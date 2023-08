Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.La recente offensiva russa ha visto le missioni diplomatiche evacuate da Kiev in previsione di una campagna di “bombardamenti a tappeto” potenzialmente devastante. Ma il Presidente russo Vladimir Putin, convinto che l’Ucraina non sia un Paese ostile, ha inaspettatamente optato per i negoziati piuttosto che per una sfrenata aggressione militare. Nonostante i diversi obiettivi dell’Occidente, questo approccio ha rappresentato un momento decisivo. È in netto contrasto con i preparativi dell’America dal 2008, quando il presidente George W. Bush sostenne l’adesione alla NATO per l’Ucraina e la Georgia. Egli dichiarò che l’Ucraina e la Georgia erano “gli unici Paesi non appartenenti alla NATO a partecipare a tutte le operazioni militari della NATO”, ponendo le basi per un confronto geopolitico con la Russia.

In realtà, è stato il Presidente Bill Clinton a gettare le basi per la guerra con la Russia, venendo meno all’impegno verbale degli Stati Uniti di limitare la NATO a 12 membri ed espandendo l’adesione ad altri Stati ex sovietici dell’Europa orientale. Il Presidente Biden ha continuato su questa strada, basandosi sulle fondamenta che ha gettato come Vicepresidente sotto Barack Obama. Questa continua spinta ad espandere la NATO e a sfidare i confini della Russia rivela un approccio pianificato da tempo. I preparativi per il confronto sono stati evidenti fin dal mandato del presidente Bill Clinton, con l’espansione della NATO oltre le promesse fatte a Mosca e oltre l’alleanza originaria di 12 membri.

L’abilità sul campo di battaglia dell’esercito russo ha spinto gli Stati Uniti a convocare i capi di stato maggiore di oltre 50 Paesi nella base aerea di Ramstein, in Germania. L’incontro aveva lo scopo di elaborare piani per fornire gradualmente a Kiev supporto militare, di intelligence e logistico. Il comando militare occidentale intende armare l’Ucraina con diverse armi, tra cui missili di precisione, bombe a grappolo e veicoli blindati. Questa strategia viene perseguita per garantire che il volume, la qualità e la natura del sostegno occidentale all’Ucraina non costringano il Cremlino a ritorsioni sproporzionate o all’uso di armi nucleari.

Ciò ha permesso al Comando militare congiunto occidentale di sviluppare le capacità dell’Ucraina e di sostenerla con armi che vanno dai missili di precisione e a fissione, alle fabbriche di droni e a vari carri armati, dopo essersi assicurato che la Russia accettasse questo sostegno occidentale senza rispondere con una forza eccessiva. Finora, il sostegno statunitense-europeo non è riuscito a sconfiggere le forze russe e i loro alleati, che hanno occupato oltre 100.000 kmq di territorio ucraino. Inoltre, la controffensiva ucraina in corso non ha potuto raggiungere i suoi obiettivi, danneggiando gravemente l’intervento e il sostegno occidentale. L’America sta perseguendo una politica di sostegno militare indiretto, esortando i Paesi europei a fare i primi passi e ad affrettarsi a fornire aiuti militari all’Ucraina, in modo che la responsabilità sia diffusa e distribuita tra tutti, rendendo impossibile il confronto russo con tutti questi Paesi.

Gli Stati Uniti stanno perseguendo una politica di sostegno militare diretto e indiretto, sollecitando le nazioni europee a fornire i primi aiuti. Questa frammentazione delle responsabilità impedisce una risposta russa mirata e unitaria allo sforzo collettivo occidentale. Da parte sua, l’Ucraina ha condotto operazioni strategiche mirate al ponte di Crimea e operazioni segrete all’interno della Russia. I droni ucraini sono riusciti ad attaccare diverse province russe e hanno costretto Mosca a chiudere diversi aeroporti in diverse occasioni. Queste azioni servono come messaggio, dimostrando la capacità dell’Ucraina di portare il conflitto all’interno della Russia. Ad oggi, si può affermare con certezza che tutti questi attacchi ucraini non sono strategici, non cambieranno il corso della battaglia e non scoraggeranno la Russia, soprattutto perché la risposta del Cremlino è violenta con l’abbondanza dei suoi missili precisi e la devastazione che provocano in Ucraina.

La risposta della Russia a questi messaggi occidentali-ucraini è quella di migliorare le proprie capacità elettroniche per contrastare i droni, rafforzare le proprie capacità offensive e difensive e colmare le lacune in termini di armamenti emerse durante il confronto con la NATO. Mentre gli Stati Uniti continuano a violare le loro “linee rosse”, la recente approvazione delle esportazioni di F-16 all’Ucraina segnala l’intenzione americana di inclinare la battaglia a favore dell’uccisione di più russi sul campo di battaglia. Sembra che l’Ucraina riceverà gli aerei non a metà del prossimo anno, come annunciato ufficialmente dopo il completamento dell’addestramento, ma prima. L’addestramento è in pieno svolgimento, ed è improbabile che Biden aspetti la fine del suo mandato per vedere la battaglia e i risultati dei suoi F-16 nel loro primo confronto con i Su-35 russi.

La consegna di questi velivoli, tra cui i Typhoon britannici e i jet francesi, potrebbe far pendere la bilancia a favore dell’Ucraina in diversi ambiti di combattimento. L’apporto di quasi 100 velivoli occidentali potrebbe migliorare la capacità dell’Ucraina di sostenere offensive di terra e di colpire strategicamente le posizioni russe in ritirata. Tuttavia, contro l’arsenale russo di 950 jet da combattimento, la battaglia aerea prevista potrebbe essere simbolica senza alterare significativamente il corso del conflitto. Tuttavia, l’uso degli F-16 contro i SU-35 consentirà a molti Paesi di aggiornare le proprie flotte aeree con gli aerei più capaci. Inoltre, prolungherà la guerra fino all’insediamento di un nuovo presidente statunitense alla fine del prossimo anno, sperando che la situazione non sfugga di mano. In definitiva, questa traiettoria di escalation cammina sul filo del rasoio, traballando sull’orlo di un conflitto più ampio. Sebbene le consegne di F-16 possano allungare i tempi della guerra, non restituiranno all’Ucraina la Crimea o le regioni del Donbas. Al contrario, queste azioni sono in linea con gli sforzi degli Stati Uniti per attirare la Russia in un conflitto prolungato che potrebbe avere ripercussioni sulla sua economia o causare sconvolgimenti interni.

L’ex presidente russo e vice di Putin al comando della sicurezza nazionale, Dmitry Medvedev, ha dichiarato: “L’Ucraina sarà distrutta e non ne rimarranno che le ceneri, anche se ci vorranno anni o addirittura decenni. Comunque sia, non abbiamo scelta: distruggere il suo sistema politico ostile, o l’Occidente farà a pezzi la Russia”.

È proprio questo che l’amministrazione statunitense vuole fare: far infuriare la Russia e farla precipitare in una guerra prolungata che danneggerà gravemente la sua economia. Oppure, nella migliore delle ipotesi, il sistema politico russo sarà gravemente danneggiato e maturo per rivoltarsi contro la sua leadership. Gli Stati Uniti vogliono far precipitare la Russia in una guerra prolungata che potrebbe destabilizzare il suo sistema politico e incoraggiare il dissenso interno, fornendo terreno fertile per “rivoluzioni colorate” o una “primavera russa”. Gli eventi in corso in Ucraina, guidati da azioni strategiche e dall’uso delle armi, sottolineano il precario equilibrio delle potenze globali in un panorama geopolitico insidioso.