A política estadunidense de atrito, corrida armamentista e intimidação nas negociações com a China

Eliajh J. Magnier

Trad. Alan Dantas

No âmbito da dinâmica do poder global, os Estados Unidos se encontram em uma posição delicada em relação à China. Embora os EUA exerçam uma influência e um poder militar consideráveis, eles não têm a capacidade de declarar e vencer uma guerra total contra a China. De fato, a China é uma nação com imensa capacidade financeira, comercial e industrial, um arsenal militar e nuclear formidável e alianças estratégicas com a Rússia e países asiáticos que não são facilmente rompidas. Em um cenário internacional dividido, com alguns apoiando e outros se opondo veementemente ao confronto do Ocidente com a Rússia, a maioria das nações ocidentais reluta em ser arrastada para um futuro conflito com a China, um sentimento expresso abertamente pelo presidente francês Emmanuel Macron. No entanto, os EUA continuam a usar uma combinação de golpes de sabre e esforços diplomáticos contínuos para manter canais de comunicação com Pequim. Então, qual é a estratégia belicista prática e realista dos Estados Unidos com relação à China?

Os Estados Unidos são a nação mais poderosa do mundo, apoiados por um poderio militar que inclui mais de 750 bases em todo o mundo e mais de 150 armas nucleares instaladas na Europa. O presidente Joe Biden e seu governo revitalizaram com sucesso o exército europeu sob seu controle por meio da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), alinhando efetivamente os interesses das forças americanas e europeias no continente. A guerra na Ucrânia mostrou que as forças armadas russas, apesar de seus avanços tecnológicos e capacidades de combate atualizados, não podem se equiparar ao exército americano-europeu da OTAN na Europa sem armas nucleares.As hábeis manobras de Washington ressuscitaram a OTAN do que o presidente francês Macron descreveu como “morte cerebral” há quatro anos e reuniu a maioria dos países europeus em torno de sua causa. Contudo, a aliança militar se expandiu para 31 membros, e a Suécia logo se juntará para perfazer 32. Isso pode acontecer, em parte, graças ao fornecimento pela Turquia de aeronaves F-16 avançadas e peças de reposição para sua frota aérea, que os EUA planejam fornecer a Ancara. Esse acordo está condicionado ao cumprimento da promessa do presidente Biden de atender às demandas da Turquia para a modernização de sua força aérea em troca do apoio turco à adesão à OTAN.

Quanto à possível adesão da Ucrânia à OTAN, essa medida tem mais significado simbólico do que benefícios reais para os Estados Unidos. Na verdade, é do interesse dos Estados Unidos que a Ucrânia permaneça eternamente envolvida em conflitos ou instabilidade, drenando efetivamente a Rússia e a Europa e enfraquecendo suas economias. Esse resultado garante que os Estados Unidos mantenham sua posição como a potência dominante em ambos os continentes, com as nações europeias vendo-os como um parceiro indispensável, embora seja um mal necessário.

