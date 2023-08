Di Elijah J. Magnier:

All’indomani della guerra tra Stati Uniti e Russia, gli eventi in corso nel continente africano segnalano una significativa ribellione contro il controllo imperialista a causa del più ampio impatto della guerra sul panorama geopolitico globale.

La guerra tra Occidente e Russia sul suolo ucraino è in corso e il suo esito è ancora da vedere. Tuttavia, i suoi effetti si fanno sentire su diversi fronti. Primo fra tutti è il significativo tributo economico che ha avuto sul continente europeo, i cui leader hanno scelto di impegnarsi in una guerra priva di benefici tangibili.

Una conseguenza notevole del conflitto è stata l’emergere di una ribellione contro il dominio unilaterale americano di lunga data sul mondo. Questa ribellione non avrebbe attecchito se non fosse stato per l’audace accettazione della sfida da parte del Presidente russo Vladimir Putin e per il suo coinvolgimento attivo nel conflitto che Washington aveva meticolosamente preparato per Mosca.

Un risultato essenziale di questo cambiamento è stata la sfida pubblica dei Paesi africani contro il dominio occidentale. Queste nazioni hanno alzato la voce contro i decenni di sfruttamento, l’esaurimento delle risorse, l’abietta povertà e la corruzione dilagante lasciati dalle potenze imperialiste. Il vasto continente africano, con una popolazione di oltre un miliardo e duecento milioni di persone, possiede notevoli risorse naturali, tra cui il 40% delle riserve mondiali di oro, il 30% di vari minerali, il 90% di platino e cromo, il 12% di petrolio e l’8% di gas naturale.

La regione ha subito notevoli cambiamenti politici in risposta alle turbolenze globali. I colpi di Stato militari nella regione africana del Sahel, in particolare in Guinea (2021), Mali (2021) e Burkina Faso (2022), hanno visto l’ascesa al potere di ufficiali militari provenienti da ambienti poveri e della classe media. Di conseguenza, questi nuovi governi hanno annunciato l’intenzione di creare una propria unione, distinta da quella del 1960.

La Francia, che aveva una presenza significativa in Africa, è stata espulsa dalla maggior parte dei Paesi in seguito a questi colpi di Stato militari. Solo il Niger, che fornisce il 20-30% del fabbisogno francese di uranio, e il Ciad, dove la Francia ha delle basi militari, hanno mantenuto una presenza militare francese.

Lo scorso aprile, il Ciad ha espulso l’ambasciatore tedesco, Jean-Christian Gordon Crick, perché aveva criticato il capo di Stato, il generale Mohamed Deby, figlio del…

