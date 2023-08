Afrikas Landschaft im Wandel: Chinesisch-westlicher Wettbewerb und gegensätzliche Modelle.

Subscribe to get access

Chinas wirtschaftliche Aktivitäten in Afrika florieren, und rund 10.000 chinesische Unternehmen sind international tätig. McKinsey & Company prognostiziert, dass Chinas Einnahmen bis zum Jahr 2025 die schwindelerregende Summe von 440 Milliarden Dollar erreichen werden, vor allem aufgrund von Unternehmungen in Südafrika, Äthiopien, Côte d’Ivoire, Mali, Nigeria, Kenia, Angola, Ägypten, Niger, Sierra Leone und anderen Ländern. Der Unterschied zwischen Chinas Ansatz und dem Europas ist frappierend. Chinas sorgfältige, von politischer Einmischung und Diktaten freie Projektdurchführung steht im Gegensatz zu Europas kurzfristiger, wertorientierter Politik, die die Entwicklung der Infrastruktur oft vernachlässigt. Die europäischen Mächte haben in der Vergangenheit die lebenswichtigen Ressourcen Afrikas ausgebeutet und dabei nur minimale Beiträge zum Wachstum des Kontinents geleistet. Während Europa unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung militärische Anstrengungen unternimmt, konzentriert sich China unbeirrt auf den wirtschaftlichen Aufschwung.

In einer Zeit, in der sich die geopolitische Dynamik verschiebt, steht Afrika im Mittelpunkt eines neuen Wettbewerbs um Einfluss. Chinas proaktive, entwicklungsorientierte Haltung formt den Kontinent neu und lässt den Westen mit einer veränderten Landschaft konfrontiert. Die Folgen sind klar: Der Westen muss sich an die sich entwickelnde wirtschaftliche Machtdynamik anpassen und sich dabei von der Vision leiten lassen, in die Entwicklung Afrikas zu investieren und seine vernachlässigte Infrastruktur wieder aufzubauen. In dem Maße, in dem sich Chinas Präsenz verfestigt, ist das Schicksal Afrikas mit den sich verändernden Gezeiten des globalen Einflusses verflochten und läutet ein neues Kapitel für den Kontinent und seine strategischen Partnerschaften ein. Inmitten dieser sich entwickelnden Dynamik hat China in Afrika fest Fuß gefasst und ist zu einem unersetzlichen Akteur geworden. Infolgedessen ist der Westen gezwungen, sich mit dem Aufstieg dieser Wirtschaftsmächte zu arrangieren und im Gegenzug für Investitionen zur Wiederbelebung der lange vernachlässigten Infrastruktur Afrikas um die Herzen und Köpfe der Menschen zu werben. Diese neue Realität ist eingetreten, während der Westen weiterhin mit den Konflikten im Nahen Osten und der jüngsten Konfrontation mit Russland in der Ukraine beschäftigt ist, was ungewollt die Aufmerksamkeit von der wachsenden Konkurrenz in Afrika ablenkt.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat China mehrere afrikanische Projekte in verschiedenen Bereichen wie Infrastruktur, Energie, Telekommunikation, Landwirtschaft, Bildung und Gesundheit in Angriff genommen. Diese Projekte zielen darauf ab, die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, die diplomatischen Beziehungen zu stärken und den Zugang zu wichtigen Ressourcen zu sichern. Im Folgenden werden einige bemerkenswerte chinesische Projekte in Afrika aus den letzten zwanzig Jahren vorgestellt:

1. Entwicklung der Infrastruktur: China war ein wichtiger Akteur beim Bau wichtiger Infrastrukturen in Afrika, darunter Straßen, Eisenbahnen, Brücken, Häfen und Flughäfen. Die Addis Abeba-Dschibuti-Eisenbahn in Äthiopien, die Mombasa-Nairobi Normalspurbahn in Kenia und die Abuja-Kaduna-Eisenbahn in Nigeria sind beispielsweise wichtige von China finanzierte und gebaute Eisenbahnprojekte.

2. Energieprojekte: China hat in großem Umfang in afrikanische Energieprojekte investiert, insbesondere in die Entwicklung von Kraftwerken und erneuerbaren Energiequellen. Zu den bemerkenswerten Projekten gehören Staudämme, Solarkraftwerke und Windparks. Der Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) und verschiedene Solarenergieprojekte in Marokko und Ägypten sind Beispiele für Chinas Engagement im Energiesektor.