Consequentemente, a continuação da guerra na frente europeia permite que os Estados Unidos se concentrem em seu próximo objetivo: combater a China, seu mais importante e formidável desafiante pela liderança global. A China é o principal parceiro dos países asiáticos e a força motriz por trás do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, que compete com o Banco Mundial, dominado pelo Ocidente. A China também está expandindo sua influência por meio de organizações como a Organização de Cooperação de Xangai, que inclui o Brasil, a Rússia, a Índia, a África do Sul e o Irã, com muitos países ansiosos para participar. Além disso, as capacidades avançadas de comunicação, transporte e recursos humanos da China são incomparáveis com as de qualquer outra nação. Ela lidera uma aliança que inclui mais de 40% da população mundial e forma um bloco econômico que não depende do domínio do dólar ou dos mercados ocidentais. Pequim possui armas avançadas que lhe dariam a vitória em uma guerra ou lhe permitiriam infligir golpes pesados em seus inimigos, incluindo os Estados Unidos, se atacados. Mas os Estados Unidos só podem representar uma ameaça viável para Pequim se a China mantiver sua força econômica, unidade, superávit econômico e alianças fortes. Portanto, os Estados Unidos estão tentando enredar a China em várias frentes, incluindo estratégias externas, internas e econômicas. A questão de Taiwan desempenha um papel fundamental para que os Estados Unidos mantenham as tensões vivas. Embora não reconheçam oficialmente a independência de Taiwan, os EUA fornecem ajuda militar e declaram sua intenção de defender a ilha e o direito de navegação nas águas sino-taiwanesas, ao mesmo tempo em que a reconhecem como parte da China. Internamente, os Estados Unidos têm uma experiência considerável em mudanças de regime. No entanto, seu atual arsenal de ferramentas contra uma China resistente precisa ser revisado, pois as tentativas anteriores fracassaram. Como resultado, o único plano viável que resta aos EUA é exaurir a economia chinesa por meio de uma corrida armamentista, semelhante ao que aconteceu com a União Soviética após a Segunda Guerra Mundial, que levou ao empobrecimento de Moscou e ao abandono de vários países que faziam parte de sua esfera de influência. Entretanto, a China não tem países para abandonar, como Moscou fez no final da Guerra Fria, e ainda não se envolveu na colonização de continentes como o Ocidente. Pelo contrário, a China mantém um controle firme sobre Taiwan, que as Nações Unidas e mais de 100 outros países, incluindo os Estados Unidos, consideram parte integrante da China – mesmo que o comportamento inconsistente desse país provoque deliberadamente Pequim. A mobilização de países leais aos Estados Unidos para se prepararem para a guerra contra a China continua improvável, apesar dos apelos da OTAN para a expansão no Japão e nas Filipinas para fortalecer sua presença no Mar do Sul da China. A OTAN – um instrumento agressivo dos EUA para a guerra em vez de para a defesa, manipulado como os EUA consideram adequado, mesmo ao custo de alienar os parceiros europeus – pode fazer muito pouco. De fato, muitos líderes europeus relutam em parecer agressivos e hostis em relação a um de seus parceiros comerciais mais importantes, a China. O principal objetivo dos Estados Unidos é, portanto, garantir que a China não apoie a Rússia na Ucrânia, pois tal ação atrapalharia os planos de Washington e daria ao Kremlin uma clara vantagem. Os membros da OTAN já não têm dinheiro, munição, táticas ofensivas e capacidade para sustentar uma guerra por procuração prolongada. Na próxima fase, os Estados Unidos esperariam forçar a China a entrar em uma corrida armamentista, preparando-se para a possibilidade de uma guerra iminente a fim de aumentar os gastos com defesa. Essa abordagem já foi testada, resultando em um aumento notável nos gastos militares chineses, que devem aumentar 7,1%, chegando a US$ 225 bilhões (1,55 trilhão de yuans) até 2023. Embora isso faça da China o segundo maior gastador de defesa do mundo, depois dos Estados Unidos, o valor permanecerá administrável devido à forte economia e ao desenvolvimento financeiro da China. A presença crescente da OTAN na Ásia, longe do Atlântico Norte, como o próprio nome sugere, e as novas bases militares dos EUA que estão sendo construídas ao redor da China não intimidarão as pacientes autoridades chinesas. Consequentemente, as chances de os Estados Unidos iniciarem uma guerra contra a China nos próximos cinco anos são pequenas, apesar de o Pentágono ter formulado planos de invasão para a segunda nação mais populosa e economicamente poderosa do mundo. Embora esses planos sejam elaborados pelos militares dos EUA, eles não se traduzem necessariamente em ações práticas, viáveis ou realistas. Assim, o aumento da retórica americana apenas perpetua uma ameaça altamente percebida e reforça o papel autoproclamado de Washington como árbitro do destino global. Busca estabelecer que somente os Estados Unidos, e não a Rússia ou qualquer outro país, têm a autoridade e a hegemonia para travar guerras, e que qualquer um que apoie a Rússia se junta à categoria de inimigos que desafiam o domínio americano. Em conclusão, a estratégia dos Estados Unidos em relação à China é de intimidação, retórica inflamada, distração e desgaste. Apesar de sua distância geográfica de 11 mil quilômetros dos Estados Unidos, a China deve encarar as ameaças americanas com calma, mas com ponderação, e se preparar para o pior cenário possível, caso os Estados Unidos se desviem de uma política racional e lógica e mergulhem o mundo em uma era devastadora de guerras que se estendam por vários continentes.

