Schweden und Dänemark werden von der Hisbollah bedroht, die vor Vergeltungsmaßnahmen für die Koranverbrennung warnt.

Von Elijah J. Magnier:

In einem beispiellosen Schritt, der an Aktionen in den späten achtziger Jahren erinnert, hat Sayyed Hassan Nasrallah, der Generalsekretär der Hisbollah, eine ernste Warnung an Schweden und Dänemark ausgesprochen. Nasrallah zog Parallelen zu historischen Ereignissen wie der Entführung ausländischer Geiseln im Libanon und Ayatollah Khomeinis “Hokm”, in dem er zum Tod des Schriftstellers Salman Rushdie aufrief, und richtete seine Botschaft an das Treffen der “Organisation für Islamische Zusammenarbeit”. Er forderte die islamischen Nationen auf, die Verantwortung zu übernehmen und die beiden europäischen Länder für die Verbrennung des Heiligen Korans – eine für Muslime heilige Handlung – zu bestrafen, oder “mutige junge Männer werden ihr Leben opfern, um die Aggressoren zu bestrafen”.

Die bedrohliche Art der Warnung wirft die Frage auf, ob die Hisbollah im Libanon, gegen Schweden und Dänemark oder in Europa Vergeltung üben wird. Diese beängstigende Aussicht weckt Erinnerungen an die Fatwa von Ayatollah Khomeini gegen Salman Rushdie, die zur Abschreckung künftiger Straftaten erlassen wurde. Trotz der Empörung von Milliarden von Muslimen weltweit haben sich Schweden und Dänemark über die Gefühle der muslimischen Bevölkerung hinweggesetzt, indem sie die Koranverbrennung als eine Angelegenheit der freien Meinungsäußerung und nicht der Achtung religiöser Heiligtümer behandelten. Dieser Akt der Missachtung steht im Widerspruch zu den islamischen Lehren, nach denen solche Beleidigungen mit dem Tod bestraft werden, wenn sie in muslimischen Ländern begangen werden.

In seiner Predigt am zehnten Muharram erklärte Sayyed Nasrallah, der über 150.000 Männer anführt, dass “die eifrige und mutige muslimische Jugend auf der ganzen Welt es auf sich nehmen wird, diejenigen zu bestrafen, die den Koran entweihen oder verbrennen”. Er betonte, dass die islamischen Länder dringend ihre Verantwortung wahrnehmen und die Offensive gegen den Islam beenden müssten. Die aufrührerischen Äußerungen kamen, nachdem Schweden und Dänemark ihren Bürgern erlaubt hatten, den Heiligen Koran zu verbrennen, was in den islamischen Ländern Empörung auslöste und sogar die Aufmerksamkeit und den Unmut der Europäischen Gemeinschaft mit Sitz in Brüssel, Belgien, auf sich zog. Trotz diplomatischer Proteste und der Ausweisung der betreffenden Botschafter durch den Irak haben die schwedische und die dänische Regierung keine Bereitschaft gezeigt, ihre Haltung zu ändern.

Die Schwere von Nasrallahs Appell liegt in seiner jahrzehntelangen Glaubwürdigkeit bei der Umsetzung von Drohungen, insbesondere von solchen, die sich gegen Israel richten. Der Hisbollah-Führer erklärte selbstbewusst, die Welt werde “Zeuge des Mutes, des Eifers und der Entschlossenheit dieser jungen Menschen, die bereit sind, ihren Propheten, ihr heiliges Buch und den Koran mit ihrem Leben zu verteidigen”.

Seine Äußerungen ließen jedoch viel Raum für Spekulationen, da Nasrallah nicht näher darauf einging, welche konkreten Aktionen oder praktischen Schritte die Hisbollah zu unternehmen gedenkt. Diese Zweideutigkeit lässt befürchten, dass die Situation zu einer gewaltsamen Konfrontation eskalieren könnte, wenn die Organisation die Reaktionen der islamischen Länder für unzureichend hält.

Nasrallah zieht Parallelen zum libanesischen Bürgerkrieg und erinnert mit seiner Warnung an die 1980er Jahre, als mehrere mit den iranischen Revolutionsgarden verbundene dschihadistische Organisationen auftauchten und Geiseln verschiedener Nationalitäten nahmen, was den Libanon für die internationale Gemeinschaft zu einem gefährlichen Gebiet machte.

Der Zeitpunkt der Reaktion der Hisbollah bleibt ungewiss. Es ist unklar, ob Nasrallahs Drohung an eine bestimmte Frist gebunden ist oder eine offene Einladung darstellt, die vom Erfolg der Aktionen der Organisation gegen die Koranverbrennung abhängt. Die islamischen Länder, die diese Woche zusammenkommen, müssen möglicherweise entschiedenere Maßnahmen ergreifen, um ihre Reaktion über verbale Anprangerungen und Verurteilungen hinaus zu begrenzen. Dennoch bleibt Nasrallah bei seiner Entscheidung und ist bereit, sie ohne Einhaltung eines bestimmten Zeitplans umzusetzen. Dies wiederum wird zweifellos die Sicherheitsvorkehrungen sowohl für Schweden als auch für Dänemark erhöhen, da sie mit potenziellen Bedrohungen für ihre Staatsangehörigen und Interessen im In- und Ausland konfrontiert sind, einschließlich der Möglichkeit, dass die “Hisbollah” einige ihrer Einrichtungen oder Vertreter ins Visier nimmt.

Seit den 1990er Jahren ist kein Fall bekannt, in dem ein prominenter iranischer Beamter den westlichen Ländern ein Ultimatum gestellt und mit einem Angriff auf ihre Interessen oder Bürger gedroht hätte. Die westlichen Länder nehmen Drohungen als Vorsichtsmaßnahme ernst, um unerwünschte Zwischenfälle zu vermeiden. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob Nasrallahs Warnung wahr wird oder durch die Entscheidung des achtzehnten Treffens der “Organisation für Islamische Zusammenarbeit” abgewendet werden kann. Die Beschlüsse dieses Gipfels können darüber entscheiden, ob die Zündschnur für mögliche Feindseligkeiten entschärft wird oder ob die Hisbollah sie als ausreichende oder unzureichende Maßnahmen gegen Schweden und Finnland ansieht. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Situation mit angehaltenem Atem und wartet auf den Ausgang dieses prekären Pattes.