3. Telekommunikation: Chinesische Unternehmen haben beim Aufbau der Telekommunikationsinfrastruktur in ganz Afrika eine Rolle gespielt. Huawei, ein chinesischer Technologieriese, war am Aufbau und der Modernisierung von Kommunikationsnetzen in mehreren afrikanischen Ländern beteiligt.

4. Gewinnung natürlicher Ressourcen: Die Nachfrage Chinas nach natürlichen Ressourcen hat zu Investitionen in afrikanische Bergbau- und Förderprojekte geführt. Diese Projekte umfassen eine Reihe von Mineralien und Ressourcen, darunter Öl, Gas, Kupfer und Eisenerz. Chinesische Unternehmen haben sich an der Ölexploration im Sudan und in Angola beteiligt.

5. Landwirtschaft und Ernährungssicherheit: China hat landwirtschaftliche Initiativen in Afrika unterstützt, um die Ernährungssicherheit zu verbessern und nachhaltige Anbaumethoden zu fördern. Dazu gehören Projekte in den Bereichen Bewässerung, Pflanzenbau und landwirtschaftlicher Technologietransfer.

6. Bildung und Ausbildung: China hat Stipendien und Ausbildungsmöglichkeiten für afrikanische Studenten und Fachkräfte bereitgestellt. Viele afrikanische Studenten wurden in China ausgebildet und trugen so zum Wissensaustausch und zur Entwicklung des Humankapitals bei.

7. Gesundheitswesen: China hat sich an Gesundheitsprojekten beteiligt, einschließlich des Baus von Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen und der Bereitstellung von medizinischer Ausrüstung und Fachwissen. Dies war besonders wichtig während globaler Gesundheitskrisen wie dem Ebola-Ausbruch.

8. Handel und Wirtschaftszonen: China hat in einigen afrikanischen Ländern Sonderwirtschaftszonen und Industrieparks eingerichtet, um Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu fördern. Ziel dieser Zonen ist es, ausländische Investitionen anzuziehen und den Technologietransfer zu erleichtern.

9. Kulturelle und zwischenmenschliche Begegnungen: China hat den Kultur- und Bildungsaustausch durch Initiativen wie die Konfuzius-Institute gefördert, die chinesische Sprach- und Kulturprogramme an afrikanischen Universitäten anbieten.

10. Schuldenerlass und Diplomatie: China hat sich in Afrika im Bereich des Schuldenerlasses und der Diplomatie engagiert und Darlehen, Zuschüsse und Hilfe angeboten, um die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und die diplomatischen Beziehungen zu stärken.

Dabei ist zu beachten, dass der Umfang und die Auswirkungen dieser Projekte von einem afrikanischen Land zum anderen variieren. Während chinesische Investitionen in einigen Fällen zur Entwicklung der Infrastruktur und zum Wirtschaftswachstum beigetragen haben, haben sie in anderen Fällen Bedenken hinsichtlich der Schuldentragfähigkeit, der Umweltauswirkungen und der Arbeitspraktiken aufgeworfen. Die Art und der Erfolg dieser Projekte hängen von einem komplexen Zusammenspiel wirtschaftlicher, politischer und sozialer Faktoren ab. Während der Westen mit den Herausforderungen zu kämpfen hat, verändert Chinas stetiger Fortschritt auf dem afrikanischen Kontinent die Sichtweise. Die Anziehungskraft des chinesischen Ansatzes, der auf wirtschaftlicher Zusammenarbeit und nicht auf Aufzwingen beruht, hat beträchtliche Unterstützung gefunden. Der senegalesische Ex-Präsident Abdullah Wade brachte diesen Kontrast treffend auf den Punkt, indem er feststellte, dass es fünf Jahre dauern kann, um ein Abkommen mit der Weltbank auszuhandeln, während China dasselbe in drei Monaten tun kann. China hat einige afrikanische Schulden gestrichen oder neu verhandelt, um guten Willen zu zeigen, Partnerschaften zu stärken, die finanzielle Belastung der afrikanischen Staaten zu verringern, die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und die diplomatischen Beziehungen zu verbessern. Hier sind einige Beispiele für den chinesischen Schuldenerlass in Afrika:

1. Sambia: Im Oktober 2020 gab China bekannt, dass es sich bereit erklärt hat, die Zins- und Tilgungszahlungen für bestimmte von Sambia geschuldete Kredite zu stunden. Diese Entscheidung wurde getroffen, um Sambia bei der Bewältigung seiner Schuldenmisere zu helfen, die durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie noch verschärft wurde.

