Den Mitgliedern der israelischen Geheimdiensteinheit Unit 8000 ist es verboten, sich in den sozialen Medien zu erkennen zu geben. Entlassene und pensionierte Mitglieder dieser Einheit haben sich jedoch über diese Anordnungen hinweggesetzt und eine Beschäftigung in der Privatwirtschaft gesucht, die bessere finanzielle Leistungen bietet als die israelische Armee. Diese Sachverhalte sind solange unstrittig, wie sich die israelisch-russische Person – mit einem ähnlichen bekannten Hintergrund – in einem Land aufhält, das Israel nicht feindlich gesinnt ist. Tsurkovs Reisen nach Syrien und mehrere in den Irak, einschließlich Kurdistan und anderer Regionen, haben jedoch bei denjenigen, die Reisen in und aus diesen Ländern überwachen, Verdacht erregt. Die Anwesenheit einer Frau mit russischem Pass, die Arabisch spricht, behauptet, Forscherin an der Princeton-Universität zu sein, offen ihre Feindseligkeit gegenüber der syrischen Regierung und Russland zum Ausdruck bringt und ihren militärischen Nachrichtendienst und ihren derzeitigen Reservistenstatus offenbart, würde bei den irakischen Behörden natürlich Misstrauen erregen.

Der Irak ist bekanntlich gespalten zwischen denen, die den Vereinigten Staaten gegenüber loyal sind, und denen, die ihnen entschieden feindlich gegenüberstehen. Indem sie sich aus der kurdischen Provinz in schiitische Städte wagte, in denen bewaffnete Gruppen und Gruppierungen leben, die gegen die amerikanische Militärpräsenz und Besatzung sind, hat sich Zurkow möglicherweise bewusst einer möglichen Entführung ausgesetzt. Alternativ könnte ihr Handeln auch auf einen Mangel an Kenntnis oder Sicherheitsbewusstsein zurückzuführen sein, den man theoretisch von jemandem mit ihrer früheren Berufserfahrung erwarten würde. Berichten zufolge reiste Tsurkov mit Personen, die mit der von Sayyid Muqtada al-Sadr geführten Sadisten-Bewegung in Verbindung stehen, unter dem Vorwand, akademische Forschung zu betreiben, nach Nadschaf im Irak. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sie nennenswerte private oder exklusive Informationen erhalten hat, da selbst Funktionäre der sadistischen Bewegung, einschließlich Sayyid Muqtada selbst, nichts über die künftigen Schritte der Bewegung wissen. Die vergangenen Aktivitäten der Bewegung sind bekannt und für jedermann zugänglich, denn der Irak hat keine Geheimnisse. Zurkow hat mehrere Spuren hinterlassen, die es jeder Sicherheitsbehörde fast unmöglich machen, sie zu ignorieren oder von einer gründlichen Untersuchung ihrer Anwesenheit im Irak abzusehen. Ihre angebliche frühere Zugehörigkeit zum israelischen Geheimdienst erhöhte nur die Dringlichkeit, sie ausfindig zu machen und ihre Kontakte und Bewegungen genau zu überwachen. Dadurch wurde Zurkow zu einer wertvollen Beute für die “Achse des Widerstands”, ähnlich wie der ehemalige israelische Oberst Elhanan Tannenbaum, der unter anderen Umständen von der libanesischen Hisbollah gefangen genommen und anschließend gegen palästinensische und libanesische Gefangene ausgetauscht wurde. Berichten zufolge geht es Zurkow laut Premierminister Netanjahu “gut”. Sie am Leben zu lassen, dient dem Interesse der Entführer, die Einheit der Fronten und der “Achse des Widerstands” zu betonen und sich für die Freilassung weiterer palästinensischer Gefangener einzusetzen. Die israelische Regierung, zu der auch rechtsgerichtete Hardliner gehören, die nicht bereit sind, über die Freilassung von Palästinensern zu verhandeln, wird jedoch möglicherweise die Bemühungen um die Aufrechterhaltung des Zusammenhalts innerhalb der “Achse des Widerstands” und die Förderung der palästinensischen Sache nicht unterstützen. Der irakische Widerstand wird sich höchstwahrscheinlich weigern, palästinensische Gefangene freizulassen, wenn sie nicht in Solidarität mit der führenden Sache der Befreiung Palästinas ausgetauscht werden. Da zwei Israelis (Avera Mengistu und Hisham Al-Sayed) immer noch von der Hamas festgehalten werden und die Überreste zweier Soldaten (Oron Shaul und Hadar Goldin) aus dem Gaza-Krieg von 2014 in der Obhut der Hamas sind, muss Israel die Bedingungen für ihre Rückgabe zunächst akzeptieren. Angesichts dieser Faktoren ist es sehr wahrscheinlich, dass Zurkows Abwesenheit noch längere Zeit andauern wird, vor allem, wenn die israelische Regierung nicht bereit ist, sich für ihre Freilassung einzusetzen. Israel bemüht Aber Moskaus Bereitschaft, Netanjahu zu helfen, scheint nicht vorhanden zu sein. Es scheint, dass Zurkow sich leichtsinnig in die Höhle des Löwen geworfen und sich selbst zur Beute gemacht hat.