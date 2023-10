Les nouveaux défis de Gaza : L’assaut des drones qui attend Israël

Par Elijah J. Magnier :

Dans un contexte d’escalade des tensions, Israël se trouve en état de guerre, poussé non seulement par des objectifs stratégiques mais aussi par le besoin urgent de restaurer sa réputation ternie. Les événements récents ont porté un coup à l’image d’Israël, et son Premier ministre, Benjamin Netanyahu, semble désormais déterminé à riposter en cherchant une forme de rédemption sur le champ de bataille. Cette quête, alimentée par un mélange de fierté et de géopolitique, façonne le cours du conflit et pourrait avoir des répercussions durables sur la région. L’anticipation de l’implication du Hezbollah dans le conflit en cours est palpable, et les échelons politiques et militaires du pays sont bien conscients de la menace qui se profile. Israël a évacué toutes les colonies du nord afin d’éviter toute surprise similaire à celles observées dans les régions méridionales proches de Gaza. Le ciel est sur le point de devenir un nouveau champ de bataille, avec des essaims de drones prêts à rejoindre la mêlée depuis de multiples directions, depuis la Syrie, l’Irak et le Yémen. À mesure que la situation s’intensifie, le cri de ralliement en faveur d’une “unité des théâtres” au sein de l'”axe de la résistance” soutenant Gaza se fait de plus en plus fort, annonçant un front uni à l’horizon.

La frontière bourdonne d’activité alors que des renforts militaires convergent des deux côtés, ce qui laisse penser qu’une confrontation importante est imminente. Les récentes attaques à la roquette du Hezbollah, qui ont visé Radar Hill et les fermes de Shebaa occupées et envoyé un message retentissant au niveau national et international, ont fait monter les enchères. Leur message est clair : l’implication dans le conflit de Gaza n’est pas une question de “si” mais de “quand”. Le Hezbollah et Israël semblent être sur la même longueur d’onde et se préparent à ce qui semble être un affrontement inévitable.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, quant à lui, semble être sur une autre voie. Refusant de mettre un terme au conflit en cours, de reconnaître les revers subis ou d’entamer des négociations sur la question des prisonniers, sa position risque de rapprocher la région d’une guerre généralisée.

L’impact du conflit en cours est profondément ressenti dans le tissu économique et social d’Israël. En une seule journée tumultueuse, le marché boursier israélien a plongé de 13,5 milliards de dollars, signe de l’inquiétude croissante des investisseurs. S’ajoutant à la pression économique, la monnaie locale a connu une forte baisse.

Mais l’impact ne se limite pas aux graphiques financiers. Sur le terrain, le désespoir est palpable. Un nombre croissant d’Israéliens et d’étrangers se rendent à l’aéroport civil, désireux d’échapper aux tensions croissantes. L’urgence est d’autant plus grande que de nombreuses compagnies aériennes étrangères ont suspendu leurs vols à destination et en provenance d’Israël. Ce départ massif met en évidence non seulement les dangers immédiats du conflit, mais aussi les effets plus profonds et durables qu’il pourrait avoir sur le moral social et la résistance économique d’Israël. L’annonce récente du soutien d’une frégate américaine à Israël peut sembler significative. Toutefois, dans l’ensemble, son impact sur le moral des Israéliens semble minime.

Alors que le conflit s’intensifie, le déploiement récent d’une flotte américaine soutenant Israël a attiré l’attention. Toutefois, les membres de l’axe de la résistance ont exprimé leur scepticisme quant à l’impact réel de cette initiative.

Si l’arrivée d’une flotte américaine constitue une démonstration de force significative, le calcul stratégique de la situation est plus complexe. Israël, dont les capacités aériennes sont déjà formidables, dispose de centaines d’avions et d’une puissante force navale. L’ajout de 80 à 90 avions d’un porte-avions américain pourrait ne pas faire pencher la balance de manière aussi décisive qu’on pourrait le penser. L’axe de la résistance affirme que l’intervention américaine ne garantira pas la victoire.

