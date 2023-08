Geschreven door – y Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.



In de nasleep van de oorlog tussen de VS en Rusland wijzen de gebeurtenissen op het Afrikaanse continent op een belangrijke reactie tegen de imperialistische controle vanwege de bredere impact van de oorlog op het mondiale geopolitieke landschap.



De oorlog tussen het Westen en Rusland op Oekraïens grondgebied is aan de gang en de uitkomst moet nog worden afgewacht. De gevolgen zijn echter op verschillende fronten voelbaar. De belangrijkste daarvan is de aanzienlijke economische tol die het heeft geëist van het Europese continent, waarvan de leiders ervoor kozen om een oorlog aan te gaan zonder enig concreet voordeel.



Een opmerkelijk gevolg van het conflict is de opkomst van een rebellie tegen de langdurige unilaterale Amerikaanse overheersing van de wereld. Deze reactie zou geen wortel hebben geschoten als de Russische president Vladimir Poetin de uitdaging niet was aangegaan en niet actief was betrokken bij het conflict dat Washington zorgvuldig voor Moskou had voorbereid.



Een essentieel resultaat van deze verschuiving is dat Afrikaanse landen zich openlijk verzetten tegen de westerse dominantie. Deze landen hebben hun stem verheven tegen de decennialange uitbuiting, uitputting van grondstoffen, schrijnende armoede en welig tierende corruptie die de imperialistische machten hebben veroorzaakt. Het uitgestrekte Afrikaanse continent, met een bevolking van meer dan een miljard tweehonderd miljoen mensen, bezit aanzienlijke natuurlijke grondstoffen, waaronder 40 procent van de goudreserves in de wereld, 30 procent van verschillende mineralen, 90 procent van platina en chroom, 12 procent van de olie en 8 procent van het aardgas.



De regio heeft aanzienlijke politieke veranderingen ondergaan als reactie op de wereldwijde onrust. Door militaire staatsgrepen in de Afrikaanse Sahel-regio, namelijk in Guinee (2021), Mali (2021) en Burkina Faso (2022), zijn militaire officieren met een arme en middenklasse achtergrond aan de macht gekomen. Als gevolg hiervan hebben deze nieuw gevormde regeringen aangekondigd dat ze hun eigen unie willen creëren, los van de unie die in 1960 werd gevormd.



Frankrijk, dat een belangrijke aanwezigheid in Afrika had, werd na deze militaire coups uit de meeste landen verbannen. Alleen in Niger, dat 20-30 procent van de Franse uraniumbehoefte levert, en Tsjaad, waar Frankrijk militaire bases heeft, is Frankrijk nog militair aanwezig.



Afgelopen april zette Tsjaad de Duitse ambassadeur, Jean-Christian Gordon Crick, het land uit omdat hij kritiek had geuit op het staatshoofd, generaal

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...