Il paesaggio africano in evoluzione: Concorrenza sino-occidentale e modelli contrastanti.

Di Elijah J. Magnier:

La corsa geopolitica per l’influenza in Africa sta accelerando, mentre potenze globali come gli Stati Uniti e la Russia intensificano i loro sforzi per creare legami distintivi con il continente. Le Nazioni Unite prevedono che la popolazione africana raddoppierà a 1,1 miliardi entro il 2050, sotto la spinta di una rapida urbanizzazione, superando infine i due miliardi di persone. Come ha confermato il Fondo Monetario Internazionale, questa crescita posiziona l’Africa come il secondo continente a più rapida crescita al mondo. Questa traiettoria segna la fine della “prima contesa” per le risorse africane in cinque secoli. Preannuncia l’emergere di una “seconda corsa”, guidata dai mercati in espansione, dalle abbondanti risorse naturali, dal capitale umano e dai collegamenti marittimi strategici con altri continenti.

La Cina ha puntato sull’Africa, lanciando una serie di progetti ambiziosi e di infrastrutture per collegare le nazioni del continente e sfidare le controparti occidentali per la supremazia. Le storiche potenze coloniali europee, che un tempo detenevano il dominio sulle terre africane, sono ora alle prese con un’influenza ridotta, affrontando il contraccolpo di alcune nazioni africane e perdendo la loro posizione in altre. La Francia, ad esempio, ha dovuto affrontare l’espulsione da due Paesi, il Mali e il Burkina Faso, e un crescente sentimento populista contro la sua presenza nella regione, soprattutto in Niger.

L’impegno della Cina con l’Africa risale alla dinastia Ming nel 1644 e questa relazione storica continua. In particolare, la Cina ha sostenuto la decisione del presidente egiziano Gamal Abdel Nasser di nazionalizzare il Canale di Suez nel 1956, dando vita a scambi di studenti e a un ponte culturale tra le due regioni. A differenza della Cina, che si concentra su progetti economici e infrastrutture per espandere la propria influenza, gli Stati Uniti e la Francia sono interessati alle basi militari e agli sforzi antiterrorismo in Africa.

Il nuovo ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha intrapreso un tour nei Paesi africani, sottolineando l’impegno costante di Pechino nelle relazioni con il continente. La strategia cinese si basa su un approccio morbido per consolidare i legami, una politica in atto dal 1991. L’approccio proattivo della Cina è stato evidenziato dal lancio dell’iniziativa “Via della seta” nel 2013, che ha visto la creazione di 46 porti africani, nuovi o rinnovati, che collegano l’Africa al resto del continente. Questo investimento ha assicurato alla Cina la posizione di maggiore investitore nell’Africa subsahariana. Oltre ai progetti tradizionali, l’impegno della Cina si estende a vari settori, tra cui l’istruzione, la sanità, la tecnologia e la ricerca scientifica, consolidando ulteriormente la sua posizione nella regione.

Durante un importante vertice sino-africano, il presidente Xi Jinping ha promesso miliardi di dollari per sostenere lo sviluppo del continente, con una parte significativa destinata a progetti di sviluppo e prestiti senza interessi. La Cina ha anche cancellato un consistente debito africano, dimostrando il suo impegno a promuovere il progresso. Quando negli anni ’80 e ’90 molti Paesi africani erano in difficoltà per il debito, la Cina ha cancellato oltre l’85% dei prestiti senza interessi in essere all’epoca. Secondo la China Africa Research Initiative (CARI) della Johns Hopkins University, tra il 2000 e il 2019, la Cina ha cancellato almeno 3,4 miliardi di dollari di debito, quasi tutti i suoi prestiti senza interessi ai Paesi africani. A partire dal 2022, la Cina ha dichiarato di voler cancellare 23 prestiti senza interessi a 17 Paesi africani e di voler reindirizzare 10 miliardi di dollari delle sue riserve del Fondo Monetario Internazionale verso le nazioni del continente.

