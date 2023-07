Amerikas Politik der Zermürbung, des Wettrüstens und der Einschüchterung im Umgang mit China.

Von Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Im Bereich der globalen Machtdynamik befinden sich die Vereinigten Staaten in Bezug auf China in einer heiklen Lage. Obwohl die USA über beträchtlichen Einfluss und militärische Macht verfügen, sind sie nicht in der Lage, einen totalen Krieg gegen China zu erklären und zu gewinnen. China ist in der Tat eine Nation mit immensen finanziellen, kommerziellen und industriellen Fähigkeiten, einem gewaltigen militärischen und nuklearen Arsenal und strategischen Allianzen mit Russland und asiatischen Ländern, die sich nicht so leicht auflösen lassen. In einer gespaltenen internationalen Landschaft, in der die einen die Konfrontation des Westens mit Russland unterstützen und die anderen sie vehement ablehnen, zögern die meisten westlichen Staaten, in einen künftigen Konflikt mit China hineingezogen zu werden – eine Meinung, die der französische Präsident Emmanuel Macron offen zum Ausdruck brachte. Dennoch setzen die USA weiterhin auf eine Kombination aus Säbelrasseln und anhaltenden diplomatischen Bemühungen, um die Kommunikationskanäle mit Peking aufrechtzuerhalten. Wie sieht also Amerikas praktische und realistische Strategie der Kriegsführung gegenüber China aus?

Die Vereinigten Staaten sind die mächtigste Nation der Welt, gestützt auf eine militärische Macht, die mehr als 750 Stützpunkte weltweit und mehr als 150 in Europa stationierte Atomwaffen umfasst. Präsident Joe Biden und seine Regierung haben die europäische Armee unter ihrer Kontrolle durch die Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) erfolgreich wiederbelebt und die Interessen der amerikanischen und europäischen Streitkräfte auf dem Kontinent effektiv aufeinander abgestimmt. Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, dass das russische Militär trotz seiner modernen technologischen Fortschritte und Kampffähigkeiten mit der US-amerikanisch-europäischen NATO-Armee in Europa ohne Atomwaffen nicht mithalten kann.

Washingtons geschickte Manöver haben die NATO von dem, was der französische Präsident Macron vor vier Jahren einmal als “Hirntod” bezeichnete, wiederbelebt und die meisten europäischen Länder hinter ihr versammelt. Aber das Militärbündnis ist auf 31 Mitglieder angewachsen, und Schweden wird bald 32 Mitglieder haben. Dies ist unter anderem möglich, weil die Türkei moderne F-16-Flugzeuge und Ersatzteile für ihre Luftflotte bereitstellt, die die USA an Ankara liefern wollen. Voraussetzung für dieses Geschäft ist, dass Präsident Biden sein Versprechen einhält, die Forderungen der Türkei nach einer Modernisierung ihrer Luftwaffe im Gegenzug zur türkischen Unterstützung der NATO-Mitgliedschaft zu erfüllen.

Was den möglichen Beitritt der Ukraine zur NATO angeht, so hat ein solcher Schritt für die Vereinigten Staaten mehr symbolische Bedeutung als wirklichen Nutzen. Es liegt in der Tat in Amerikas Interesse, dass die Ukraine endlos in Konflikte oder Instabilität verwickelt bleibt, was Russland und Europa effektiv ausbluten lässt und ihre Wirtschaft schwächt. Dadurch wird sichergestellt, dass die USA ihre Position als dominierende Macht auf beiden Kontinenten beibehalten und von den europäischen Nationen als unverzichtbarer Partner, wenn auch als notwendiges Übel, angesehen werden.

