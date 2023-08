Subscribe to get access

Vor dem Hintergrund der jüngsten russischen Offensive wurden diplomatische Vertretungen aus Kiew evakuiert, da man einen möglicherweise verheerenden “Bombenteppich” erwartete. Doch der russische Präsident Wladimir Putin, der davon überzeugt ist, dass die Ukraine kein feindliches Land ist, entschied sich unerwartet für Verhandlungen und nicht für eine ungezügelte militärische Aggression. Trotz der unterschiedlichen Ziele des Westens war dieser Ansatz ein entscheidender Moment. Sie stand in krassem Gegensatz zu den Vorbereitungen der USA seit 2008, als Präsident George W. Bush die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und Georgiens befürwortete. Er erklärte, die Ukraine und Georgien seien “die einzigen Nicht-NATO-Länder, die an allen militärischen Operationen der NATO teilnehmen”, und schuf damit die Voraussetzungen für eine geopolitische Konfrontation mit Russland. Tatsächlich war es Präsident Bill Clinton, der den Grundstein für den Krieg mit Russland legte, indem er die mündliche Zusage der USA, die NATO auf 12 Mitglieder zu beschränken, brach und die Mitgliedschaft auf andere ehemalige Sowjetstaaten in Osteuropa ausweitete.

Präsident Biden hat diesen Weg fortgesetzt und dabei auf dem Fundament aufgebaut, das er als Vizepräsident unter Barack Obama gelegt hat. Dieser anhaltende Drang, die NATO zu erweitern und Russlands Grenzen in Frage zu stellen, offenbart ein von langer Hand geplantes Vorgehen. Die Vorbereitungen auf eine Konfrontation sind seit der Amtszeit von Präsident Bill Clinton mit der Erweiterung der NATO über die Moskau gemachten Versprechungen und über das ursprüngliche 12-Mitglieder-Bündnis hinaus offensichtlich. Die Fähigkeiten der russischen Armee auf dem Schlachtfeld veranlassten die USA, die Generalstabschefs von mehr als 50 Ländern auf der Air Base Ramstein in Deutschland zusammenzurufen. Ziel dieses Treffens war die Ausarbeitung von Plänen zur schrittweisen Ausstattung Kiews mit militärischer, nachrichtendienstlicher und logistischer Unterstützung.

Das westliche Militärkommando beabsichtigt, die Ukraine mit verschiedenen Waffen auszustatten, darunter Präzisionsraketen, Streubomben und gepanzerte Fahrzeuge. Mit dieser Strategie soll sichergestellt werden, dass Umfang, Qualität und Art der westlichen Unterstützung für die Ukraine den Kreml nicht zu unverhältnismäßigen Vergeltungsmaßnahmen oder zum Einsatz von Atomwaffen zwingen. Auf diese Weise konnte das Gemeinsame Militärkommando des Westens die Fähigkeiten der Ukraine ausbauen und sie mit Waffen – von Präzisions- und Spaltraketen über Drohnenfabriken bis hin zu verschiedenen Panzern – unterstützen, nachdem es sichergestellt hatte, dass Russland diese westliche Unterstützung akzeptierte, ohne mit übermäßiger Gewalt zu reagieren. Bislang ist es mit der US-amerikanischen und europäischen Unterstützung nicht gelungen, die russischen Streitkräfte und ihre Verbündeten zu besiegen, die mehr als 100.000 Quadratkilometer ukrainisches Gebiet besetzt haben. Außerdem konnte die laufende ukrainische Gegenoffensive ihre Ziele nicht erreichen, was der gesamten westlichen Intervention und Unterstützung schweren Schaden zufügte.

Amerika verfolgt eine Politik der indirekten militärischen Unterstützung und drängt die europäischen Länder, die ersten Schritte zu unternehmen und der Ukraine militärische Hilfe zu leisten, damit die Verantwortung auf alle verteilt wird und eine Konfrontation Russlands mit all diesen Ländern unmöglich wird. Die USA verfolgen eine Politik der direkten und indirekten militärischen Unterstützung, indem sie die europäischen Länder dazu auffordern, erste Hilfe zu leisten. Diese Aufsplitterung der Verantwortung verhindert eine gezielte, einheitliche russische Antwort auf die kollektiven westlichen Bemühungen. Die Ukraine hat ihrerseits strategische Operationen gegen die Krimbrücke und verdeckte Operationen innerhalb Russlands durchgeführt. Ukrainischen Drohnen gelang es, mehrere russische Provinzen anzugreifen und Moskau mehrfach zur Schließung mehrerer Flughäfen zu zwingen. Diese Aktionen dienen als Botschaft und zeigen, dass die Ukraine in der Lage ist, den Konflikt innerhalb Russlands auszutragen.