I critici, nel frattempo, sollevano preoccupazioni sulla crescente influenza della Cina in Africa, spesso dipinta come una conquista carica di debiti. Tuttavia, i dati della Banca Mondiale mostrano che 49 Paesi africani devono il 39% del loro debito a istituzioni multilaterali, il 35% a creditori privati (esclusi i creditori privati cinesi) e il 12% del debito del continente è dovuto alla Cina e ai prestatori cinesi. Nel 2021, i creditori privati applicheranno un interesse del 5%, mentre la Cina e i creditori multilaterali applicheranno rispettivamente il 2,7% e l’1,3%.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Le attività economiche africane della Cina sono fiorite, con circa 10.000 aziende cinesi che operano a livello internazionale. McKinsey & Company prevede che i guadagni della Cina raggiungeranno l’incredibile cifra di 440 miliardi di dollari entro il 2025, trainati principalmente da iniziative in Sudafrica, Etiopia, Costa d’Avorio, Mali, Nigeria, Kenya, Angola, Egitto, Niger, Sierra Leone e altri Paesi. La differenza tra l’approccio cinese e quello europeo è notevole. L’esecuzione meticolosa dei progetti da parte della Cina, senza interferenze o imposizioni politiche, contrasta con le politiche europee a breve termine e cariche di valori che spesso trascurano lo sviluppo delle infrastrutture. Le potenze europee hanno storicamente estratto le risorse vitali dell’Africa, lasciando un contributo minimo alla crescita del continente. Mentre l’Europa si impegna in sforzi militari con il pretesto della lotta al terrorismo, la Cina rimane fermamente concentrata sul progresso economico. In un’epoca di dinamiche geopolitiche mutevoli, l’Africa è al centro di una nuova competizione per l’influenza. L’atteggiamento proattivo e orientato allo sviluppo della Cina rimodella il continente, lasciando l’Occidente a confrontarsi con un paesaggio trasformato. Le implicazioni sono chiare: l’Occidente deve adattarsi all’evoluzione della dinamica del potere economico, guidato da una visione di investimento nello sviluppo dell’Africa e di ricostruzione delle sue infrastrutture trascurate. Mentre la presenza della Cina si consolida, il destino dell’Africa si intreccia con le mutevoli maree dell’influenza globale, inaugurando un nuovo capitolo per il continente e le sue partnership strategiche. In questa dinamica evolutiva, la Cina si è stabilita saldamente in Africa, diventando un attore insostituibile. Di conseguenza, l’Occidente è costretto ad affrontare l’ascesa di queste potenze economiche, in lizza per conquistare cuori e menti in cambio di investimenti che rivitalizzeranno le infrastrutture africane, a lungo trascurate. Questa nuova realtà è emersa mentre l’Occidente rimane preoccupato dai conflitti in Medio Oriente e dal recente confronto con la Russia in Ucraina, distogliendo inavvertitamente l’attenzione dalla crescente competizione in Africa. Negli ultimi due decenni, la Cina ha intrapreso numerosi progetti africani, che coprono vari settori come le infrastrutture, l’energia, le telecomunicazioni, l’agricoltura, l’istruzione e la sanità. Questi progetti mirano a promuovere lo sviluppo economico, a rafforzare i legami diplomatici e a garantire l’accesso a risorse critiche. Ecco alcuni importanti progetti cinesi in Africa negli ultimi vent’anni: 1. Sviluppo delle infrastrutture: La Cina ha svolto un ruolo importante nella costruzione di infrastrutture critiche in Africa, tra cui strade, ferrovie, ponti, porti e aeroporti. Ad esempio, la ferrovia Addis Abeba-Djibouti in Etiopia, la ferrovia a scartamento normale Mombasa-Nairobi in Kenya e la ferrovia Abuja-Kaduna in Nigeria sono importanti progetti ferroviari finanziati e costruiti dalla Cina. 2. Progetti energetici: La Cina ha investito molto nei progetti energetici africani, in particolare nello sviluppo di centrali elettriche e di fonti di energia rinnovabili. Tra i progetti più importanti vi sono dighe idroelettriche, centrali solari e parchi eolici. La Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) e vari progetti di energia solare in Marocco e in Egitto sono esempi del coinvolgimento della Cina nel settore energetico. 3. Telecomunicazioni: Le aziende cinesi hanno svolto un ruolo nello sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione in tutta l’Africa. Huawei, un gigante della tecnologia cinese, ha partecipato alla costruzione e al potenziamento delle reti di comunicazione in diversi Paesi africani. 4. Estrazione di risorse naturali: La domanda di risorse naturali da parte della Cina ha portato a investimenti in progetti minerari ed estrattivi in Africa. Questi progetti riguardano una serie di minerali e risorse, tra cui petrolio, gas, rame e minerale di ferro. Le aziende cinesi sono state coinvolte nell’esplorazione petrolifera in Sudan e Angola. 5. Agricoltura e sicurezza alimentare: La Cina ha sostenuto iniziative agricole in Africa per migliorare la sicurezza alimentare e promuovere pratiche agricole sostenibili. Queste includono progetti di irrigazione, produzione di colture e trasferimento di tecnologie agricole. 6. Istruzione e formazione: La Cina ha offerto borse di studio e opportunità di formazione a studenti e professionisti africani. Molti studenti africani hanno studiato in Cina, contribuendo alla condivisione delle conoscenze e allo sviluppo del capitale umano. 7. Assistenza sanitaria: La Cina è stata coinvolta in progetti sanitari, tra cui la costruzione di ospedali e strutture mediche e la fornitura di attrezzature e competenze mediche. Ciò è stato particolarmente importante durante le crisi sanitarie globali come l’epidemia di Ebola. 