Die Fortsetzung des Krieges an der europäischen Front ermöglicht es den USA, sich auf ihr nächstes Ziel zu konzentrieren: die Bekämpfung Chinas, ihres wichtigsten und stärksten Herausforderers um die globale Führung. China ist der wichtigste Partner der asiatischen Länder und die treibende Kraft hinter der Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank, die mit der vom Westen dominierten Weltbank konkurriert. China weitet seinen Einfluss auch über Organisationen wie die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit aus, der Brasilien, Russland, Indien, Südafrika und der Iran angehören und der viele Länder gerne beitreten möchten. Darüber hinaus verfügt China über fortschrittliche Kommunikations-, Transport- und Humankapazitäten, die von keiner anderen Nation übertroffen werden. China steht an der Spitze eines Bündnisses, das mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung umfasst und einen Wirtschaftsblock bildet, der nicht von der Dominanz des Dollars oder der westlichen Märkte abhängig ist. Peking verfügt über fortschrittliche Waffen, die ihm den Sieg in einem Krieg sichern oder es in die Lage versetzen würden, seinen Feinden, einschließlich der Vereinigten Staaten, im Falle eines Angriffs schwere Schläge zu versetzen. Die Vereinigten Staaten können jedoch nur dann eine ernsthafte Bedrohung für Peking darstellen, wenn China seine wirtschaftliche Stärke, seine Einheit, seinen wirtschaftlichen Überschuss und seine starken Bündnisse aufrechterhält. Daher versucht Amerika, China an mehreren Fronten zu verwickeln, einschließlich externer, interner und wirtschaftlicher Strategien. Die Taiwan-Frage spielt für die Vereinigten Staaten eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung der Spannungen. Obwohl sie Taiwans Unabhängigkeit nicht offiziell anerkennen, leisten die USA militärische Hilfe und erklären ihre Absicht, die Insel und das Recht auf Schifffahrt in chinesisch-taiwanesischen Gewässern zu verteidigen, während sie sie als Teil Chinas anerkennen. Innenpolitisch verfügt Amerika über beträchtliche Erfahrung in Sachen Regimewechsel. Das derzeitige Arsenal an Instrumenten gegen ein widerstandsfähiges China muss jedoch überarbeitet werden, da frühere Versuche gescheitert sind. Folglich bleibt den USA als einziger gangbarer Plan, Chinas Wirtschaft durch ein Wettrüsten zu erschöpfen, ähnlich wie es mit der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg geschah, was zur Verarmung Moskaus und zur Aufgabe mehrerer Länder führte, die zu seinem Einflussbereich gehörten. China hat jedoch keine Länder aufzugeben, wie es Moskau am Ende des Kalten Krieges tat, und es hat sich noch nicht wie der Westen an der Kolonisierung von Kontinenten beteiligt. Im Gegenteil, China hält Taiwan fest im Griff, das die Vereinten Nationen und mehr als 100 andere Länder, darunter die USA, als integralen Bestandteil Chinas betrachten – auch wenn Peking durch sein widersprüchliches Verhalten absichtlich provoziert wird. Die Mobilisierung von Ländern, die den Vereinigten Staaten treu ergeben sind, um sich auf einen Krieg gegen China vorzubereiten, bleibt unwahrscheinlich, trotz der Forderungen der NATO nach einer Erweiterung in Japan und auf den Philippinen, um ihre Präsenz im Südchinesischen Meer zu verstärken. Die NATO – ein aggressives US-Instrument für den Krieg und nicht für die Verteidigung, das von den USA nach eigenem Gutdünken manipuliert wird, selbst auf Kosten der Entfremdung europäischer Partner – kann nur sehr wenig tun. Viele europäische Staats- und Regierungschefs zögern sogar, gegenüber einem ihrer wichtigsten Handelspartner, China, aggressiv und feindselig aufzutreten. Amerikas oberstes Ziel ist es daher, sicherzustellen, dass China Russland in der Ukraine nicht unterstützt, denn ein solcher Schritt würde Washingtons Pläne durchkreuzen und dem Kreml einen klaren Vorteil verschaffen. Den NATO-Mitgliedern fehlt es bereits an Geld, Munition, Offensivtaktiken und Kapazitäten, um einen langwierigen Stellvertreterkrieg zu führen. In der nächsten Phase hoffen die Vereinigten Staaten, China in ein Wettrüsten zu zwingen, indem sie sich auf die Möglichkeit eines unmittelbar bevorstehenden Krieges vorbereiten, um die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Dieser Ansatz wurde bereits erprobt und hat zu einem beachtlichen Anstieg der chinesischen Militärausgaben geführt, die bis 2023 um 7,1 Prozent auf 225 Milliarden Dollar (1,55 Billionen Yuan) steigen sollen. Obwohl China damit zum zweitgrößten Verteidigungshaushalt der Welt nach den Vereinigten Staaten aufsteigen wird, bleibt der Betrag aufgrund der starken wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung Chinas überschaubar. Die wachsende Präsenz der NATO in Asien, weit weg vom Nordatlantik, wie ihr Name vermuten lässt, und die neuen US-Militärstützpunkte, die um China herum errichtet werden, werden die geduldigen chinesischen Behörden nicht einschüchtern. Folglich sind die Chancen, dass die Vereinigten Staaten in den nächsten fünf Jahren einen Krieg gegen China beginnen, gering, obwohl das Pentagon Invasionspläne für die zweitbevölkerungsreichste und wirtschaftlich mächtigste Nation der Welt ausgearbeitet hat. Solche Pläne werden zwar vom US-Militär ausgearbeitet, aber sie lassen sich nicht unbedingt in praktische, durchführbare oder realistische Aktionen umsetzen. Das Crescendo amerikanischer Rhetorik hält also lediglich eine stark wahrgenommene Bedrohung aufrecht und stärkt Washingtons selbsternannte Rolle als Schiedsrichter des globalen Schicksals. Es wird versucht festzustellen, dass nur die Vereinigten Staaten, nicht aber Russland oder ein anderes Land, die Autorität und Hegemonie haben, Krieg zu führen, und dass jeder, der Russland unterstützt, in die Kategorie der Feinde fällt, die die amerikanische Vorherrschaft in Frage stellen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Amerikas Strategie gegenüber China auf Einschüchterung, feuriger Rhetorik, Ablenkung und Zermürbung beruht. Trotz seiner geografischen Entfernung von 11.000 Kilometern von Amerika muss China die amerikanischen Drohungen ruhig, aber überlegt aufnehmen und sich auf den schlimmsten Fall vorbereiten, sollten die Vereinigten Staaten von einer rationalen und logischen Politik abweichen und die Welt in eine verheerende Ära von Kriegen stürzen, die mehrere Kontinente umfassen. 