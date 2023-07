Les renforts militaires des USA en direction de l’Iran sont-ils le prélude à une guerre?

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

Les États-Unis ont envoyé deux navires de guerre amphibies et des milliers de marines au Moyen-Orient dans le cadre d’une démonstration significative de leur puissance militaire qui alimente des spéculations et fait froncer les sourcils. Le communiqué officiel du Pentagone justifie ces renforts par la nécessité « d’assurer la liberté de navigation, de dissuader l’Iran, de renforcer la sécurité régionale et d’accroître la présence et la capacité des USA à la lumière de la menace iranienne persistante et de la coordination avec les partenaires ». Le Pentagone a également citéla menace iranienne continuelle comme raison de ce renforcement, ce qui témoigne de la gravité de la situation. En outre, les médias britanniques ont alimenté les spéculations selon lesquelles la US Navy se prépare activement à une éventuelle guerre contre l’Iran dans la région. Malgré ces rumeurs, la possibilité d’un conflit imminent est faible, car les États-Unis sont déjà fortement impliqués dans d’autres guerres importantes, notamment la guerre en Ukraine et les préparatifs en vue d’une future confrontation avec la Chine.

Le Pentagone affirme que « la raison de l’envoi de renforts aux trois destroyers actuellement au Moyen-Orient (USS Paul Hamilton, USS Thomas Hudner et USS McFall) est due à l’activité hostile de l’Iran qui menace la navigation et la sécurité. L’Iran a tenté de s’emparer de 20 navires depuis 2021, a tiré sur le pétrolier commercial Richard Voyager alors qu’il tentait de le saisir au large des côtes d’Oman, et s’est emparé de deux pétroliers en une semaine ».

Cette démonstration de force militaire intervient exactement deux ans après que les États-Unis ont réduit leur présence militaire au Moyen-Orient à la suite de leur retrait d’Afghanistan en 2021. En fait, le déploiement militaire américain en cours est une tentative de répondre aux préoccupations antérieures des alliés régionaux qui se sentaient vulnérables alors qu’ils voyaient les États-Unis retirer leur efficacité militaire du Moyen-Orient et rallier les alliés occidentaux à la guerre contre la Russie. Pour combler ce vide de longue date et réaffirmer leur engagement, les États-Unis voudraient faire croire aux États du Golfe qu’ils envoient des forces supplémentaires dans la région pour rassurer leurs alliés que les USA tiennent à leur sécurité. Mais l’histoire n’est peut-être pas aussi simple qu’il n’y paraît.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...