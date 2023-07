La política estadounidense de desgaste, carrera armamentística e intimidación en el trato con China.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

En consecuencia, la continuación de la guerra en el frente europeo permite a Estados Unidos centrarse en su siguiente objetivo: contrarrestar a China, su más importante y formidable contrincante por el liderazgo mundial. China es el principal socio de los países asiáticos y la fuerza impulsora del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, que compite con el Banco Mundial, dominado por Occidente. China también está ampliando su influencia a través de organizaciones como la Organización de Cooperación de Shanghai, que incluye a Brasil, Rusia, India, Sudáfrica e Irán, y a la que muchos países están deseosos de unirse. Además, las avanzadas capacidades de China en materia de comunicaciones, transporte y recursos humanos no tienen parangón con las de ninguna otra nación. Lidera una alianza que incluye a más del 40% de la población mundial y forma un bloque económico que no depende del dominio del dólar ni de los mercados occidentales. Pekín posee armas avanzadas que le darían la victoria en una guerra o le permitirían infligir duros golpes a sus enemigos, incluido Estados Unidos, en caso de ser atacado. Pero Estados Unidos sólo puede suponer una amenaza viable para Pekín si China mantiene su fortaleza económica, su unidad, su superávit económico y sus sólidas alianzas. Por lo tanto, Estados Unidos está intentando enredar a China en varios frentes, incluyendo estrategias externas, internas y económicas.

La cuestión de Taiwán desempeña un papel clave para Estados Unidos a la hora de mantener vivas las tensiones. Aunque no reconoce oficialmente la independencia de Taiwán, Estados Unidos le proporciona ayuda militar y declara su intención de defender la isla y el derecho de navegación en aguas chino-taiwanesas, al tiempo que la reconoce como parte de China.

A nivel interno, Estados Unidos tiene una considerable experiencia en el cambio de régimen. Sin embargo, su actual arsenal de herramientas contra una China resistente necesita ser revisado, ya que los intentos anteriores han fracasado. En consecuencia, el único plan viable que le queda a Estados Unidos es agotar la economía china mediante una carrera armamentística, similar a lo que ocurrió con la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial, que condujo al empobrecimiento de Moscú y al abandono de varios países que formaban parte de su esfera de influencia.

Sin embargo, China no tiene países que abandonar, como hizo Moscú al final de la Guerra Fría, y aún no ha emprendido la colonización de continentes como Occidente. Por el contrario, China mantiene un firme control sobre Taiwán, que las Naciones Unidas y más de 100 países, entre ellos Estados Unidos, consideran parte integrante de China, aunque el comportamiento incoherente de esta última provoque deliberadamente a Pekín.

La movilización de los países leales a Estados Unidos para preparar una guerra contra China sigue siendo improbable, a pesar de las peticiones de expansión de la OTAN en Japón y Filipinas para reforzar su presencia en el Mar de China Meridional. La OTAN -un agresivo instrumento estadounidense para la guerra más que para la defensa, manipulado como Estados Unidos considera oportuno, incluso a costa de alienar a los socios europeos- puede hacer muy poco. De hecho, muchos líderes europeos son reacios a parecer agresivos y hostiles hacia uno de sus socios comerciales más importantes, China.

Por lo tanto, el principal objetivo de Estados Unidos es asegurarse de que China no apoye a Rusia en Ucrania, ya que una medida de este tipo desbarataría los planes de Washington y daría al Kremlin una clara ventaja. Los miembros de la OTAN ya carecen de dinero, municiones, tácticas ofensivas y capacidad para mantener una guerra por delegación prolongada.

En la siguiente fase, Estados Unidos esperaría forzar a China a una carrera armamentística, preparándose para la posibilidad de una guerra inminente con el fin de aumentar el gasto en defensa. Este enfoque ya se ha puesto a prueba, dando lugar a un notable incremento del gasto militar chino, que aumentará un 7,1% hasta alcanzar los 225.000 millones de dólares (1,55 billones de yuanes) en 2023. Aunque esto convertirá a China en el segundo país del mundo que más gasta en defensa después de Estados Unidos, la cantidad seguirá siendo manejable debido a la solidez de su economía y su desarrollo financiero.

La creciente presencia de la OTAN en Asia, lejos del Atlántico Norte como su nombre indica, y las nuevas bases militares estadounidenses que se están construyendo alrededor de China no intimidarán a las pacientes autoridades chinas. En consecuencia, las posibilidades de que Estados Unidos lance una guerra contra China en los próximos cinco años son escasas, a pesar de que el Pentágono haya formulado planes de invasión contra la segunda nación más poblada y económicamente poderosa del mundo. Aunque tales planes son elaborados por el ejército estadounidense, no se traducen necesariamente en acciones prácticas, factibles o realistas. Así, el crescendo de la retórica estadounidense no hace sino perpetuar una amenaza altamente percibida y reforzar el autoproclamado papel de Washington como árbitro del destino mundial. Pretende establecer que sólo Estados Unidos, no Rusia ni ningún otro país, tiene la autoridad y la hegemonía para hacer la guerra, y que cualquiera que apoye a Rusia se une a la categoría de enemigos que desafían el dominio estadounidense.

En conclusión, la estrategia de Estados Unidos hacia China es de intimidación, retórica encendida, distracción y desgaste. A pesar de su distancia geográfica de 11.000 kilómetros de Estados Unidos, China debe tomarse las amenazas norteamericanas con calma pero con prudencia y prepararse para el peor de los escenarios, en caso de que Estados Unidos se desvíe de una política racional y lógica y sumerja al mundo en una devastadora era de guerras que abarque varios continentes.