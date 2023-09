Rússia, Irã, Israel, Estados Unidos e Turquia competiram no Cáucaso, e a Armênia perdeu Nagorno-Karabakh

Elijah J. Magnier:

Situada no Cáucaso, a região de Nagorno-Karabakh é um emblema vivo da geopolítica global. Longe de ser uma simples disputa territorial entre a Armênia e o Azerbaijão, a região é um nexo onde se cruzam as aspirações estratégicas da Rússia, do Irã, de Israel, dos Estados Unidos e da Turquia. A luta da Armênia com a perda de Nagorno-Karabakh revela uma narrativa mais ampla que envolve não apenas a terra, mas um labirinto de caminhos estratégicos, alianças e movimentos geopolíticos. Enquanto alguns veem o conflito como enraizado na etnia, outros veem uma luta por corredores importantes que poderiam separar o Irã da Armênia e reforçar a influência da Turquia na Eurásia. Os riscos geopolíticos são altos: As aspirações da Armênia à OTAN têm a oposição da Rússia, do Irã e da Turquia; os interesses europeus estão em jogo; e o papel proeminente de Israel no Azerbaijão deixa o Irã desconfiado. Com a Rússia e a Turquia promovendo corredores que poderiam marginalizar ainda mais o Irã no sul do Cáucaso, a busca por uma paz duradoura entre a Armênia e o Azerbaijão continua sendo um desafio, com as tensões predominantes servindo aos interesses de vários atores globais.



Sob orientação russa, as autoridades armênias em Nagorno-Karabakh assinaram recentemente um acordo com o Azerbaijão que ainda não foi finalizado. O pacto fará com que eles se tornem uma minoria, mas ainda cidadãos azerbaijanos, e se integrem à sociedade azerbaijana, uma mudança significativa após o ataque de 24 horas. Após anos de intenso conflito, Baku está agora afirmando seu domínio sobre a região disputada. Mas a crise subjacente entre a Armênia e o Azerbaijão está longe de ser resolvida.



O conflito de Nagorno-Karabakh, enraizado em diferenças étnicas e culturais profundas, persiste há décadas. Apesar dos esforços internacionais, as soluções duradouras têm permanecido indefinidas, com apenas cessar-fogos temporários e paz de curta duração que inevitavelmente dão lugar a novas hostilidades. A região disputada fica dentro das fronteiras do Azerbaijão e está no centro da disputa entre o Azerbaijão e a Armênia. Apesar da falta de recursos naturais, os habitantes da região dependem principalmente da agricultura. Em 1988, a liderança de Karabakh começou a defender a unificação com a Armênia soviética, preparando o terreno para as tensões no sul do Cáucaso.



A guerra eclodiu em 1993, e os separatistas armênios assumiram o controle da região, que abrange mais de 4.800 quilômetros quadrados. Os armênios representam cerca de 150.000 pessoas, ou 95% da população da região. Esse domínio ocorreu após a partida de mais de 700 mil residentes azerbaijanos depois da tomada de controle pelos armênios. Esse deslocamento em massa deixou uma cicatriz duradoura no coração da comunidade azeri, uma ferida que o tempo ainda não curou.



Campanha militar do Azerbaijão em 2020: Uma reviravolta no conflito de Nagorno-Karabakh



Em uma reviravolta significativa dos acontecimentos em setembro de 2020, o Azerbaijão lançou uma ofensiva militar de seis semanas e fez avanços territoriais substanciais. Com o apoio da Turquia e de Israel, as forças azerbaijanas avançaram até os arredores da capital regional.



Esse aumento militar culminou com o Azerbaijão recuperando cinco regiões ao redor de Karabakh. Em novembro de 2020, um acordo mediado pela Rússia foi alcançado, permitindo que as forças de paz russas permanecessem na região por um período inicial de cinco anos. Esse prazo é renovável, a menos que uma das principais partes se oponha à prorrogação.



No entanto, o acordo foi criticado na capital armênia, Yerevan. Muitos armênios viram o acordo como uma capitulação, o que levou a pedidos generalizados para que o primeiro-ministro Nikol Pashinyan renunciasse. Apesar da turbulência, Pashinyan conseguiu um segundo mandato, embora tenha enfrentado forte oposição dos nacionalistas armênios que se opõem a qualquer pacto com o Azerbaijão, deixando o acordo frágil e vulnerável a violações no futuro próximo…