8. Commercio e zone economiche: La Cina ha istituito zone economiche speciali e parchi industriali in alcuni Paesi africani per promuovere il commercio e la cooperazione economica. Queste zone mirano ad attrarre investimenti stranieri e a facilitare il trasferimento di tecnologia. 9. Scambi culturali e interpersonali: La Cina ha promosso scambi culturali ed educativi attraverso iniziative come gli Istituti Confucio, che offrono programmi di lingua e cultura cinese nelle università africane. 10. Riduzione del debito e diplomazia: La Cina si è impegnata nella riduzione del debito e nella diplomazia in Africa, offrendo prestiti, sovvenzioni e assistenza per sostenere lo sviluppo economico e rafforzare i legami diplomatici. È importante notare che la portata e l’impatto di questi progetti variano da un Paese africano all’altro. Se in alcuni casi gli investimenti cinesi hanno contribuito allo sviluppo delle infrastrutture e alla crescita economica, in altri hanno sollevato preoccupazioni sulla sostenibilità del debito, sull’impatto ambientale e sulle pratiche di lavoro. La natura e il successo di questi progetti dipendono da una complessa interazione di fattori economici, politici e sociali. Mentre l’Occidente è alle prese con le sfide, i costanti progressi della Cina nel continente africano stanno ridisegnando la narrazione. Il fascino dell’approccio cinese, basato sulla cooperazione economica piuttosto che sull’imposizione, ha suscitato un notevole consenso. L’ex presidente senegalese Abdullah Wade ha colto bene questo contrasto, osservando che mentre potrebbero volerci cinque anni per negoziare un accordo con la Banca Mondiale, la Cina può fare lo stesso in tre mesi. La Cina ha cancellato o rinegoziato alcuni debiti africani per creare buona volontà, rafforzare i partenariati, ridurre l’onere finanziario per le nazioni africane, sostenere lo sviluppo economico e migliorare le relazioni diplomatiche. Ecco alcuni esempi di cancellazione del debito cinese in Africa: 1. Zambia: Nell’ottobre 2020, la Cina ha annunciato di aver accettato di rinviare i pagamenti degli interessi e del capitale su alcuni prestiti dovuti dallo Zambia. Questa decisione è stata presa per aiutare lo Zambia ad affrontare la sua sofferenza debitoria, aggravata dall’impatto economico della pandemia COVID-19. 2. Seychelles: La Cina ha cancellato una parte significativa del debito delle Seychelles nel gennaio 2018. La mossa faceva parte di un più ampio piano di riduzione del debito per alleviare le difficoltà fiscali delle Seychelles. 3. Tanzania: La Cina ha cancellato parte del debito della Tanzania nel 2013: la cancellazione del debito mirava a promuovere la cooperazione economica e a rafforzare le relazioni bilaterali tra i due Paesi. 4. Repubblica Democratica del Congo (RDC): Nel 2010, la Cina ha cancellato parte del debito della RDC nell’ambito di un accordo bilaterale. L’alleggerimento del debito è stato concesso per aiutare la Repubblica Democratica del Congo a gestire l’onere del debito e a promuovere la stabilità economica. 5. Angola: La Cina ha avviato discussioni sulla ristrutturazione del debito con l’Angola, uno dei Paesi africani con ingenti prestiti cinesi. Pur non essendo una vera e propria cancellazione, queste discussioni mirano ad alleggerire la pressione di rimborso dell’Angola. La cancellazione o la ristrutturazione del debito sono subordinate a condizioni o accordi specifici relativi alla futura cooperazione economica, come l’aumento del commercio, degli investimenti o della partecipazione a progetti finanziati dalla Cina. Di solito viene negoziata caso per caso e i termini possono variare. Tuttavia, nonostante questi casi di riduzione del debito, sono state sollevate preoccupazioni sulla sostenibilità complessiva del debito dei Paesi africani con ingenti prestiti cinesi. Alcuni critici sostengono che, sebbene l’alleggerimento del debito possa fornire un sollievo temporaneo, è necessario affrontare le questioni di fondo della gestione del debito e della trasparenza. L’ascesa della Cina in Africa non è passata inosservata agli altri attori globali. La Turchia, nel 2008, e gli Stati Uniti, sotto l’amministrazione del presidente Barack Obama, nel 2014, hanno lanciato i loro impegni in Africa, cercando di ottenere una parte delle fiorenti opportunità. Anche la Russia si è unita alla mischia, tenendo due vertici per sottolineare il suo interesse unico per le risorse strategiche dell’Africa, che comprendono materie prime vitali come petrolio, gas e minerali. Le visite in Africa dei leader e dei ministri degli Esteri europei, un tempo allettanti, hanno ora un peso minore nell’influenzare la traiettoria del continente. La narrazione europea, caratterizzata da interessi miopi, “valori” e “condizioni dei diritti umani”, ha faticato a influenzare le nazioni africane verso la sua visione. La storia dell’Europa, caratterizzata dall’estrazione di risorse senza investimenti commisurati nello sviluppo, mina ulteriormente la sua influenza. Al contrario, la crescita economica sostenibile e l’approccio di partenariato della Cina risuonano con le aspirazioni africane. Il conflitto in corso in Ucraina ha fatto da spartiacque, ricalibrando le dinamiche del potere globale e fornendo un’apertura agli attori emergenti per sfidare il dominio occidentale. Con le vaste risorse in gioco, non sorprende che l’Africa sia diventata un campo di battaglia per l’influenza, con le potenze concorrenti che si contendono il ruolo di benefattori del continente. L’Africa accoglie con favore la concorrenza dei Paesi della superpotenza mondiale e di altre nazioni disposte a stabilire un rapporto sano con il continente, lontano da qualsiasi imposizione. Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...