Par Elijah J. MagnierTraduction : Daniel G. Le conflit actuel entre les États-Unis et la Russie en Ukraine a provoqué des ondes de choc géopolitiques dans le monde entier. L’escalade de la guerre a involontairement poussé la Chine dans les bras de la Russie, forgeant une alliance inattendue qui pourrait avoir de profondes répercussions sur l’équilibre des pouvoirs à l’échelle mondiale. La détermination de l’administration américaine à paralyser l’économie russe par un maximum de sanctions et à l’isoler des marchés mondiaux semblait claire. Toutefois, plus le conflit se prolongeait, plus les efforts de Washington se sont heurtés à des difficultés inattendues, notamment en raison du soutien économique et militaire de la Russie provenant de sources inattendues, dont certains alliés traditionnels des États-Unis comme l’Afrique du Sud, le Brésil et l’Inde. Avec l’Iran, ces pays font partie de l’Organisation économique de Shanghai, dont l’influence s’est accrue en raison des sanctions unilatérales et illégales imposées par l’Occident à certains de ses États membres.

Bien que la Chine n’ait pas ouvertement déclaré son intérêt stratégique dans la poursuite du conflit, son intérêt dans la guerre en cours est devenu apparent. Pendant des années, les États-Unis ont considéré la Chine comme un concurrent stratégique, et leurs relations commerciales complexes ont souvent été accompagnées de tensions fluctuantes. Cependant, la guerre contre la Russie à travers l’Ukraine a renforcé l’hostilité américaine à l’égard de la Chine, car ils craignent qu’une alliance cohésive entre Moscou et Pékin ne devienne un défi sans précédent pour les intérêts et l’hégémonie des États-Unis.

L’impact initial des lourdes sanctions américaines contre la Russie, soit plus de 6 500 sanctions touchant la plupart des secteurs, n’a pas atteint le résultat escompté. La Russie avait pris des mesures proactives avant la guerre, en forgeant des alliances avec des pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, ainsi qu’une coopération financière et énergétique. Ces mesures ont atténué la sévérité des sanctions, les rendant moins efficaces pour briser la détermination de la Russie.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...