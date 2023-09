Russia, Iran, Israele, America e Turchia si sono sfidati nel Caucaso e l’Armenia ha perso il Nagorno-Karabakh.

Di Elijah J. Magnier:

Immersa nel Caucaso, la regione del Nagorno-Karabakh è un emblema vivente della geopolitica globale. Lungi dall’essere una semplice disputa territoriale tra Armenia e Azerbaigian, l’area è un nodo in cui si intersecano le aspirazioni strategiche di Russia, Iran, Israele, America e Turchia. La lotta dell’Armenia per la perdita del Nagorno-Karabakh rivela una narrazione più ampia che non coinvolge solo il territorio, ma un labirinto di percorsi strategici, alleanze e mosse geopolitiche. Mentre alcuni vedono il conflitto come radicato nell’etnia, altri vedono una lotta per corridoi critici che potrebbero potenzialmente separare l’Iran dall’Armenia e rafforzare l’influenza della Turchia in Eurasia. La posta in gioco geopolitica è alta: Le aspirazioni dell’Armenia alla NATO sono osteggiate da Russia, Iran e Turchia; gli interessi europei sono in gioco e il ruolo di primo piano di Israele in Azerbaigian rende l’Iran diffidente. Con la Russia e la Turchia che promuovono corridoi che potrebbero emarginare ulteriormente l’Iran nel Caucaso meridionale, la ricerca di una pace duratura tra Armenia e Azerbaigian rimane impegnativa, con le tensioni prevalenti che servono gli interessi di diversi attori globali.

Sotto la guida russa, i funzionari armeni del Nagorno-Karabakh hanno recentemente firmato un accordo con l’Azerbaigian che deve ancora essere finalizzato. Il patto li vedrà diventare una minoranza, ma pur sempre cittadini azeri, e integrarsi nella società azera, un cambiamento significativo dopo l’attacco di 24 ore fa. Dopo anni di intenso conflitto, Baku sta ora affermando il proprio dominio sulla regione contesa. Ma la crisi di fondo tra Armenia e Azerbaigian è tutt’altro che risolta.

Il conflitto del Nagorno-Karabakh, radicato in profonde differenze etniche e culturali, persiste da decenni. Nonostante gli sforzi internazionali, le soluzioni durature sono rimaste elusive, con solo cessate il fuoco temporanei e paci di breve durata che inevitabilmente hanno lasciato il posto a nuove ostilità. La regione contesa del Nagorno-Karabakh si trova all’interno dei confini dell’Azerbaigian ed è al centro della disputa tra Azerbaigian e Armenia. Nonostante la mancanza di risorse naturali, gli abitanti della regione si basano principalmente sull’agricoltura. Nel 1988, la leadership del Karabakh ha iniziato a sostenere l’unificazione con l’Armenia sovietica, ponendo le basi per le tensioni nel Caucaso meridionale.

Nel 1993 è scoppiata la guerra e i separatisti armeni hanno preso il controllo della regione, che si estende per oltre 4.800 chilometri quadrati. Gli armeni sono circa 150.000, pari al 95% della popolazione della regione. Questo dominio ha fatto seguito alla partenza di oltre 700.000 residenti azeri dopo la presa di potere armena. Questo sfollamento di massa ha lasciato una cicatrice duratura nel cuore della comunità azera, una ferita che il tempo non ha ancora rimarginato.

Campagna militare dell’Azerbaigian 2020: Un cambiamento nel conflitto del Nagorno-Karabakh

Nel settembre 2020, con una svolta significativa, l’Azerbaigian ha lanciato un’offensiva militare di sei settimane e ha compiuto sostanziali progressi territoriali. Con il sostegno di Turchia e Israele, le forze azere sono avanzate fino alla periferia della capitale regionale.

Questa ondata militare è culminata con il recupero da parte dell’Azerbaigian di cinque regioni intorno al Karabakh. Nel novembre 2020, è stato raggiunto un accordo mediato dalla Russia, che consente alle forze di pace russe di rimanere nella regione per un periodo iniziale di cinque anni. Questo periodo è rinnovabile a meno che una delle parti principali non si opponga all’estensione.

Tuttavia, l’accordo è stato criticato nella capitale armena, Yerevan. Molti armeni l’hanno visto come una capitolazione e hanno chiesto a gran voce le dimissioni del Primo Ministro Nikol Pashinyan. Nonostante le turbolenze, Pashinyan si è assicurato un secondo mandato, anche se contro la ferma opposizione dei nazionalisti armeni contrari a qualsiasi patto con l’Azerbaigian, lasciando l’accordo fragile e vulnerabile alla rottura nel prossimo futuro.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...