Mais les implications de ce soutien militaire américain vont au-delà des considérations tactiques immédiates. Une dimension géopolitique plus large est en jeu. Toute intervention ouverte des États-Unis dans le conflit pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières d’Israël. Les États-Unis maintiennent une présence militaire importante en Irak, et ces forces pourraient devenir des cibles si les États-Unis sont perçus comme intervenant trop directement dans le conflit israélo-gazaoui. Les groupes de résistance en Irak ont lancé un avertissement sans équivoque : Les bases américaines dans la région risqueraient de faire l’objet de représailles.

De plus, les missiles supersoniques anti-navires du Hezbollah ajoutent une couche de complexité supplémentaire. Ces missiles, s’ils sont déployés, peuvent bloquer les ports israéliens, ce qui aurait pour effet de couper une ligne de vie vitale et d’ajouter une dimension navale au conflit. Une telle initiative ne ferait qu’aggraver la situation, en attirant potentiellement d’autres acteurs régionaux et en élargissant le théâtre des opérations.

Le conflit actuel est profondément lié au paysage géopolitique plus large du Moyen-Orient. Toute action peut avoir des répercussions bien au-delà du champ de bataille immédiat. Les jours et les semaines à venir révéleront comment cette dynamique se met en place et si la région est au bord d’une confrontation plus globale et plus complexe.

Les sources ont également critiqué l’approche du Premier ministre Netanyahou, soulignant le ciblage des structures civiles à Gaza, y compris les résidences des dirigeants, des personnalités des médias et des infrastructures vitales. Elles estiment toutefois que ces destructions anticipées sont purement tactiques. Ils pensent que ces actions n’affaibliront pas la détermination de la résistance et ne modifieront pas son plan stratégique.

Les récentes manœuvres militaires d’Israël, notamment le déploiement de transporteurs de troupes, de chars et de forces terrestres, indiquent clairement l’intention de lancer un assaut terrestre sur Gaza. Bien que la portée de cette incursion puisse ne pas être limitée, rappelant l’opération terrestre de 2014 qui n’avait pénétré que de quelques centaines de mètres dans Gaza, ses implications pourraient être considérables.

Face à ces développements, l’implication de l’alliance de l’Axe de la Résistance devient cruciale. La nécessité d’un front multirégional uni et cohérent est plus urgente que jamais.

Des sources internes ont souligné l’unité et la force croissantes des “alliés de l’Axe” face à l’armée israélienne. Elles affirment que l’armée israélienne, qui s’appuie traditionnellement sur les frappes aériennes pour ouvrir la voie aux opérations terrestres, évite la confrontation directe à moins que des zones ne soient nettoyées de manière préventive par des bombardements massifs. Les sources citent des cas où les forces israéliennes se sont retirées, laissant derrière elles leur matériel de guerre, lorsque des militants palestiniens ont attaqué leurs casernes dans l’encerclement de la bande de Gaza.

Faisant le parallèle avec le conflit de 2006, les sources suggèrent que l’armée israélienne pourrait être confrontée à une résistance déterminée et féroce, semblable aux forces combinées qu’elle a rencontrées au Sud-Liban après les premiers bombardements intensifs.

Le message est clair : si Israël persiste dans ses actions agressives à Gaza, le bloc uni de la résistance est prêt à offrir un soutien complet, éventuellement en ouvrant plusieurs fronts. Cette position reste ferme, quelles que soient les menaces de l’Occident. Compte tenu de la dynamique actuelle, les sources n’excluent plus la possibilité d’un barrage de drones suicides entrant dans le conflit, lancés depuis le Liban, la Syrie, l’Irak et le Yémen.

La résistance palestinienne dans les colonies entourant la bande de Gaza reste inflexible. Ce défi permanent donne un aperçu de l’indécision et de l’incohérence apparentes de l’armée israélienne. D’un côté, elle demande aux 50 000 habitants des colonies d’évacuer, pour ensuite revenir sur cet ordre et leur demander de rester enfermés à l’intérieur.

