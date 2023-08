Von Elijah J. Magnier:

Nach dem amerikanisch-russischen Krieg deuten die Ereignisse auf dem afrikanischen Kontinent auf eine bedeutende Rebellion gegen die imperialistische Kontrolle hin, da der Krieg weitreichende Auswirkungen auf die globale geopolitische Landschaft hat.

Der Krieg zwischen dem Westen und Russland auf ukrainischem Boden dauert an, und sein Ausgang ist noch nicht abzusehen. Seine Auswirkungen sind jedoch an mehreren Fronten zu spüren. An erster Stelle steht dabei der erhebliche wirtschaftliche Schaden für den europäischen Kontinent, dessen Führer sich für einen Krieg ohne greifbaren Nutzen entschieden haben.

Eine bemerkenswerte Folge des Konflikts war das Aufkommen einer Rebellion gegen die seit langem bestehende einseitige Vorherrschaft der USA in der Welt. Diese Rebellion hätte keine Wurzeln geschlagen, wenn der russische Präsident Wladimir Putin die Herausforderung nicht mutig angenommen und sich aktiv in den Konflikt eingemischt hätte, den Washington für Moskau akribisch vorbereitet hatte.

Ein wesentliches Ergebnis dieses Wandels war der öffentliche Widerstand afrikanischer Länder gegen die westliche Dominanz. Diese Nationen haben ihre Stimme gegen die jahrzehntelange Ausbeutung, die Ausbeutung der Ressourcen, die bittere Armut und die zügellose Korruption erhoben, die die imperialistischen Mächte hinterlassen haben. Der riesige afrikanische Kontinent mit einer Bevölkerung von über einer Milliarde zweihundert Millionen Menschen verfügt über beträchtliche natürliche Ressourcen, darunter 40 Prozent der weltweiten Goldreserven, 30 Prozent der verschiedenen Mineralien, 90 Prozent des Platins und Chroms, 12 Prozent des Erdöls und 8 Prozent des Erdgases.

Als Reaktion auf die weltweiten Turbulenzen hat die Region einen bedeutenden politischen Wandel erlebt. Militärputsche in der afrikanischen Sahelzone, namentlich in Guinea (2021), Mali (2021) und Burkina Faso (2022), haben dazu geführt, dass Militäroffiziere aus armen und bürgerlichen Verhältnissen an die Macht kamen. Infolgedessen haben diese neu gebildeten Regierungen ihre Absicht angekündigt, eine eigene Union zu gründen, die sich von der 1960 geschlossenen Union unterscheidet.

Frankreich, das eine bedeutende Präsenz in Afrika hatte, wurde nach diesen Militärputschen aus den meisten Ländern vertrieben. Lediglich in Niger, das 20-30 % des französischen Uranbedarfs deckt, und im Tschad, wo Frankreich Militärbasen unterhält, ist die französische Militärpräsenz geblieben.

Im vergangenen April wies der Tschad den deutschen Botschafter, Jean-Christian Gordon Crick, aus, weil er den Staatschef, General Mohamed Deby, den Sohn…

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...