2. Seychellen: China erließ den Seychellen im Januar 2018 einen erheblichen Teil ihrer Schulden. Dieser Schritt war Teil eines umfassenderen Schuldenabbauplans, um die Haushaltsprobleme der Seychellen zu lindern.

3. Tansania: China hat Tansania im Jahr 2013 einen Teil seiner Schulden erlassen, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu fördern und die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu stärken.

4. Demokratische Republik Kongo (DRC): Im Jahr 2010 erließ China der Demokratischen Republik Kongo im Rahmen eines bilateralen Abkommens einen Teil ihrer Schulden. Der Schuldenerlass sollte der Demokratischen Republik Kongo helfen, ihre Schuldenlast zu bewältigen und die wirtschaftliche Stabilität zu fördern.

5. Angola: China hat mit Angola, einem der afrikanischen Länder mit erheblichen chinesischen Krediten, Gespräche über eine Umschuldung aufgenommen. Diese Gespräche reichen zwar nicht aus, um die Schulden ganz zu erlassen, zielen aber darauf ab, den Rückzahlungsdruck in Angola zu verringern.

Ein Schuldenerlass oder eine Umschuldung ist an bestimmte Bedingungen oder Vereinbarungen im Zusammenhang mit der künftigen wirtschaftlichen Zusammenarbeit geknüpft, z. B. verstärkter Handel, Investitionen oder Beteiligung an von China finanzierten Projekten. Sie werden in der Regel von Fall zu Fall ausgehandelt, und die Bedingungen können variieren. Trotz dieser Schuldenerleichterungen wurden jedoch Bedenken hinsichtlich der allgemeinen Schuldentragfähigkeit afrikanischer Länder mit umfangreichen chinesischen Krediten geäußert. Einige Kritiker argumentieren, dass ein Schuldenerlass zwar eine vorübergehende Erleichterung bringen kann, aber die zugrunde liegenden Probleme des Schuldenmanagements und der Transparenz angegangen werden müssen. Chinas Aufstieg in Afrika ist auch anderen globalen Akteuren nicht verborgen geblieben. Die Türkei im Jahr 2008 und die Vereinigten Staaten unter der Regierung von Präsident Barack Obama im Jahr 2014 begannen ihr Engagement in Afrika, um an den aufkeimenden Chancen teilzuhaben. Auch Russland hat sich in den Kampf eingeschaltet und zwei Gipfeltreffen abgehalten, um sein einzigartiges Interesse an den strategischen Ressourcen Afrikas zu unterstreichen, zu denen lebenswichtige Rohstoffe wie Öl, Gas und Mineralien gehören.

Die einst verlockenden Besuche europäischer Staats- und Regierungschefs und Außenminister in Afrika haben heute weniger Einfluss auf die Entwicklung des Kontinents. Das europäische Narrativ, das von kurzsichtigen Interessen, “Werten” und “Menschenrechtsbedingungen” geprägt ist, hat sich schwer getan, die afrikanischen Nationen für seine Vision zu gewinnen. Europas Geschichte der Ressourcenextraktion ohne entsprechende Investitionen in die Entwicklung untergräbt seinen Einfluss weiter. Chinas Ansatz des nachhaltigen Wirtschaftswachstums und der Partnerschaft entspricht dagegen den afrikanischen Bestrebungen.

Der anhaltende Konflikt in der Ukraine war ein Wendepunkt, der die globale Machtdynamik neu ausbalanciert und aufstrebenden Akteuren die Möglichkeit bietet, die westliche Dominanz herauszufordern. Angesichts der enormen Ressourcen, die in Afrika auf dem Spiel stehen, ist es nicht verwunderlich, dass das Land zu einem Schlachtfeld um Einfluss geworden ist, auf dem konkurrierende Mächte darum wetteifern, sich als Wohltäter des Kontinents zu positionieren. Afrika begrüßt den Wettbewerb zwischen den Supermächten der Welt und anderen Nationen, die bereit sind, eine gesunde Beziehung zum Kontinent aufzubauen, die nicht von einem Diktat abhängig ist.