Cette incohérence s’étend au nombre de morts. Les premiers rapports d’Israël font état de 500 morts, puis de 600, de 700 et de 800. Ces chiffres fluctuants suggèrent que les forces israéliennes n’ont pas été en mesure d’accéder à toutes les zones de conflit. Leur incapacité à comptabiliser rapidement toutes les victimes indique un manque de contrôle sur plusieurs colonies, ce qui souligne encore les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans la zone opérationnelle autour de Gaza.

Le premier jour de l’assaut, les forces palestiniennes ont réalisé des percées importantes en avançant dans les camps israéliens et en prenant pour cible la 8200e unité de renseignement, parmi d’autres 11 casernes militaires. Cette unité, pilier de l’appareil de renseignement israélien, est directement liée au commandement de la division de Gaza et supervise les drones qui recueillent des renseignements pour le ciblage israélien.

L’attaque réussie contre cette unité, qui a entraîné sa destruction et la capture, l’élimination ou l’évasion de son personnel, a gravement affecté les capacités de renseignement de l’armée israélienne. Ce revers est évident dans le manque de renseignements exploitables de l’armée israélienne. Il semble qu’elle n’ait pas réussi à anticiper ou à contrer les combattants de la résistance qui ont réussi à capturer des soldats israéliens et à se déplacer librement à l’intérieur et à l’extérieur de la bande de Gaza, même au troisième jour du conflit. Cette faille souligne la résilience et la capacité stratégique de la résistance palestinienne et la faiblesse de l’armée israélienne face à des militants déterminés.

Dans l’état actuel des choses, le Premier ministre Netanyahou se trouve dans une position précaire. L’armée israélienne, prise au dépourvu par la résilience et la profondeur stratégique de la résistance palestinienne, semble désemparée. Netanyahou aura probablement besoin de plusieurs jours pour recalibrer et réorganiser ses forces. Cette pause permettrait de s’assurer qu’aucun membre de la résistance ne reste à l’extérieur de Gaza, ce qui autoriserait un assaut terrestre plus calculé.

Mais l’effet de surprise, un facteur crucial dans les opérations militaires, a déjà été perdu. Les forces israéliennes se débattent dans la confusion, et la comptabilisation de leurs pertes s’annonce difficile. Les premières estimations font état de 800 à 1 000 Israéliens tués. Si ces chiffres se confirment, les pertes dépasseraient celles subies par Israël lors de la guerre des six jours, en octobre 1967, alors qu’il était confronté à une coalition de nations arabes. Cette comparaison souligne la gravité de la situation actuelle et les défis que doit relever M. Netanyahou.

Les bombardements incessants d’Israël sur les civils de Gaza, une région aujourd’hui plongée dans un siège brûlant, laissent présager de sombres prévisions pour les jours à venir. Le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant, a adopté une position ferme dans le conflit en cours, confirmant des mesures qui incluent la coupure de fournitures essentielles telles que l’électricité, la nourriture et le carburant aux Palestiniens. Sa référence controversée aux Palestiniens, qu’il a qualifiés d'”animaux”, a encore attisé les tensions et suscité de vives critiques.

Alors que M. Gallant affirme que l’objectif est de décimer les capacités militaires du Hamas, la réalité est tout autre. Des infrastructures essentielles, notamment des ambulances et des hôpitaux, ont été prises pour cible et des habitations civiles ont été démolies. Ces actions soulèvent des questions quant à la proportionnalité et à l’éthique des opérations militaires israéliennes, car les civils continuent de supporter le poids du conflit.

L’ampleur de l’offensive israélienne souligne l’énorme disparité des capacités militaires entre l’armée de l’air israélienne et les militants palestiniens. Ces derniers sont inégalement armés et font face à un adversaire écrasant. Ce recours disproportionné à la force a relancé les débats sur l’éthique et les implications d’un conflit aussi unilatéral, alors que le nombre de civils tués à Gaza ne cesse d’augmenter.

