“Putins Koch” servierte seine letzte Mahlzeit in Russland: Was löste die Revolte gegen den Kreml aus?

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

amerikanischen Luftangriffen konfrontiert wurden, die zu erheblichen Verlusten unter den russischen Auftragnehmern führten. Die Führung von Wagner warf dem Kreml vor, sich nicht wirksam mit dem Hauptquartier in Hmeimim, dem russischen Stützpunkt in Westsyrien, und der amerikanischen Führung, die den Nordosten Syriens besetzt hält, abgestimmt zu haben. Der Vorfall, den der Kreml als Kollateralschaden herunterspielte, belastete die Beziehungen zwischen den beiden Einheiten weiter.

Trotz des blutigen Zwischenfalls blieben die Beziehungen zwischen dem Verteidigungsministerium und den Wagner-Kräften, einer militärischen NRO, kooperativ. Russland setzte Wagner weiterhin in verschiedenen Einflussgebieten ein, darunter Sudan, Libyen, Zentralafrika und Mali. Der Kreml nutzte Wagner, um sich bei Bedarf der offiziellen Verantwortung zu entziehen, ähnlich wie das Pentagon das so genannte “Blackwater” in verschiedenen Teilen der Welt einsetzte, vor allem während der Invasion des Irak.

Der Krieg in der Ukraine hat die Verwundbarkeit der russischen Armee aufgedeckt, die von den westlichen Taktiken, die gegen sie eingesetzt wurden, überrumpelt wurde. Die Anwesenheit von fünfzig kriegserfahrenen westlichen Ländern, die die militärischen Operationen in der Ukraine von der deutschen Basis Ramstein aus leiteten, ermöglichte es ihnen, die Schwächen der russischen Armee auszunutzen. Präsident Putin erkannte, dass seine Armee nicht seinen politischen Ambitionen entsprach und dass eine Umstrukturierung und Aufrüstung erforderlich war, um diesen Herausforderungen zu begegnen, d. h. um die militärische Effizienz, die Führung und die Institutionen zu modernisieren. Sich aus der Ukraine zurückzuziehen und die Niederlage einzugestehen, war keine Option, und Putin ergreift die Gelegenheit, um dringend benötigte Reformen einzuleiten.

Unter diesen Umständen hat sich der Kreml an die Wagner-Truppen gewandt, die sich aus erfahrenen Kämpfern und pensionierten hohen Offizieren zusammensetzen. Dazu gehören auch ausgemusterte Spezialeinheiten, die in der Schlacht von Bakhmut in der Ukraine eine wichtige Rolle spielten. Doch die ausschließliche Konzentration der westlichen Medien auf Bakhmut hat die Aufmerksamkeit von anderen Fronten abgelenkt. Die Weigerung der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten, den ukrainischen Streitkräften den Rückzug aus der strategisch wichtigen Stadt zu gestatten, führte zu langwierigen Kämpfen, die schließlich nach mehreren Monaten zu Gunsten Russlands endeten.

Während der Sprecher des Verteidigungsministeriums für die Darstellung des Krieges zuständig war, bemühte sich der Wagner-Kommandeur um eine eigene Medienpräsenz. Er begann, in den sozialen Medien aufzutreten, Einzelheiten über die Schlacht von Bakhmut zu berichten und die Erfolge seiner Truppen hervorzuheben. Diese Aktionen stärkten die russische Moral, da die Bevölkerung Informationen und Bilder konsumierte, die Wagners langsame, aber stetige Siege auf dem Schlachtfeld darstellten. Prigoschin begann, die militärische Führung zu kritisieren und warf ihr insbesondere vor, während der Schlacht nicht für die notwendige Munition gesorgt zu haben. Er drohte sogar damit, seine Truppen aus Bakhmut abzuziehen, wenn sie nicht die benötigte Munition erhielten. Prigozhin nahm den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu ins Visier und beschuldigte ihn der Nachlässigkeit und Korruption. Die internationale Gemeinschaft nahm die Äußerungen Prigoschins und das Schicksal von Bakhmut zur Kenntnis und erkannte, dass sich das eigentliche Schlachtfeld über tausend Kilometer von Lugansk und Donezk bis Saporischschja erstreckte.

Als der Kreml erkannte, dass sich die Schlacht um Bakhmut dem Ende zuneigte, begann er, Wagners Mitarbeiter auf seine eigenen Listen zu setzen, darunter auch solche mit Vorstrafen, um die Kontrolle über diese Kräfte wiederzuerlangen und Prigoschins Einfluss zu schwächen. Als sich die Schlacht dem Ende zuneigte, begann Wagners Kommandeur, den Rückzug seiner Truppen aus der Ukraine zu diskutieren, was indirekt auf den Plan des Kremls hinwies, ihn von der Bildfläche zu entfernen. Prigoschin glaubte, dass seine Popularität nach Bakhmuts Sieg Moskau daran hindern würde, ihn zu marginalisieren. In Unkenntnis der Tatsache, dass niemand unentbehrlich ist, erklärte der Anführer der Wagner-Bewegung, dass seine Soldaten nach Russland zurückgekehrt seien, um einzukaufen, und von der Bevölkerung kostenlose Waren angeboten bekämen, was die schwindende Popularität seiner Bewegung verdeutlichte. Die russische Regierung hatte sogar eine umfangreiche Werbung zugelassen, in der die Menschen aufgefordert wurden, sich Wagner anzuschließen, die nach dem Aufstand jedoch umgehend aus allen russischen Städten entfernt wurde.

