Read more of this content when you subscribe today. Die BRICS, die immerhin 42 % der Weltbevölkerung (3,24 Milliarden Menschen) repräsentieren, heißen neue Mitglieder willkommen, um sich schrittweise von der Hegemonie des Dollars zu lösen, indem sie Transaktionen in lokalen Währungen erleichtern. Die zugrundeliegende Hoffnung ist, dass die Vereinigten Staaten mit einer sanfteren Politik reagieren werden, indem sie ihr übermäßiges Vertrauen in Sanktionen als Strafmittel und zerstörerische Waffe gegen die Bevölkerung aufgeben und einen nachsichtigeren Ansatz wählen. Dahinter steht das gemeinsame Ziel, das weltweite Wirtschaftswachstum anzukurbeln und gleichzeitig Ländern die strafende Last von Sanktionen zu ersparen, wie man an Ländern wie Venezuela, Kuba, Iran, Russland, Venezuela und Syrien sieht. Andere Länder werden schließlich mehr Mut finden, den Einfluss und die Schikanen der USA einzuschränken, wenn die Angst vor Sanktionen endlich wegfällt.

Die Weltbank und der IWF gehen davon aus, dass etwa ein Drittel der Weltwirtschaft in diesem Jahr eine Rezession erleben wird. Indien und China verfügen jedoch über dynamische Volkswirtschaften, und die aufstrebenden BRICS-Länder dürften von diesen Prognosen nicht so stark betroffen sein, vor allem wenn neue Länder wie Saudi-Arabien und die Emirate hinzukommen.

Als Gastgeberland hat Südafrika Ambitionen, die über den BRICS-Gipfel hinausgehen. Es möchte an der Umwandlung des afrikanischen Kontinents von einem reinen Rohstofflieferanten in ein produktives, industrialisiertes Gebilde teilhaben. Außerdem versucht es, seine chronische Energie- und Stromknappheit zu beheben, indem es Energieabkommen mit Russland schließt. Dennoch traten die Sicherheitsbedenken auf dem Gipfel in den Hintergrund. Südafrika distanzierte sich von der Ukraine-Krise und vermied es, sich auf Positionen einzulassen, die als feindlich gegenüber den Vereinigten Staaten ausgelegt werden könnten.

Russlands Weg im Rahmen der BRICS ist von der Suche nach neuen Märkten und einer geopolitischen Strategie geprägt. Es positioniert sich als wichtiges Element und fairer Konkurrent des globalen Südens, indem es Verbindungen zu den Schwellenländern herstellt, Entwicklungsbemühungen vorantreibt und sich vom westlichen Einfluss, einschließlich der Dollar- und Euro-Hegemonie, distanziert. Russlands beschleunigte Verfolgung dieser Strategie wird durch seine Überzeugung unterstrichen, dass die Beendigung seiner Abhängigkeit vom SWIFT-Finanzsystem und dem US-Dollar die Auswirkungen der verhängten Sanktionen abmildern kann. Die Zufriedenheit zeigt sich im wachsenden Handelsvolumen mit anderen BRICS-Ländern, das in diesem Jahr voraussichtlich 300 Milliarden Dollar übersteigen wird – ein bemerkenswerter Anstieg von 35,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insbesondere Russlands ehrgeiziges Gasversorgungsprojekt mit China über die Mongolei kann das Handelsvolumen auf ein noch nie dagewesenes Niveau anheben. Diese Aussicht wird sich noch verstärken, wenn die Partnerschaft auf die aufstrebenden Volkswirtschaften Afrikas ausgeweitet wird.

Obwohl Indien mit den USA verbündet ist, drückt es eine Haltung aus, die von seinem Präsidenten Narendra Modi aufgegriffen wird. Es strebt nach einem ausgewogenen Austausch innerhalb der BRICS, der seine Beziehungen zu Amerika und der westlichen Welt im weiteren Sinne berücksichtigt. Auch China, das Land mit der zweitgrößten Bevölkerung der Welt, schließt sich Indien in seinem Streben nach zahlreichen neuen Märkten an, die nach Arbeitskräften und Entwicklungsmöglichkeiten hungern. Der angestrebte Weg zu diesem Ziel liegt in der Synergie der Kontinente, der wirtschaftlichen Integration, der Marktöffnung durch lokalisierte Prozesse, dem Austausch von Gütern und der soliden Entwicklung der Infrastruktur – ein Ansatz, der durch Chinas Engagement auf dem gesamten afrikanischen Kontinent veranschaulicht wird. Chinas Präsident Xi Jinping erklärte gegenüber seinem iranischen Amtskollegen Ibrahim Raeisi, der bald Vollmitglied der BRICS sein wird, dass er bereit sei, mit Teheran unter dem Dach der BRICS uneingeschränkt zusammenzuarbeiten – ein Schritt, der die seit 42 Jahren bestehenden US-Sanktionen gegen den Iran untergraben dürfte.