En outre, la directive Hannibal de l’armée israélienne, un protocole controversé permettant à l’armée de mettre fin à la vie de ses soldats capturés pour éviter qu’ils ne soient enlevés vivants, a fait l’objet d’un examen minutieux dans le cadre du conflit actuel à Gaza. Les rapports suggèrent que les bombardements israéliens sur Gaza ont entraîné la mort de quatre soldats israéliens capturés. En outre, six autres soldats capturés par des militants palestiniens au troisième jour du conflit ont été tués alors qu’ils étaient transportés à Gaza.

La directive Hannibal fait depuis longtemps l’objet de débats et de critiques, tant au niveau national en Israël qu’au niveau international. Les récents événements à Gaza, où la directive semble avoir été invoquée, sont susceptibles de relancer les discussions sur ses implications éthiques et les conséquences plus larges d’une telle politique dans le contexte de la guerre.

Alors que la semaine touche à sa fin, les spéculations vont bon train sur l’imminence d’une opération terrestre contre Gaza, qui pourrait débuter d’ici la fin de la semaine en cours. L’enclave, déjà lourdement bombardée, semble confrontée à la perspective d’une intensification de l’agression. Mais l’axe de la résistance semble se préparer à cette importante épreuve de force. En cas d’escalade du conflit, Israël pourrait se retrouver face à des adversaires sur plusieurs fronts. La possibilité d’une nouvelle spirale n’est pas à exclure.

Dans le paysage en constante évolution du conflit israélo-gazaoui, les stratèges militaires élaborent sans cesse de nouvelles tactiques et stratégies. Selon les planificateurs militaires, l’une de ces stratégies a récemment vu le jour : la division potentielle de Gaza en deux parties distinctes. Si cette stratégie était mise en œuvre, les forces israéliennes couperaient la région la plus étroite de Gaza, la divisant effectivement en deux.

De nombreuses raisons justifient une mesure aussi radicale. Tout d’abord, en établissant une présence physique à Gaza et en la divisant, Israël vise à réaffirmer sa domination militaire et à restaurer sa capacité de dissuasion. Les événements récents ont, dans une certaine mesure, terni l’image d’invulnérabilité d’Israël. En prenant et en conservant du terrain à Gaza, l’armée israélienne espère envoyer un message clair sur ses capacités et sa détermination.

Deuxièmement, cette action est considérée comme un moyen d’atténuer le sentiment d’humiliation ressenti par certains Israéliens à la suite du conflit en cours. En prenant le contrôle, même temporairement, de certaines parties de Gaza, l’armée israélienne cherche à montrer sa force et sa détermination, tant à son public national qu’à la communauté internationale.

Enfin, en maintenant une présence à Gaza, Israël pourrait potentiellement utiliser sa position comme monnaie d’échange dans les négociations. Le retrait éventuel des forces israéliennes des parties occupées de Gaza et la libération des otages pourraient être liés à des concessions spécifiques de la part de l’autre partie.

Il est toutefois important de souligner que cette stratégie constitue un scénario extrême. Il ne fait aucun doute qu’une telle action aggraverait encore le conflit, en attirant potentiellement d’autres acteurs régionaux et en conduisant à une confrontation plus large et plus longue. Le coût humain d’une telle opération, tant pour les habitants de Gaza que pour les soldats israéliens, pourrait être considérable.

En outre, la réaction de la communauté internationale serait imprévisible. Si certains y verront une mesure nécessaire pour rétablir la stabilité, d’autres pourraient y voir un usage disproportionné de la force qui compliquerait encore davantage les efforts diplomatiques visant à résoudre le conflit.

L’évolution de ce conflit dépend en grande partie des décisions du Premier ministre israélien. Va-t-il pousser le bouchon plus loin et risquer d’attirer son allié américain, occupé à combattre la Russie en Ukraine ? Le Moyen-Orient est à la croisée des chemins, et des nuages inquiétants s’amoncellent à l’horizon.

