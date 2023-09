Von Elijah J. Magnier:

Die im Kaukasus gelegene Region Berg-Karabach ist ein lebendiges Symbol der globalen Geopolitik. Dabei handelt es sich keineswegs um einen einfachen Territorialstreit zwischen Armenien und Aserbaidschan, sondern um ein Gebiet, in dem sich die strategischen Bestrebungen Russlands, des Irans, Israels, Amerikas und der Türkei kreuzen. Armeniens Kampf gegen den Verlust von Berg-Karabach offenbart eine umfassendere Geschichte, bei der es nicht nur um Land geht, sondern um ein Labyrinth aus strategischen Wegen, Bündnissen und geopolitischen Schachzügen. Während die einen den Konflikt als ethnisch begründet ansehen, sehen andere einen Kampf um wichtige Korridore, die möglicherweise den Iran von Armenien trennen und den Einfluss der Türkei in Eurasien stärken könnten. Die geopolitischen Herausforderungen sind hoch: Die NATO-Bestrebungen Armeniens werden von Russland, dem Iran und der Türkei bekämpft; europäische Interessen stehen auf dem Spiel, und die herausragende Rolle Israels in Aserbaidschan macht den Iran misstrauisch. Da Russland und die Türkei Korridore fördern, die den Iran im Südkaukasus weiter an den Rand drängen könnten, bleibt die Suche nach einem dauerhaften Frieden zwischen Armenien und Aserbaidschan eine Herausforderung, wobei die herrschenden Spannungen den Interessen mehrerer globaler Akteure dienen.

Unter russischer Führung haben armenische Beamte in Berg-Karabach vor kurzem ein Abkommen mit Aserbaidschan unterzeichnet, das noch nicht abgeschlossen ist. Der Pakt sieht vor, dass die Armenier zwar eine Minderheit, aber dennoch aserbaidschanische Staatsbürger werden und sich in die aserbaidschanische Gesellschaft integrieren, was nach dem 24-Stunden-Anschlag eine bedeutende Veränderung darstellt. Nach Jahren intensiver Konflikte behauptet Baku nun seine Vorherrschaft über die umstrittene Region. Doch die zugrunde liegende Krise zwischen Armenien und Aserbaidschan ist noch lange nicht gelöst.

Der Berg-Karabach-Konflikt, der auf tief verwurzelten ethnischen und kulturellen Unterschieden beruht, dauert schon seit Jahrzehnten an. Trotz internationaler Bemühungen konnten keine dauerhaften Lösungen gefunden werden. Es gab nur vorübergehende Waffenstillstände und kurzlebige Friedensschlüsse, die unweigerlich zu neuen Feindseligkeiten führten. Die umstrittene Region Berg-Karabach liegt innerhalb der Grenzen Aserbaidschans und ist das Herzstück des Streits zwischen Aserbaidschan und Armenien. Trotz des Mangels an natürlichen Ressourcen leben die Bewohner der Region hauptsächlich von der Landwirtschaft. Im Jahr 1988 begann die Führung von Karabach, für eine Vereinigung mit dem sowjetischen Armenien einzutreten, was zu Spannungen im Südkaukasus führte.

1993 brach ein Krieg aus, und armenische Separatisten übernahmen die Kontrolle über die Region, die mehr als 4 800 Quadratkilometer groß ist. Die Armenier stellen rund 150.000 Menschen, d. h. 95 % der Bevölkerung in der Region. Dieser Dominanz folgte die Abwanderung von mehr als 700.000 aserbaidschanischen Einwohnern nach der armenischen Machtübernahme. Diese Massenvertreibung hat in den Herzen der aserbaidschanischen Bevölkerung eine bleibende Narbe hinterlassen, eine Wunde, die die Zeit erst noch heilen muss.

Aserbaidschans Militärkampagne 2020: Eine Verschiebung im Berg-Karabach-Konflikt

Im September 2020 kam es zu einer bedeutenden Wende: Aserbaidschan startete eine sechswöchige Militäroffensive und erzielte erhebliche territoriale Fortschritte. Mit Unterstützung der Türkei und Israels rückten die aserbaidschanischen Streitkräfte bis in die Außenbezirke der regionalen Hauptstadt vor.

Dieser militärische Vorstoß gipfelte darin, dass Aserbaidschan fünf Regionen um Karabach zurückeroberte. Im November 2020 wurde unter russischer Vermittlung ein Abkommen geschlossen, das es russischen Friedenstruppen erlaubt, für zunächst fünf Jahre in der Region zu bleiben. Dieser Zeitraum kann verlängert werden, sofern nicht eine der Hauptparteien der Verlängerung widerspricht.

In der armenischen Hauptstadt Eriwan wurde das Abkommen jedoch kritisiert. Viele Armenier sahen darin eine Kapitulation und forderten den Rücktritt von Premierminister Nikol Pashinyan. Trotz des Aufruhrs konnte sich Pashinyan eine zweite Amtszeit sichern, wenn auch gegen den entschiedenen Widerstand armenischer Nationalisten, die jeden Pakt mit Aserbaidschan ablehnen, so dass das Abkommen auf absehbare Zeit fragil und anfällig für einen Bruch bleibt.

