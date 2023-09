Het nieuwe Midden-Oosten schaakbord: Strategische zet van China in Syrië post-Oekraïne Oorlog  

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.



Te midden van het heftige conflict tussen de VS en Rusland over Oekraïne is Syrië onverwacht een zwaartepunt geworden in de mondiale machtsdynamiek. Het spraakmakende bezoek van de Syrische president Bashar al-Assad aan China, mogelijk gemaakt met een presidentieel vliegtuig van president Xi Jinping, markeert een belangrijke verschuiving in het geopolitieke landschap. Dit duidelijke gebaar van steun aan Assad, terwijl het Westen zware economische sancties oplegt, geeft aan dat China van plan is om de jarenlange dominantie van de VS in het Midden-Oosten ter discussie te stellen. Een soortgelijke stap van Beijing zou ondenkbaar zijn geweest zonder de veerkracht van Rusland in Oekraïne. Dit zich ontplooiende scenario benadrukt een wereldwijde overgang van een unipolaire wereld gedomineerd door de VS naar een multipolaire wereld, waarin grootmachten als China en Rusland een centrale rol spelen. President Xi’s opwaardering van de banden met Syrië en zijn kritiek op buitenlandse “bezettingsmachten” in het land sturen een duidelijke boodschap naar belangrijke spelers als Israël, de VS en Turkije. Deze assertieve houding van China, dat traditioneel bekend staat om zijn diplomatieke subtiliteit, duidt op een seismische verschuiving in de wereldpolitiek, waarbij het Midden-Oosten een kritiek strijdtoneel wordt.

