behaupten und dem Aufstieg Chinas entgegenzuwirken. Durch die Unterstützung der Ukraine wollen die USA die NATO und die osteuropäischen Länder gegen Russland vereinen und ihre regionale Position und ihren Einfluss festigen. Die Verfolgung dieser weiter gefassten Ziele überschattet jedoch die menschlichen Kosten des Konflikts und die Verwüstungen, die das ukrainische Volk erlitten hat.

Die Verantwortung der ukrainischen Führung für die Aufrechterhaltung des Konflikts muss jedoch angesprochen werden. Das Ziel des Westens, den Krieg zu propagieren, war nur mit dem Einverständnis und der Unterstützung der ukrainischen Behörden möglich. Es ist zu befürchten, dass der Westen ukrainische Beamte, die sich gegen die Fortsetzung des Konflikts aussprechen oder eine diplomatische Lösung anstreben, unter Druck setzen oder sogar absetzen könnte. Dies wirft die Frage auf, inwieweit die Souveränität und Handlungsfähigkeit der Ukraine bei der Verfolgung geopolitischer Ziele respektiert wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diejenigen, die sich gegen Kriege und Invasionen der USA aussprechen, sich nicht vorbehaltlos auf die Seite der Ukraine in ihrem Konflikt mit Russland stellen, was den Wunsch widerspiegelt, die Vereinigten Staaten für ihre Handlungen in der Vergangenheit zur Rechenschaft zu ziehen, sowie die Sehnsucht nach einer ausgewogeneren und gerechteren internationalen Ordnung. Dies unterstreicht die Komplexität der geopolitischen Dynamik und die vielfältigen Überlegungen, die dabei im Spiel sind, vor allem wenn man die Rolle der USA bei der Provokation Russlands für eine weitere Niederlage in Afghanistan in den Vordergrund stellt. Der Konflikt in der Ukraine hat weitreichende Auswirkungen auf die globale Machtdynamik, internationale Normen und das Streben nach einer stabileren und friedlicheren Welt, weg von der einseitigen Hegemonie der USA.

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...