Für Brasilien dient der Gipfel als Plattform, um seine Prioritäten zu präsentieren. Die Teilnahme der ehemaligen brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff, jetzt Präsidentin der BRICS-Entwicklungsbank, am Johannesburg-Gipfel war ein deutliches Signal. Brasiliens Hauptanliegen ist es, seinen Einfluss in den lateinamerikanischen Schwellenländern geltend zu machen. Dabei werden zwei Ziele verfolgt: die Abhängigkeit vom Dollar zu verringern und eine gemeinsame Währung zu schaffen, um den Einfluss des Dollars zu verringern und Transaktionen in lokalen Währungen zu fördern. Darüber hinaus ist Brasiliens energisches Streben nach Pluralismus und Offenheit gegenüber asiatischen und afrikanischen Märkten ein Beweis für seine Absicht, sich von den westlich-amerikanischen Monopolen zu lösen. Zu den Ambitionen des Landes gehört es, sein Handelsvolumen mit Afrika weit über 3,5 Prozent hinaus zu steigern.

Es ist jedoch wichtig, mit der Vorstellung aufzuräumen, dass die BRICS ein Patentrezept haben, um den wirtschaftlichen Unilateralismus der USA und die Vorherrschaft des Dollars zu brechen. Diese Vorherrschaft hat sich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verfestigt und wurde insbesondere 1971 zementiert, als der Dollar nicht mehr mit Gold unterlegt war. Die BRICS-Staaten haben die Grenzen der jahrzehntelangen Dollar-Dominanz erkannt und sind bereit, einen ähnlichen Weg einzuschlagen, wie ihn Russland eingeschlagen hat. Parallel dazu hat China seine asiatische Bank erfolgreich eingesetzt, um die westliche internationale Bank zu verdrängen, und ein eigenes Überweisungssystem aufgebaut, das auf Länder zugeschnitten ist, die von amerikanischen Sanktionen betroffen sind – die Fälle Russland, Iran, Kuba und Venezuela sind Beispiele dafür. Darüber hinaus stärken Chinas Entwicklungsprojekte entlang der Seidenstraße und in Afrika seine Einflussposition auf allen Kontinenten.

Der Weg, der vor uns liegt, ist lang und komplex – eine unbestreitbare Realität. Die BRICS können nicht sofort ein halbes Jahrhundert der Dollar-Dominanz überwinden. Stattdessen konzentrieren sie sich darauf, den von Russland eingeschlagenen Kurs beizubehalten und auf den von China geschaffenen Grundlagen aufzubauen. Diese schrittweise Entwicklung hat sowohl eine wirtschaftliche als auch eine politische Dimension. Insbesondere steht dieses entstehende Wirtschaftsbündnis im Gegensatz zu der Konfrontation mit der westlichen G7-Koalition. Sie ist keine aggressive Kraft, sondern eine Alternative, die eine Diversifizierung der globalen Machtdynamik signalisiert.

Eine neue Ära des Wettbewerbs ist im Gange, die die Industrieriesen des Westens zwingt, sich mit den aufstrebenden Volkswirtschaften auseinanderzusetzen. Die schnelle Entwicklung einer sich verändernden Welt stellt das vorherrschende Paradigma einer geschlossenen euro-amerikanischen Enklave in Frage. Die reichen Industrienationen müssen die aufstrebenden Volkswirtschaften umwerben und ihre Isolation aufgeben. Die vor uns liegende Ära erfordert Anpassung, da Länder, die die westliche Hegemonie ablehnen und eine ausgewogenere politische und wirtschaftliche Zukunft anstreben, zu beeindruckenden Akteuren werden. Das neu gebildete Wirtschaftsbündnis, das sich von der westlichen G7 unterscheidet und sie dennoch ergänzt, verkörpert diesen Wandel – ein Symbol für die Dynamik der globalen Landschaft.