Weniger als zwei Wochen zuvor hatte der Kommandeur von Wagners Truppen angekündigt, dass er sich während des kurzen Aufstands von der Front in der Ukraine zurückziehen und in die südliche Stadt Rostow verlegen würde. Er stationierte seine Truppen in der Kommandozentrale im Stadtzentrum und auf dem Militärflughafen, ohne dass es zu einem Widerstand der regulären Streitkräfte kam.

Es blieb jedoch unklar, wie Prigoschin, der einige tausend Kämpfer befehligte, eine so große Stadt kontrollieren sollte (Rostow ist geografisch größer als Belgien und fünfmal so groß wie der Libanon). Außerdem schickte er nur einen Bruchteil seiner Truppen in einem Konvoi in Richtung Moskau, das 1.000 Kilometer von Rostow entfernt ist und in dem 25 Millionen Menschen leben und der Großteil der russischen Streitkräfte stationiert ist.

Dass Prigoschin einen strategischeren Plan brauchte, anstatt Aufmerksamkeit zu suchen und sich darauf zu verlassen, dass Putin mit ihm verhandeln würde, wurde deutlich, als sich sein Konvoi entlang der M4 in Richtung der Hauptstadt Moskau bewegte. Ungeachtet des potenziellen Schadens, den eine Konfrontation zwischen regulären Truppen und Wagners Spezialkräften anrichten könnte, war die Rebellion von Anfang an unausgewogen. Die Situation warf ein Schlaglicht auf die offensichtliche Unfähigkeit der russischen Führung, die inneren Angelegenheiten zu kontrollieren.

Die Ereignisse in Russland sind insofern von Bedeutung, als Prigoschin die Aufmerksamkeit vom Krieg in der Ukraine ablenkte, ohne die Dynamik auf dem Schlachtfeld unbedingt zu beeinflussen. Er hatte geschworen, “alle zu vernichten, die sich ihm in den Weg stellen”. Mit der Anwesenheit einer kleinen Anzahl seiner Streitkräfte in Rostow sollte jedoch nicht viel erreicht werden.

Prigoschins Patt mit Präsident Putin und sein unüberlegtes Auftreten kosteten ihn schließlich erhebliche Popularität. Putin löste die Angelegenheit rasch und bewies damit den Zusammenhalt seiner Führung, indem er die Wagner-Rebellion effektiv beendete, bevor sie außer Kontrolle geriet. Prigoschin, der Anführer von Söldnern, die von finanziellem Gewinn getrieben werden, verlässt nun Russland, wo er sein Vermögen gemacht hat, und geht in eine ungewisse Zukunft in Belarus. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Umstrukturierung des russischen Staates, der aus den Fehlern der Vergangenheit lernt und sich darauf vorbereitet, innenpolitische Reformen und den anhaltenden Krieg mit dem Westen zu bewältigen.

Über Nacht wurde Wagner in den Augen der westlichen Medien von einer “schmutzigen terroristischen Söldnergruppe” zu einer “Kraft, die die russische Korruption bekämpft”. Westliche Beobachter, die auf einen längeren Aufstand gehofft hatten, wurden enttäuscht, als dieser noch am selben Tag rasch beendet wurde. Die übliche kühle Haltung von Präsident Putin in Krisensituationen deutete auf eine ungewisse Zukunft für die Wagner-Organisation und ihren ehemaligen Anführer hin, es sei denn, Prigoschin könnte ausländische Unterstützer finden, die seine Herausforderung des Kremls unterstützen. Doch die Euphorie im Westen war nur von kurzer Dauer, als der Wagner-Chef, der als “Putins Koch” bekannt ist (weil er Restaurants und Catering-Unternehmen besitzt, die Dienstleistungen für den Kreml erbringen), seine letzte Mahlzeit in Russland einnahm.

Die Entwicklungen in Russland erinnern an die Bedeutung von Prigoschins Rebellion, die den Fokus vorübergehend von der ukrainischen Arena weggelenkt hat. Es bleibt abzuwarten, wie der russische Staat nach der raschen Niederschlagung des Aufstands die Fehler der Vergangenheit korrigieren, die inneren Reformen fortsetzen und den anhaltenden Konflikt mit den westlichen Mächten bewältigen wird.