Bis heute kann man mit Sicherheit sagen, dass all diese ukrainischen Angriffe nicht strategisch sind, den Verlauf der Schlacht nicht verändern und Russland nicht abschrecken werden, zumal die Antwort des Kremls in der Fülle seiner präzisen Raketen und den Verwüstungen, die sie in der Ukraine anrichten, gewalttätig ist. Russlands Antwort auf diese westlich-ukrainischen Botschaften besteht darin, seine elektronischen Fähigkeiten zur Abwehr von Drohnen zu verbessern, seine Offensiv- und Defensivfähigkeiten zu verstärken und die während der Konfrontation mit der NATO offenbarten Waffenlücken zu schließen. Während die USA weiterhin ihre “roten Linien” verletzen, signalisiert die jüngste Genehmigung von F-16-Exporten in die Ukraine die Absicht der USA, die Schlacht zugunsten der Tötung weiterer Russen auf dem Schlachtfeld zu kippen.

Es scheint, dass die Ukraine die Flugzeuge nicht erst Mitte nächsten Jahres erhalten wird, wie offiziell nach Abschluss der Ausbildung angekündigt, sondern schon früher. Die Ausbildung ist in vollem Gange, und Biden wird wohl kaum bis zum Ende seiner Amtszeit warten, um die Schlacht und die Ergebnisse seiner F-16 bei ihrer ersten Konfrontation mit russischen Su-35 zu sehen. Die Lieferung dieser Flugzeuge, darunter auch britische Typhoons und französische Jets, könnte in mehreren Kampfarenen den Ausschlag zugunsten der Ukraine geben. Die Lieferung von fast 100 westlichen Flugzeugen könnte die Fähigkeit der Ukraine verbessern, Bodenoffensiven zu unterstützen und sich zurückziehende russische Stellungen strategisch zu bekämpfen. Gegen das russische Arsenal von 950 Düsenjägern könnte die erwartete Luftschlacht jedoch nur symbolisch sein, ohne den Verlauf des Konflikts wesentlich zu verändern. Der Einsatz von F-16-Kampfflugzeugen gegen SU-35-Kampfflugzeuge wird es jedoch vielen Ländern ermöglichen, ihre Luftflotten mit den leistungsfähigsten Flugzeugen aufzurüsten. Außerdem wird dadurch der Krieg bis zum Amtsantritt eines neuen US-Präsidenten Ende nächsten Jahres verlängert, in der Hoffnung, dass die Dinge nicht aus dem Ruder laufen.

Letztlich ist dieser Eskalationskurs eine Gratwanderung, die am Rande eines umfassenderen Konflikts schwankt. Die F-16-Lieferungen können zwar die Dauer des Krieges verlängern, werden aber nicht dazu führen, dass die Krim oder die Donbass-Regionen an die Ukraine zurückgegeben werden. Vielmehr stehen diese Maßnahmen im Einklang mit den Bemühungen der USA, Russland in einen langwierigen Konflikt hineinzuziehen, der die Wirtschaft des Landes beeinträchtigen oder interne Unruhen verursachen könnte. Der ehemalige russische Präsident und Putins Stellvertreter im Nationalen Sicherheitskommando, Dmitri Medwedew, erklärte: “Die Ukraine wird zerstört werden, und von ihr wird nichts als Asche übrig bleiben, auch wenn es Jahre oder sogar Jahrzehnte dauert. Wie dem auch sei, wir haben keine Wahl: Entweder wir zerstören das feindliche politische System, oder der Westen wird Russland zerreißen.

Genau das will die US-Regierung erreichen: Russland verärgern und in einen langwierigen Krieg stürzen, der seiner Wirtschaft schweren Schaden zufügen wird. Im besten Fall wird das russische politische System schwer geschädigt und ist reif, sich gegen seine Führung zu wenden. Die USA wollen Russland in einen langwierigen Krieg stürzen, der sein politisches System destabilisieren und internen Dissens fördern könnte, was einen fruchtbaren Boden für “Farbrevolutionen” oder einen “russischen Frühling” bieten würde. Die sich abzeichnenden Ereignisse in der Ukraine, die durch strategische Maßnahmen und den Einsatz von Waffen vorangetrieben werden, verdeutlichen das prekäre Gleichgewicht, in dem sich die Weltmächte in einer tückischen geopolitischen Landschaft bewegen.