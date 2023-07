Subscribe to get access

Par conséquent, les membres de l’OTAN, en particulier ceux de l’Europe occidentale (à l’exclusion des pays loyaux de l’Est, sauf la Hongrie), hésitent à prendre le risque d’une confrontation nucléaire avec la Russie. En outre, l’Europe est confrontée à d’importantes difficultés économiques et à des troubles internes, ce qui suscite l’inquiétude des responsables et des populations. Soutenir l’Ukraine, même sous la pression considérable des États-Unis, nuit à la popularité des responsables et à la trésorerie tendue de l’Europe, comme l’a récemment souligné le premier ministre hongrois Viktor Orban après une réunion des dirigeants européens à Bruxelles. Par conséquent, entrer dans un conflit militaire direct avec la Russie conduirait l’Europe sur une voie de non-retour, impliquant une destruction mutuelle catastrophique – une perspective peu attrayante pour toute nation européenne. Si les États-Unis ont partiellement réussi à obtenir l’entrée de la Finlande dans l’OTAN, ils n’ont pas encore mis la Russie à genoux. Au contraire, ils ont poussé la Russie à se rapprocher de la Chine et d’autres nations, renonçant ainsi à la domination mondiale complète qu’elle avait atteinte dans les années 1980. Le professeur américain John Mearsheimer affirme que les États-Unis sont devenus un paria, perçus comme “le tyran dont tout le monde se détourne pour trouver d’autres alternatives et de nouveaux alliés et partenaires qui ne travailleront pas pour exploiter et voler leurs ressources naturelles et détruire leur pays”. Les États-Unis passent donc le relais à l’Ukraine, en lui fournissant des armes à sous-munitions pour poursuivre la guerre et tenter d’infliger davantage de pertes à l’armée russe après 500 jours de combats féroces. D’autre part, la Russie a réussi à stopper la contre-attaque ukrainienne, réduisant ainsi ses munitions, ses effectifs et ses chances de percée, ce qui la place en position de force dans l’éventualité d’un règlement négocié. Les États-Unis s’opposent aux négociations de paix par le biais d’une médiation turque ou africaine, ou à toute autre tentative de mettre fin au conflit. Ils estiment que la Russie peut encore reconstituer sa puissance militaire et économique et qu’elle ne reculera pas et ne s’avouera pas vaincue. Par conséquent, toute solution potentielle repose sur l’incapacité de l’Ukraine à poursuivre la guerre. Les États-Unis peuvent maintenir le conflit en dehors du champ d’application d’une intervention directe et manifeste de l’OTAN, refuser l’adhésion de l’Ukraine et chercher à épuiser la Russie à long terme. Mais ils veulent empêcher le Kremlin de recourir à des armes plus dévastatrices qui pourraient mettre fin au conflit de manière abrupte ou le transformer en une guerre totale dévastatrice. Par conséquent, le transfert d’armes interdites à l’Ukraine par plus de 100 pays, même s’il est approuvé à la fois par l’Amérique et la Russie, ne provoque pas Moscou. Même si les États-Unis devaient fournir à l’Ukraine des munitions à l’uranium appauvri, la Russie réagirait sans aggraver la situation. La déclaration du président turc Recep Tayyip Erdogan à son homologue ukrainien en visite, selon laquelle “l’Ukraine mérite de rejoindre l’OTAN”, manque de sérieux et n’est qu’une manœuvre politique de la Turquie qui a peu de chances de trouver un large soutien au sein de l’Alliance. En conséquence, le sommet de Vilnius offrira à l’Ukraine un bon soutien, notamment en lui fournissant des armes et des munitions, et promettra que Kiev deviendra un jour un membre à part entière. Mais le maintien de l’Ukraine aux portes de l’OTAN, avec la promesse qu’une adhésion un jour n’est pas exclue, reste la devise de l’Occident en matière de sécurité nationale. Si les promesses rassurantes non accompagnées de mesures concrètes d’application n’ont pas conduit à un conflit nucléaire dans le passé, la situation restera probablement un conflit militaire contrôlé. La stratégie américaine consiste à agiter des carottes devant l’Ukraine, en faisant des promesses et en suscitant des espoirs irréalistes d’adhésion à l’OTAN. Dans le même temps, la dynamique de l’Ukraine pousse ses citoyens vers l’autel américain et ses objectifs. Malheureusement, l’Ukraine est destinée à repartir les mains vides, ayant volontairement embrassé l’autodestruction. Les remords ne seront pas d’un grand réconfort lorsque la poussière retombera et que les armes cesseront de tirer, révélant l’amère réalité de la situation difficile dans laquelle se trouve l’Ukraine.